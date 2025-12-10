ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社

ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：シータン・キトニー、以下Visa）は、「大阪エリア振興プロジェクト」の成果をもとに、2026年2月より「タッチ決済全国キャッシュレス推進プロジェクト」を全国で展開することを発表します。全国の消費者と事業者に、よりシームレスで安全・便利なキャッシュレス決済体験を提供し、日本全体のキャッシュレス化と経済活性化の加速への貢献を目指します。

Visaは、2024年4月にキャッシュレスを通じた大阪府の地域経済活性化を目指す継続的かつ長期的な取り組みとして「大阪エリア振興プロジェクト」（以下“プロジェクト”）をスタートし、地域に根ざした取り組みとして大阪地域のスーパーマーケット、ファストフード店、ファミリーレストランチェーンなどの飲食店や日用品店、大阪を代表する地下街などの身近な加盟店や鉄道など、幅広い対象加盟店でのキャンペーンを実施し、大阪におけるタッチ決済の普及と地域経済の活性化を力強く推進してきました。

プロジェクト期間を通じて、大阪府内でVisaのタッチ決済の利用者は180万人以上増え(*1)、同地域のタッチ決済の利用は74％と(*2)、全国平均の66％(*2)を大きく上回る結果となっています。さらに、大阪でのタッチ決済対応アクティブVisaカード(*3)の枚数は100％超増加(*1)し、全国平均の60％増(*1)を大きくリードし、消費者の利用が急速に拡大したことが伺えます。スーパーや飲食店、交通機関など、日常生活に密着した加盟店でのキャンペーンが、タッチ決済の定着と地域経済への波及効果を生み出しました。

2025年9月末時点で、国内のタッチ決済対応Visaカード発行枚数は約1億6,000万枚*4となっています。Visaは、プロジェクトで得られたインサイトや知見を活かし、全国にプロジェクトを拡大するとともに、モバイルタッチ決済の普及にも努めていきたいと考えており、キャッシュレス社会の実現と日本経済のさらなる発展に貢献していきます。

*1: VisaNetデータ、大阪府のデータはVCA作成（VisaNet外で処理されたデータを除く）、2024年4月と2025年9月を比較

*2: VisaNetデータ、大阪府のデータはVCA作成（VisaNet外で処理されたデータを除く）、2025年9月末時点

*3: タッチ決済対応アクティブVisaカードとは、月１回以上タッチ決済の利用があるVisaカードを指す

*4: 発行会社からの報告ベース、2025年9月末時点

【Visaのタッチ決済について】

Visaのタッチ決済は、日本を含む世界約200の国と地域で展開されている国際標準のセキュリティ認証技術を活用した決済方法です。対応の端末にタッチ決済対応のVisaカード（クレジット・デビット・プリペイド）または、スマートフォン等をタッチするだけで、サインも暗証番号の入力も不要（※）で、スピーディーかつ安心・安全にお支払いが完了します。ご利用頂ける店舗は、コンビニエンスストア、ファストフードレストラン、スーパー、飲食店、ドラッグストア、書店、百貨店、商業施設など、日常生活における利用シーンがますます拡大しています。

※一定金額を超えるお支払いは、カードを挿入し暗証番号を入力するか、サインによる本人確認が必要となります。

Visaのタッチ決済についての詳細は、こちらからご覧いただけます。

https://www.visa.co.jp/pay-with-visa/featured-technologies/contactless.html

【Visaについて】

Visaは電子決済の世界的リーダーとして、世界200以上の国と地域における決済取引によって消費者、 事業者、金融機関や政府機関をつないでいます。Visaのミッションは、最も革新的かつ利便性や信頼性が高く安全な決済ネットワークで世界を結び、個人や企業、そして経済の繁栄に貢献することです。私たちは、世界中のすべての人にとっての包括的な経済こそが、世界中の人々の生活を向上させ、経済へのアクセスが決済の未来へつながると信じています。詳しくは、Visa.com(https://usa.visa.com/)（英語サイト）またはwww.visa.co.jp(http://www.visa.co.jp/)（日本語サイト）をご覧ください。