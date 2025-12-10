植物や花をテーマにした大人気シリーズ「レゴ(R)ボタニカル」 春の訪れを告げる4製品が新登場

レゴジャパン株式会社

レゴジャパン株式会社（代表取締役社長：マイケル・エベスン／所在地：東京都港区、以下レゴジャパン）は、リアルな自然の美しい草花をつくりあげられる「レゴ(R)ボタニカル シリーズ」より4つの新製品を新たにラインアップします。「レゴ(R)ボタニカル チューリップのブーケ」「レゴ(R)ボタニカル ピースリリー」「レゴ(R)ボタニカル デイジー」「レゴ(R)ボタニカル 花咲くサボテン」は、2026年1月1日（木）より販売開始します。

レゴ(R)ボタニカルシリーズは、レゴ(R)ブロックを使ってリアルな植物や花を作ることができるシリーズで、色鮮やかな花束など多種多様な植物のスタイルを提案しています。2021年の発売以来、瞬く間にレゴグループの人気シリーズのひとつとなりました。レゴグループが実施した「Play Well Study 2024」調査によると、大人の半数以上（58％）が「もっと“遊びの時間”を持ちたい」と回答しており、レゴ(R)ボタニカルシリーズは日常の中に「遊び」や「楽しみ」を再発見するきっかけを届けます。

新たに登場する「レゴ(R)ボタニカル チューリップのブーケ」は、春の喜びと希望を感じさせる華やかなチューリップのブーケセットです。色とりどりの5種類のチューリップは、鮮やかな緑のつぼみ、開花間際の紫のつぼみ、咲き誇る赤・黄・ピンク・オレンジの花で構成されています。リアルに表現された緑の葉も添えられ、組み立てると美しいブーケが完成します。また、茎の長さを調整できるため簡単にアレンジが可能で、自分だけのオリジナルブーケをデザインすることができます。永遠に咲き続けるフラワーデコレーションとして、空間に彩りと華やかさを添えます。

「レゴ(R)ボタニカル ピースリリー」は、3段階の開花過程を表現したピースリリーを再現したレゴ(R)セットです。2本の可憐なつぼみ、2本の咲きかけの花、2本の満開の花がセットになっています。咲きかけのリリーの中心部には色を変えたニンジンパーツを、満開の花の中心部にはポップコーンのパーツを使用するなど、既存のパーツを巧みに活用した遊び心あるデザインも見どころです。柔らかなピーチカラーの鉢に収められた「レゴ(R)ボタニカル ピースリリー」は、どんな空間にも自然の安らぎと優雅さを添えるフラワーデコレーションです。

「レゴ(R)ボタニカル デイジー」は、9歳以上から楽しめるレゴ(R)セットです。大きなデイジー3本、小さなデイジー2本、3本のラベンダー、鮮やかな緑の茎を組み合わせてブーケを作ることができます。可憐で優し気な表情を持つこのセットには、リアルな花のディテールに加え、ラベンダーの茎の1つにとまった「幸運のてんとう虫」という可愛い遊び心もプラスされています。

「レゴ(R)ボタニカル 花咲くサボテン」は、9歳以上から楽しめるレゴ(R)セットです。本格的なディテールが詰まった本セットでは、2つの鮮やかなサボテンを作ることができます。1つはピンクの花と黄色い中心を持つ満開の大きなサボテン、もう1つは成長段階の異なるピンクのつぼみをつけた小さなサボテンです。どちらのサボテンもリアルな緑の色みが表現され、パステルブルーの鉢に収められています。

■製品概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/48417/table/210_1_aa7864a4c8ea52779d3bcd29e861ec68.jpg?v=202512100256 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/48417/table/210_2_026a93ce3bb5df4222edc45c4b5c17d3.jpg?v=202512100256 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/48417/table/210_3_018e51181255f5dcf7f9043510fecad8.jpg?v=202512100256 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/48417/table/210_4_81d5f479a0c86c5dee6ff0f366639bfe.jpg?v=202512100256 ]

■販売店舗

・レゴ(R)公式オンラインストア(https://www.lego.com/ja-jp)

・全国のレゴ(R)ストア (https://www.lego.com/ja-jp/stores)

・レゴ(R)認定販売店ベネリック レゴ(R)ストア 楽天市場店(https://www.rakuten.ne.jp/gold/benelic-lcs/)

・レゴランド・ジャパン・リゾート

・レゴランド・ディスカバリー・センター東京、レゴランド・ディスカバリー・センター大阪

・Amazon レゴショップ(https://www.amazon.co.jp/stores/LEGOJAPAN/page/0138928C-A231-4D8F-9441-55E13C2BCC71)

・その他、全国のレゴ(R)製品取り扱い店&オンライン店舗

※取り扱いがない店舗もございます。詳細は各店舗にお問合せください。

※LEGO(R) Play Well Study 2024について

本調査はレゴグループの依頼により、Edelman DXIが実施しました。調査対象国：オーストラリア・ニュージーランド、オーストリア、ベルギー、ブラジル、カナダ、中国、チェコ、デンマーク、フランス、ドイツ、ギリシャ、香港、ハンガリー、インド、インドネシア、イタリア、日本、ケニア、メキシコ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、シンガポール、スロバキア、南アフリカ、韓国、スペイン、スイス、スウェーデン、サウジアラビア、台湾、トルコ、アラブ首長国連邦、イギリス、アメリカ合衆国の計36カ国。

・総サンプル数：61,532名（各国約1,000名の保護者36,000名と、各国約700名の5～12歳の子ども25,532名）

・調査期間：2023年12月13日～2024年1月24日

■レゴグループについて

遊びが持つパワーを通して、-世界の明日を創造していく未来の担い手を育成する-それがレゴグループの使命です。レゴ(R)ブロックと基礎部分からなるLEGO System in Playは、子どもから大人まで誰もが、思い通りにものを作り上げ、好きに形を変えて、また新たなものを作り上げられる遊びのツールです。レゴグループは、1932年、デンマークのビルンで誕生しました。創立者は、オーレ・キアク・クリスチャンセン。レゴという名は、デンマーク語で「よく遊べ」を意味するLEg GOdtに由来しています。現在も引き続きビルンを本部として家族経営を続けているレゴグループですが、その製品は世界120カ国以上で販売されています。

