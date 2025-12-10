＼2026年『福袋』をネット通販で限定販売／福袋購入＆抽選で豪華景品が当たるキャンペーンを実施！全国送料無料

不二食品株式会社

不二食品株式会社（本社：大阪市港区、代表取締役社長：藤井隆義）は、『2026福袋』をオンラインショップ限定で販売いたします。ロングセラーの昆布茶・梅こぶ茶をはじめ、昆布佃煮、ちりめん佃煮、混ぜご飯の素、根昆布だし（液体）、可愛いデザインのオリジナルグッズなどが入ったお得な福袋を3種類ご用意しております。併せて本年は、福袋をご購入いただいたお客様を対象に豪華景品が抽選で当たるキャンペーンを実施いたします。

限定価格・全国送料無料となっておりますので、ぜひこの機会にお試しくださいませ。

毎年ご好評いただいている“中身が見える”福袋をオンラインショップ限定で販売いたします。

価格別にA・B・Cの3種類（3,000円、5,000円、8,000円）をご用意しております。

- 『2026福袋Aセット10品入』税込3,000円（4,637円相当）

ロングセラーの「昆布茶」「梅こぶ茶」をはじめ、北海道産真昆布を炊き上げた「昆布佃煮」、甘辛い味付けが人気の「ちりめん佃煮」、炊き立てご飯に混ぜるだけの「とうもろこし混ぜご飯」、手軽にふりかける「なんにでもかけたくなるとろろ」、スティックタイプで飲みやすい「ジンジャーレモネード」、心も体も温まる「かぼちゃくず湯」、不二の梅こぶ茶を再現した「梅こぶ茶飴」、不二食品のひょうたんロゴをデザインした「マスキングテープ」など不二食品の人気商品全10品！

- 『2026福袋Bセット14品入』税込5,000円（7,942円相当）

ロングセラーの「昆布茶」「梅こぶ茶」をはじめ、北海道産真昆布を炊き上げた「昆布佃煮」、甘辛い味付けが人気の「ちりめん佃煮」、炊き立てご飯に混ぜるだけの「ひじき混ぜご飯」「とうもろこし混ぜご飯」、濃縮タイプの液体だし「根昆布だし」、手軽にふりかける「なんにでもかけたくなるとろろ」、スティックタイプで飲みやすい「ジンジャーレモネード」、お湯を注ぐだけの「とろろ昆布汁」、心も体も温まる「かぼちゃくず湯」、不二の梅こぶ茶を再現した「梅こぶ茶飴」、不二食品のひょうたんロゴをデザインした「マスキングテープ」などバラエティ豊かな全14品！

- 『2026福袋Cセット17品入』税込8,000円（12,316円相当）

ロングセラーの「昆布茶」「梅こぶ茶」をはじめ、北海道産真昆布を炊き上げた「昆布佃煮」、甘辛い味付けが人気の「ちりめん佃煮」、別添の天然昆布と炊くこだわりの「地鶏御飯の素」、炊き立てご飯に混ぜるだけの「とうもろこし混ぜご飯」、濃縮タイプの液体だし「根昆布だし」、三年熟成させた醤油に昆布を漬け込んだ「天然羅臼醤油」、手軽にふりかける「なんにでもかけたくなるとろろ」、スティックタイプで飲みやすい「ジンジャーレモネード」、心も体も温まる「かぼちゃくず湯」不二の梅こぶ茶を再現した「梅こぶ茶飴」、お湯を注ぐだけの「とろろ昆布汁」「梅とろろ昆布汁」、不二の梅こぶ茶缶をデザインした「エコバッグ」「マスキングテープ」などボリューム満点全17品！

- 福袋の購入で豪華景品が当たるキャンペーン福袋「A・B・C」のいずれかをご購入いただいたお客様を対象に、豪華景品が抽選で当たるキャンペーンを実施いたします。キャンペーンへのご応募はご購入いただくだけで自動的に完了いたします。

〈福袋のお買い求めは〉

〈本件に関するお問い合わせ先〉

不二食品株式会社

URL：http://fujishokuhin.jp/other/company.php