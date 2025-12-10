【埼玉県】県営公園でクリスマス＆年末年始にイベントを開催！
県営公園では、クリスマスや年末年始に楽しめる様々なイベントを開催します。
お子様が楽しめるイベントも多数ご用意しています。是非ご参加いただき、ご家族や大切な人との思い出に残る時間をお過ごしください。皆さまのご来園をお待ちしています。
1 クリスマスイベント
（1）しらこばと公園
しらこばとサンタフェスティバル2025【申込不要】
日時：12月20日（土）、21日（日）、10時～16時
https://www.parks.or.jp/shirakobatosuijo/important/008/008185.html
（2）羽生水郷公園
さいたま水族館冬のイルミネーション【一部要事前申込】
日時：12月13日（土）、14日（日）
※13日（土）はスペシャルコンサートを開催
https://www.parks.or.jp/suizokukan/news_special/detail/008213.html
（3）埼玉スタジアム2002公園
ライトアップイルミネーション【申込不要】
日時：11月29日（土）～12月25日（木）
https://www.stadium2002.com/news_868.html
（4）森林公園緑道
光のプロムナード de 森林公園緑道【申込不要】
日時：11月14日（金）～12月下旬、日没～23時
https://www.instagram.com/shinrin_koen_walking_road/
（5）こども動物自然公園
クリスマスグリーティング【申込不要】
日時：12月20日（土）、21日（日）9時30分～10時00分
https://www.parks.or.jp/sczoo/event/007/007360.html
（6）加須はなさき公園
加須はなさき公園クリスマスイルミネーション2025【申込不要】
日時：12月21日（日）～27日（土）
https://www.parks.or.jp/kazohanasaki/
※詳細が決まり次第ホームページでお知らせします。
2 年末年始イベント（1）埼玉スタジアム2002公園
・お正月特別ツアー【要事前申込】
日時：1月3日（土）
https://www.stadium2002.com/
※申込日は決まり次第ホームページでお知らせします。
（2）羽生水郷公園
・新春お年玉クイズ【要事前申込】
日時：1月2日（金）～7日（水）
https://www.parks.or.jp/suizokukan/
※申込日は決まり次第ホームページでお知らせします。
（3）こども動物自然公園
- 年賀状写真を撮ろう！【申込不要】
日時：11月29日（土）～1月12日（月・祝）までの開園時間内に開催中
https://www.parks.or.jp/sczoo/event/008/008239.html
- ポニーと写真を撮ろう！【案内所で参加券を配布（先着15組）】
日時：12月7日（日）～1月4日（日）各日 15時15分～15時45分
https://www.parks.or.jp/sczoo/event/008/008239.html
- 年末ビンゴ大会【要事前申込】
日時：12月27日（土）11時30分～
https://www.parks.or.jp/sczoo/event/008/008226.html
- 干支の引き継ぎ式【申込不要】
日時：1月2日（金）11時45分～12時15分
https://www.parks.or.jp/sczoo/event/008/008239.html
- きゅ～ちゃんグリーティング【申込不要】
日時：1月3日（土）、4日（日）
https://www.parks.or.jp/sczoo/event/007/007360.html
3 その他
参加申込等については、URLより各公園のホームページでご確認ください。
なお、定員を設けているイベントについては、申し込み時点で定員に達している場合がありますので、あらかじめご了承ください。
4 お問合せ先- しらこばと公園 048-977-5151
- 羽生水郷公園 048-565-1010
- 埼玉スタジアム2002公園 048-812-2002
- 森林公園緑道 0493-59-5815
- こども動物自然公園 0493-35-1234
- 加須はなさき公園 0480-65-7155