物価高の一年を詠む--「お金のリアル川柳～今年のお金のモヤモヤ教えてください～」4,472句の中からグランプリが決定！

お金の相談プラットフォーム「マネーキャリア」を運営する株式会社Wizleap（東京都渋谷区、代表取締役 谷川昌平）は、同社が運営するお金のリアル総研が実施しておりました「お金のリアル川柳～今年のお金のモヤモヤ教えてください～」のグランプリが決定したことをお知らせいたします。

■応募総数4,472句！グランプリには今年大ヒットのあの”映画”が引用

11月5日～11月31日の応募期間で4,472件の作品が寄せられました。物価高や将来不安、家計のやりくり、副業や投資の迷いなど、この一年の“お金のモヤモヤ”が五・七・五に込められています。



切実な声だけでなく、思わず笑ってしまうようなユニークさもある一句が並び、その中から今年を象徴するグランプリに選ばれたのは、「給与前 妻の遣り繰り 国宝級」でした。



グランプリに選出されたのはこちら▼



「給与前 妻の遣り繰り 国宝級」(Ｋ・Ｕさん)

映画『国宝』の大ヒットを巧みに引用し、家計管理を支える妻の存在を“国宝級”と讃えた発想が光る一句です。物価高で家計が逼迫する今年の空気感とも重なり、社会性とユーモアが共存する表現として多くの共感を集めました。



グランプリに輝いたＫ・Ｕさんにはボイル姿本ずわい蟹5杯（計 約2.5kg）が贈呈されます！

準グランプリに選出されたのはこちら▼



「トランプに ハートは無いのか 高関税」（タカボン さん）

復権したトランプ政権の「高関税」政策を「心がない“ハートの無さ”」と「トランプの記号のハートが無い」をかけた秀逸な一作。政治・経済ニュースを身近な言葉に落とし込んだ表現力があり、時代性の象徴として評価が高く、今年ならではの社会風刺として完成度が高い。

「ミャクミャクと 上がり続ける 物価かな」（はるな さん）

大阪万博公式キャラクター“ミャクミャク”を動詞として使う発想が圧倒的にユニーク。物価高の「止まらなさ」を今年最大の話題キャラに重ねたセンスは秀逸で、今年しか成立しない一句です。ニュース性と遊び心が絶妙。



準グランプリに輝いたタカボンさん・はるなさんには

白雲台 満腹 ・白雲台 賑わい が贈呈されます！



入選したのはこちら▼

新米の 俺に新米 高すぎる（シャレスキー東村 さん）

我が金歯 昔恥ずかし 今家宝（あおちゃん さん）

節電し 猫を取り合う 冬の夜（わさび さん）

金無くて 心がブラック フライデー（さささん さん）

値段見て オー米ゴッド 麺にする（コナガヤマック さん）

投資する 推しとNISAの 二刀流（ミファ さん）

楽しみな 孫とNISAの 十年後（ゴエモン さん）



入選した7名の方には

MAMEIL NAMA CHOCOLATE MACARON 生チョコレートマカロンが贈呈されます！

【優秀作品一部ご紹介】

副業で 俺もようやく 二刀流

俺の推し 半額シール 貼るおばさん

牛肉が 豚肉になり 鶏肉に

年金は エッホエッホと 増えません

子のほうが 給料明細 ビジュイイじゃん

おにぎりが 高級すぎて にぎれない

円安で 渡航キャンセル 界隈に

推し企業 見つけ一緒に 成長中

すくすくと 育ってほしい 子とiDeCo



◆お金のリアル川柳とは？

日々の生活の中で感じる“お金にまつわる本音”を、五・七・五の川柳形式で自由に表現してもらう一般参加型の投稿キャンペーンです。物価高や将来への不安、家計のやりくり、副業・投資の悩みなど、生活者が抱えるリアルな思いや気づきを、ユーモアを交えて可視化することを目的としています。応募された川柳からは、世代ごとの価値観や時代背景が垣間見え、社会の“今”を映し出す声が集まります。

■応募期間：11月5日～2025年11月30日（日）

【会社概要】

社 名 株式会社Wizleap

所在地 東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル19F

代表者 代表取締役 谷川昌平

設立年月 2017年2月10日

資本金 3億5,000万

事業内容 お金の相談プラットフォーム事業「マネーキャリア」

アポ配信企業向けの案件配信システム「MCマーケットクラウド」

従業員数 70名※2025年4月時点

URL：https://wizleap.co.jp/



