2 年に一度、舞台演出に関わるプロフェッショナルが集う専門展示会「ProLight & ProVisual 2026」を開催

一般社団法人日本能率協会

一般社団法人日本能率協会（JMA、会長：中村正己）とProLight & ProVisual 実行委員会は、2026年2月18日（水）～20日（金）の3日間、東京ビッグサイト東7ホールで、「ProLight & ProVisual 2026」を開催します。

本展は、舞台演出に関わるプロの照明・映像の専門展示会として、業界の継続的な発展を目的に、新たな演出を創造するためのコミュニケーションやビジネスの創出、技術発信、次世代のプロフェッショナルへの技術伝承の場として開催します。

会場には、照明設備、照明制御システム、映像機器、ムービングライト、レーザー、スモークマシーン、LEDディスプレイなど、最新の舞台演出を支える多彩なソリューションが一堂に集結します。業界で注目されている各メーカーの最新製品から定番製品まで、迫力ある実演を交えて紹介します。

また、第一線で活躍する専門家や出展企業が登壇し、ライブ・エンターテインメント業界の動向や最新機材の活用方法などをテーマとするセミナーも開催します。

出展は31社・団体／316ブースを予定しており、来場者は10,000名を見込んでいます。現在、公式サイト（https://prolight-provisual.jp/）にて来場事前登録を受け付けています。

開催概要

前回開催の「ProLight & ProVisual 2024」の様子１.前回開催の「ProLight & ProVisual 2024」の様子２.前回開催の「ProLight & ProVisual 2024」の様子３.- 名称：ProLight & ProVisual 2026＊ProLight & ProVisualは、2015年に舞台照明のメーカー・代理店が集まる展示会「ProLight & Console」としてスタートし、2020年から舞台・イベント映像のエリアを新設して、2年に1回開催しています。- 会期：2026年2月18日（水）～20日（金）10：00～17：00（最終日は16：30まで）- 会場：東京ビッグサイト 東展示棟7ホール（江東区有明3-11-1）- 主催：ProLight & ProVisual 実行委員会（ウシオライティング株式会社／株式会社映像センター／株式会社タケナカ／ell-tech株式会社／株式会社 東京舞台照明／マーチンプロフェッショナル ジャパン株式会社／株式会社レイ）、一般社団法人日本能率協会- 後援： 公益社団法人 劇場演出空間技術協会／全国舞台テレビ照明事業協同組合／日本映像機材レンタル協会／公益社団法人 日本照明家協会／NPO法人 日本舞台技術安全協会／ 一般社団法人 日本舞台技術スタッフ団体連合会- 展示規模：31社・団体／316ブース（2025年12月9日現在）- 来場予定者数：10,000名- 同時開催：HCJ2026(https://hcj.jma.or.jp/)- 入場料：無料 ※来場事前登録制、公式サイトにて事前登録をお願いします。- 公式サイト：https://prolight-provisual.jp/

【 本件に関するお問い合せ先 】

ProLight & ProVisual 2026 運営事務局（株式会社工芸社 内）

TEL: 03-5801-0792（平日9:00～17:00）／ E-mail：plc@kogeisha.co.jp