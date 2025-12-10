【クロスホテル大阪】100年以上の歴史を誇る大阪松竹座閉館前ラスト企画！ステージ体験ツアーチケット付き宿泊プランが登場

オリックス・ホテルマネジメント株式会社

クロスホテル大阪（所在地：大阪市中央区、総支配人：水谷 之則）では、【大阪松竹座 ステージ体験ツアー Final】チケット付き宿泊プランを5組10名さま限定にて、本日より販売開始します。

大阪松竹座 劇場内 イメージ

大正12年(1923年)に開場し、長きにわたり多くのお客さまに愛されてきた大阪松竹座は、2026年5月(予定)の公演をもって閉館を迎えます。本プランでは、5組10名さま限定にて、クロスホテル大阪でのご宿泊に加え、閉館前最後となる「大阪松竹座 ステージ体験ツアー Final」のチケットを１名さまにつき１枚ご用意します。

舞台に立つ高揚感、幕が上がる瞬間に広がる客席の光景、花道を進むときの視界など、普段は舞台の出演者にしか味わえない舞台上からの景色を体験いただけます。花道・廻り舞台・迫りなどの舞台機構を体験できるほか、憧れのスターと同じステージに立てる貴重なツアーです。大阪松竹座の歴史を感じる最後の機会を、ぜひこの宿泊プランでお楽しみください。

■５組10名さま限定！ 【大阪松竹座 ステージ体験ツアー Final】付き宿泊プラン概要

予約期間：2025年12月10日(水)～2025年12月18日(木)24時00分まで

宿 泊 日：2025年12月20日(土)

料 金：２名さま１室１泊 42,600円～

※消費税、サービス料が含まれています。宿泊税は別途頂戴します。料金は変動します。

内 容：「大阪松竹座 ステージ体験ツアー Final」チケット 1名さまにつき1枚

※当チケットは2025年12月21日(日)15:00の回のみです。

※「大阪松竹座 ステージ体験ツアー Final」チケットはフロントでお渡しします。

※期間中、ご予約が5組10名さまに達し次第、販売を終了します。

予約方法：公式ウェブサイトからお申込みください。 TEL06-6213-8281(代表)

https://cross-osaka.orixhotelsandresorts.com/

※ご要望に応じて申込条件書面を遅滞なく別途お送り致します。

■大阪松竹座について

大正12年(1923年）、芝居街・道頓堀に本格的な洋式劇場として開場した大阪松竹座は、令和5年(2023年)に開場100周年を迎えました。ネオ・ルネッサンス様式の外観は『道頓堀の凱旋門』とも呼ばれ、街の象徴として親しまれてきました。開場当初は映画と舞台芸術を組み合わせた活動写真館としてスタートし、戦後は映画館として運営。1997年の再開場以降は歌舞伎や松竹新喜劇、ミュージカル、コンサート、落語会など多彩な演目を上演してきました。2026年5月(予定)の公演をもって、その歴史に幕を閉じます。

大阪松竹座 花道 イメージ大阪松竹座 ステージ体験ツアー イメージ

クロスホテル大阪について：

なんばの中心地に位置し、大阪・御堂筋の四季折々の銀杏並木の眺望や、道頓堀の夜景が魅力のスタイリッシュなライフスタイルホテルです。赤色を基調とした色鮮やかなデザインとすることで、新しく力強い洗練された空間を演出した全 229 室の客室のほか、さまざまなシーンに対応する「TERRACE & DINING ZERO」では、こだわりのお料理とお酒をご提供します。また、アートや伝統文化、食などの文化活動を通して、地域の歴史の古さと新しさの融合を表現する活動を推進しており、地域のにぎわいの創出にも貢献してまいります。

公式ウェブサイト： https://cross-osaka.orixhotelsandresorts.com/

Instagram公式アカウント： https://www.instagram.com/crosshotelosaka/

CROSS HOTEL（クロスホテル）について：

CROSS HOTEL は、主要都市のプライムロケーションに位置し、人や街とつながり、ここだけの、かけがえのない滞在を叶えるライフスタイルブランド。NEW DISCOVERIES, NEW CONNECTIONS をブランドコンセプトに、いつ立ち寄っても、新たな発見と心に刺激が感じられるひとときをお届けします。現在展開する 3 軒のクロスホテルは札幌、京都、大阪の中心地で、全ての人が垣根なく集まり、手の届く非日常体験をご提供します。

ORIX HOTELS & RESORTS（オリックス ホテルズ＆リゾーツ）について：

ORIX HOTELS & RESORTSは、オリックス・ホテルマネジメント株式会社の旅館・ホテルの運営事業ブランドです。ラグジュアリーからカジュアルまで、旅館とホテルを両軸に幅広いカテゴリーを有し、「また行きたい、と思っていただける場所。」をご提供するべく、お越しいただく皆さまのさまざまなライフステージに合わせた体験をお届けしています。2026年夏には「クロススイーツ東京浅草」を新規開業予定で、北は北海道から南は福岡、大分まで計6ブランドにて15の旅館・ホテルを展開してまいります。

ORIX HOTELS & RESORTS 公式ウェブサイト： https://www.orixhotelsandresorts.com/

ORIX HOTELS & RESORTS Instagram公式アカウント： https://www.instagram.com/orix_hotels_and_resorts/