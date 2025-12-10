【埼玉県】県と浦和大学が孤独・孤立対策で「つながりサポーター養成講座」を共同開催

埼玉県

少子高齢化、単身世帯の増加といった社会環境の変化により、地域における人と人との「つながり」の希薄化が指摘される中、孤独・孤立は人生のあらゆる場面で誰にでも起こり得る問題です。

孤独・孤立対策の推進にあたり、埼玉県福祉部と浦和大学は、福祉分野における連携協定に基づき、「つながりサポーター養成講座」を共同で開催します。

「つながりサポーター」とは、孤独・孤立の問題について知識を身につけ、身の回りの人に関心をもち、できる範囲で困っている人をサポートできる人です。県が大学と連携して「つながりサポーター養成講座」を実施するのは初めてです。

1「つながりサポーター養成講座」開催概要

２ その他

- 日時令和7年12月15日（月）16時20分～17時50分- 手法オンライン（YouTube配信）浦和大学の学生は大学教室内での受講となりますが、一般の方の参加は、オンライン限定となります。- 主催埼玉県、浦和大学- 対象孤独・孤立対策に関心のある方どなたでも参加できます。- 講師一般社団法人 日本産業カウンセラー協会 清水 達也 氏- 申込方法参加を希望される方は、以下のURLからお申し込みください。https://forms.office.com/r/UfjUYwm3pZ申込みいただいたメールアドレスに動画視聴のリンク及び資料を送付いたします。- 申込期限令和7年12月12日（金）正午

内閣府では、孤独・孤立についての理解・意識や気運を社会全体で高めていくため、「つながりサポーター」の養成・普及に必要な取組を進めており、埼玉県でも多くの方に「つながりサポーター」になっていただくために養成講座を実施しています。

【参考】内閣府「つながりサポーターの養成」

https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/tsunagarisupporters/index.html

3 問い合わせ先

福祉部 福祉政策課 政策企画担当

直通 048-830-3223

E-mail: a3380-07@pref.saitama.lg.jp