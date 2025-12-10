【埼玉県】県営公園でクリスマス＆年末年始にイベントを開催！

埼玉県

県営公園では、クリスマスや年末年始に楽しめる様々なイベントを開催します。

お子様が楽しめるイベントも多数ご用意しています。是非ご参加いただき、ご家族や大切な人との思い出に残る時間をお過ごしください。皆さまのご来園をお待ちしています。

1 クリスマスイベント

（1）しらこばと公園

しらこばとサンタフェスティバル2025【申込不要】

日時：12月20日（土）、21日（日）、10時～16時

https://www.parks.or.jp/shirakobatosuijo/important/008/008185.html

（2）羽生水郷公園

さいたま水族館冬のイルミネーション【一部要事前申込】

日時：12月13日（土）、14日（日）

※13日（土）はスペシャルコンサートを開催

https://www.parks.or.jp/suizokukan/news_special/detail/008213.html

（3）埼玉スタジアム2002公園

ライトアップイルミネーション【申込不要】

日時：11月29日（土）～12月25日（木）

https://www.stadium2002.com/news_868.html

（4）森林公園緑道

光のプロムナード de 森林公園緑道【申込不要】

日時：11月14日（金）～12月下旬、日没～23時

https://www.instagram.com/shinrin_koen_walking_road/

（5）こども動物自然公園

クリスマスグリーティング【申込不要】

日時：12月20日（土）、21日（日）9時30分～10時00分

https://www.parks.or.jp/sczoo/event/007/007360.html

（6）加須はなさき公園

加須はなさき公園クリスマスイルミネーション2025【申込不要】

日時：12月21日（日）～27日（土）

https://www.parks.or.jp/kazohanasaki/

※詳細が決まり次第ホームページでお知らせします。

2 年末年始イベント

（1）埼玉スタジアム2002公園

・お正月特別ツアー【要事前申込】

日時：1月3日（土）

https://www.stadium2002.com/

※申込日は決まり次第ホームページでお知らせします。

（2）羽生水郷公園

・新春お年玉クイズ【要事前申込】

日時：1月2日（金）～7日（水）

https://www.parks.or.jp/suizokukan/

※申込日は決まり次第ホームページでお知らせします。

3 その他

（3）こども動物自然公園- 年賀状写真を撮ろう！【申込不要】日時：11月29日（土）～1月12日（月・祝）までの開園時間内に開催中https://www.parks.or.jp/sczoo/event/008/008239.html- ポニーと写真を撮ろう！【案内所で参加券を配布（先着15組）】日時：12月7日（日）～1月4日（日）各日 15時15分～15時45分https://www.parks.or.jp/sczoo/event/008/008239.html- 年末ビンゴ大会【要事前申込】日時：12月27日（土）11時30分～https://www.parks.or.jp/sczoo/event/008/008226.html- 干支の引き継ぎ式【申込不要】日時：1月2日（金）11時45分～12時15分https://www.parks.or.jp/sczoo/event/008/008239.html- きゅ～ちゃんグリーティング【申込不要】日時：1月3日（土）、4日（日）https://www.parks.or.jp/sczoo/event/007/007360.html

参加申込等については、URLより各公園のホームページでご確認ください。

なお、定員を設けているイベントについては、申し込み時点で定員に達している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

4 お問合せ先

- しらこばと公園 048-977-5151- 羽生水郷公園 048-565-1010- 埼玉スタジアム2002公園 048-812-2002- 森林公園緑道 0493-59-5815- こども動物自然公園 0493-35-1234- 加須はなさき公園 0480-65-7155