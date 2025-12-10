ゼンリンが手掛ける文具や雑貨ブランド「Map Design GALLERY」が日本最大級の文具の祭典「文具女子博2025」に出店

株式会社ゼンリン

株式会社ゼンリン（本社：福岡県北九州市、代表取締役社長：竹川道郎、以下ゼンリン）は、2025年12月18日（木）～21日（日）の期間、横浜にて開催される「文具女子博2025」に出店し、47都道府県のシルエットを宝石のようにデザインした新商品「宝石シリーズ」のステーショナリーを先行発売します。また、神奈川県の「都道府県型キーホルダー」に開催地である横浜のモチーフを取り入れた限定デザイン3色等も販売します。

■キラキラ輝く宝石に囲まれ、気分が上がるような商品を目指し企画しました

Map Design GALLERYの商品の中でも47都道府県をデザインしたステーショナリーや雑貨は人気があるラインナップです。日常的に使うステーショナリーだからこそ使うたびに気分が上がるようなデザインにしたいと思い、宝石シリーズを企画しました。

デザインに合わせて、クリアファイルに箔押し加工を施したり、B6リングノートの表紙をキラキラする素材にしたり、仕様にもこだわりました。文具女子博にご来場のうえ、Map Design GALLERYブースにて商品を手に取っていただけるとうれしいです。

▲商品企画担当川上 裕子（かわかみ ゆうこ）

■先行発売！新商品「宝石シリーズ」ステーショナリー

Map Design GALLERYの店舗では12月22日（月）、オンラインストアでは2月に発売予定です。

＜各種ステーショナリー＞（イベント限定セット＋4アイテム）

●イベント限定セット：ボールペンと神奈川県チャーム \1,430（税込）/ボールペン（単体） \990（税込）●クリアファイル2枚セット（A5・A4サイズ） \825（税込）●B6リングノート \715（税込）●マスキングテープ \550（税込）

■その他、出店商品 一部

●限定商品 「都道府県型キーホルダー」神奈川県デザイン3色 \2,640（税込）

「文具女子博2025」の開催地である横浜の観光地やイメージをモチーフにした限定デザインを3色（みなとみらい夜景、中華街、赤レンガ）販売します。

▲みなとみらい夜景のデザイン▲中華街のデザイン▲赤レンガのデザイン

■限定ノベルティをプレゼント

ゼンリンブースにお越しいただき、セット商品1点or単品2点以上のご購入＋公式Instagramをフォローした方に、文具女子博先行発売の「宝石シリーズ」デザインのオリジナル缶バッジをプレゼントします。エリアは関東7都県（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、栃木県、茨城県、群馬県）からランダムでのお渡しとなります。

文具女子博限定ノベルティとなります。

▲プレゼントするオリジナル缶バッジ イメージ

■イベント概要

「文具女子博2025」は、日本最大級の文具の祭典です。開催期間前の2025年12月17日（水）14時～17時はメディア向け内覧会になっており、ゼンリンブースで取材も可能ですので、ぜひお立ち寄りください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/67172/table/264_1_e35d39bf5ec92ccbf48a14527190f9c8.jpg?v=202512100527 ]

※事前に入場チケットの購入が必要です。

＜参考リンク＞

・Map Design GALLERYオンラインストア

：https://www.mapdesigngallery.com

・Map Design GALLERY LINE公式アカウント

：https://lin.ee/DakYXBP

・Map Design GALLERY公式Instagramアカウント

：https://www.instagram.com/zenrin_mapdesign/

・Map Design GALLERY公式X（旧Twitter）アカウント

：https://x.com/MapDesign_G