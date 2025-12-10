カワラボ4グループがスペシャルユニットTEAM KAWAII LAB.を結成！　『KAWAII LAB. BEST ALBUM』より新曲「CHU CHU CHU研究中！」の先行配信をスタート

アソビシステム株式会社

KAWAII LAB.に所属するFRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETの4グループがスペシャルユニットTEAM KAWAII LAB.を結成し、2026年2月11日（水・祝）に発売される『KAWAII LAB. BEST ALBUM』より、初の合同楽曲「CHU CHU CHU研究中！」を2025年12月10日（水）に先行配信リリースした。

KAWAII LAB.は、アソビシステムによる、日本で成長を続けてきたアイドル文化を世界に向けて発信するプロジェクト。本作は「かわいいって何？」という問いから生まれた、自分らしさをアップデートし続ける楽しさや、仲間と一緒に“かわいく生きる”前向きな気持ちを描いたポップアンセム。“LAB.＝研究所”というコンセプトから生まれた“研究中”というテーマのもと、各グループの魅力がミックスされ、新たな化学反応のようなKAWAIIを創出している。

曲中には各グループの表題曲を連想させるセリフやモチーフが随所に散りばめられ、KAWAII LAB.全体の世界観が一曲の中で交差する仕掛けも。リフレインするキュートなフレーズとカラフルに展開するサウンドが一気に広がり、遊び心ときらめきが重なり合う、まさに“今のKAWAII”を象徴するKAWAII LAB.ならではのポップチューンに仕上がっている。

また、『KAWAII LAB. BEST ALBUM』のリリースを記念し、2026年2月5日（木）から3月8日（日）にかけて、全国のTOWER RECORDS CAFE 4店舗にてコラボカフェ「KAWAII LAB. × TOWER RECORDS CAFE」の開催が決定。グループをイメージしたフードやドリンクなどを用意し、KAWAII LAB. 4周年を盛り上げる。タワーレコードオンラインにて同アルバムを予約した方を対象に、コラボカフェの先行抽選に申込むことができるシリアルコードを配布するキャンペーンも実施予定。カフェの予約申し込みに関する詳細は後日公開される。

さらに、12月11日（木）よりKAWAII LAB.のLINE公式スタンプの発売がスタート。年末年始に使いたくなるボイス付き“あけおめ”スタンプとなっている。各グループごとに描き下ろしたイラストをぜひチェックしてほしい。

KAWAII LAB.は、プロジェクト発足4周年を記念したイベント「KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE」を2月11日（水・祝）よりKアリーナ横浜にて5日間、3月7日（土）より神戸ワールド記念ホールにて2日間開催。本イベントのチケット先行がスタートしているのでお見逃しなく。

＜楽曲リリース概要＞

TEAM KAWAII LAB.「CHU CHU CHU研究中！」

配信日：2025年12月10日（水）

配信URL：https://kawaii-lab.lnk.to/KENKYU-CHU

＜収録アルバムリリース情報＞

『KAWAII LAB. BEST ALBUM』

発売日：2026年2月11日（水・祝）

予約はこちら：https://lnk.to/KWL_BEST-ALBUM

収録楽曲：

FRUITS ZIPPER：わたしの一番かわいいところ / NEW KAWAII

CANDY TUNE：キス・ミー・パティシエ / 倍倍FIGHT!

SWEET STEADY：Call me,Tell me / ぱじゃまぱーてぃー！

CUTIE STREET：かわいいだけじゃだめですか？ / ひたむきシンデレラ！

MORE STAR：もっと、キラッと

TEAM KAWAII LAB.：CHU CHU CHU研究中！ など全16曲

＜コラボカフェ情報＞

KAWAII LAB. × TOWER RECORDS CAFE

開催期間：

渋谷店 2026年2月5日（木）～3月8日（日）

名古屋栄スカイル店 2026年2月5日（木）～3月8日（日）

大阪ステーションシティ店 2026年2月5日（木）～3月8日（日）

福岡店 2026年2月5日（木）～3月8日（日）

※詳細は後日発表

＜LINE公式スタンプ＞

販売開始：2025年12月11日（木）11:00～

購入はこちら：https://line.me/S/sticker/36335

＜KAWAII LAB.発足4周年イベント概要＞

KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE ～KAWAII LAB. SESSION vol.19～

日時：2026年2月11日（水・祝）開場 15:00 / 開演 17:00

会場：Kアリーナ横浜

出演：FRUITS ZIPPER / CANDY TUNE / SWEET STEADY / CUTIE STREET / KAWAII LAB. MATES / KAWAII LAB. SOUTH

KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE ～FRUITS ZIPPER～

日時：2026年2月12日（木）開場 16:00 / 開演 18:00

会場：Kアリーナ横浜

出演：FRUITS ZIPPER

KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE ～CANDY TUNE～

日時：2026年2月13日（金）開場 16:00 / 開演 18:00

会場：Kアリーナ横浜

出演：CANDY TUNE

KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE ～KAWAII LAB. SESSION vol.20～

日時：2026年2月14日（土）開場 14:00 / 開演 16:00

会場：Kアリーナ横浜

出演：FRUITS ZIPPER / CANDY TUNE / SWEET STEADY / CUTIE STREET / KAWAII LAB. MATES / KAWAII LAB. SOUTH

KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE ～CUTIE STREET～

日時：2026年2月15日（日）開場 14:00 / 開演 16:00

会場：Kアリーナ横浜

出演：CUTIE STREET

KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE KAWAII LAB. SESSION in 神戸 Day1

日時：2026年3月7日（土）開場 15:30 / 開演 17:00

会場：神戸ワールド記念ホール

出演：CANDY TUNE / SWEET STEADY

KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE KAWAII LAB. SESSION in 神戸 Day2

日時：2026年3月8日（日）開場 13:30 / 開演 15:00

会場：神戸ワールド記念ホール

出演：FRUITS ZIPPER / CUTIE STREET

チケット：https://w.pia.jp/t/kawaiilab-4th-speciallive/

詳細：https://kawaiilab.asobisystem.com/