高槻市内の書店を巡り、“推し本”に出会う！「BOTTOブックスキャンペーン」開催中！

株式会社ポニーキャニオン

「書店にふらっと立ち寄って人生を変える本に巡り合う」、そんな書店文化を守りつなげ、その知的な空間で街に彩りを与えるため、大阪府高槻市と高槻市内の4書店とのコラボ企画「BOTTOブックスキャンペーン」が開催中です。

高槻市は、まちの中心市街地に複数の大型書店が立ち並ぶ「本のまち」です。

図書館も充実しており、高い文化的関心や学びへの意欲を支える環境が整っています。

その高槻市と市内書店のコラボレーション企画として、キャンペーン参加店がそれぞれ選んだ“推し本”をPRする「BOTTOブックスキャンペーン」を2026年3月15日まで市内４つの書店で実施中しています。店頭のキャンペーンコーナーに掲示されている二次元コードをスマートフォンで読み取ると“推し本”に投票でき、抽選で「BOTTOブックス・オリジナルブックマーカー」をプレゼントします。

高槻市では地域資源をジャンルで絞り、高槻に深く“BOTTO（没頭）”できる魅力を発信する観光プロモーション「BOTTOたかつき」を展開しており、2025年に実施した「BOTTOパン」「BOTTOスイーツ」に続く企画として実施しています。

この機会に是非お気に入りの一冊を市内のキャンペーン参加店舗で見つけてみてください。

【キャンペーン概要】

実施期間

令和8年3月15日（日）まで

キャンペーン参加書店

紀伊國屋書店 高槻阪急スクエア店 ジュンク堂書店 松坂屋高槻店

ブックファースト エミル高槻店 未来屋書店 高槻店

参加方法

参加書店に掲示されている二次元コード（Googleフォーム）から参加いただけます。

プレゼント

投票していただいた中から抽選で10名様に「オリジナルブックマーカー」をプレゼント

※写真はイメージです。実際のデザインと異なる場合があります。

結果発表

プレゼントは投票いただいた方の中から抽選となります。キャンペーン終了後に登録いただいたメールアドレスへ連絡いたします。

あわせて“推し本”の投票結果を、高槻市公式ホームページで発表します。

たくさんの投票をお待ちしております。

【関連ページ】

BOTTOたかつき公式ホームページ :https://www.city.takatsuki.osaka.jp/botto/

BOTTOたかつきYouTube :https://www.youtube.com/channel/UCrH6DDW-zRXJSVccVZ0IzVA

株式会社ポニーキャニオンは、令和７年度高槻市観光プロモーション業務の一環として、本件を企画・制作しています。