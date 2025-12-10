ファストドクター、「第5回 日本サービス大賞」において優秀賞・審査員特別賞をダブル受賞

ファストドクター株式会社

日本最大級の医療支援プラットフォームを開発・運営するファストドクター株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：菊池 亮［医師］、水野 敬志、以下「当社」）は、2025年12月9日、サービス産業生産性協議会が主催し、「革新的な優れたサービス」を表彰する「第5回 日本サービス大賞」において優秀賞および審査員特別賞を受賞いたしました。

▍受賞サービス・選評

ファストドクターは、医療リソースの集約と、医療提供プロセスのDX・AX（AIトランスフォーメーション）化によって、効率的で再現性のある医療提供モデルを構築する医療支援プラットフォームです。 約5,000名の医師が活動し、全国の医療機関と提携しながら、受付・トリアージ・診療支援・診療報酬算定までの一連のプロセスを統合した支援体制として、生活者のほか医療機関・自治体・企業などに幅広く活用されています。 とくに医師偏在・不足が進む地域では、限られた医療リソースの負担を軽減しつつ、地域の医療アクセスを補完・強化することで、夜間・休日を含む多様な場面でも “必要なときに適切な医療につながれる環境” を実現しています。

https://fastdoctor.jp/corporate/mission/



今回の受賞では、 プラットフォームとしての独自性に加え、テクノロジーを活用しながら医療サービスの品質を継続的に高める体制や、「医療の2040年問題」に向けた解決策としての有効性をご評価いただきました。とくに下記の3点が主要な評価ポイントとなっています。

▍特に評価されたポイント

１. 日本の医療課題への革新的な解決策

医療リソースのプラットフォーム集約と、テクノロジーを活用した効率的な再配分という新たな医療提供モデルを構築。夜間・休日にも往診やオンライン診察で機能を提供。



２. 医療サービスを持続的に進化させる仕組み

患者評価によるサービス品質向上、AIによる診療品質評価、専門部隊による継続的開発など、医療サービスの持続的な進化を可能にする独自の仕組みを構築。蓄積された関連データとAI活用により、医療提供オペレーションの最適化を実現している。



３. 医療者の労働環境改善との両立

2040 年に向け深刻化する医療の需給ギャップに対する新たな解決モデルを提示。医療アクセスの格差是正と医療者の労働環境改善を両立する先駆的事例として期待される。

▍日本サービス大賞 概要

日本サービス大賞は、国内の全てのサービス提供事業者を対象に、多種多様なサービスを共通の尺度で評価し、「革新的な優れたサービス」を表彰する制度です。複数省庁が後援し最高位として内閣総理大臣賞を設けるなど、官民が連携した公的性格の強い制度であることが特徴です。2015年に始まり、第5回目となる今回は768件の選考の中から厳正な審査を経て、33件が選出されました。



主 催：公益財団法人日本生産性本部 サービス産業生産性協議会（SPRING）

審査委員会：委員長村上 輝康産業戦略研究所 代表

経営者、学識者等の有識者で構成



日本サービス大賞の詳細はこちら

https://service-award.jp/about.html

▍授賞式の様子

2025年12月9日、ザ・プリンスパークタワー東京で行われた表彰式には、高市早苗内閣総理大臣をはじめ、各大臣および審査委員の皆さまがご臨席されました。式典では、当社の取り組みに対して温かいご評価と激励のお言葉を賜り、受賞の意義を改めて実感する場となりました。

▍代表取締役 水野 敬志 コメント

数ある優れたサービスの中から両賞にご評価いただき、大変光栄に存じます。プライマリケア領域に挑むスタートアップとして、新しい方法で日本の医療を支える役割の大きさを胸に、今後も挑戦を続けてまいります。

当社は今後も、プラットフォームの独自の強みを活かし、柔軟で生産性の高い医療体制の構築を支援しながら「医療の2040年問題」に向けた課題解決に挑み、誰もが安心して医療を受けられる持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

【ファストドクター株式会社について】

日本最大級の医療支援プラットフォーム「ファストドクター」を運営。約5,000名の医師をはじめとする豊富な医療リソースを活用し、救急往診やオンライン診療を通じた医療体制を構築しています。地域の医療課題や社会的ニーズに応える多様なサービスを展開し、医療機関や自治体と連携して地域医療を補完しつつ、生活者や企業には新たな医療アクセスを提供するという両輪で、持続可能な地域医療の実現に貢献しています。

所在地：東京都渋谷区恵比寿4丁目20-3

設立 ：2016年8月

代表者：菊池 亮（医師）・水野 敬志

URL ：https://fastdoctor.jp/corporate/

