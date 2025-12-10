名古屋大学発と藤田医科大学発のベンチャーが業務提携

株式会社バイオシスラボ

株式会社ヘルスケアシステムズ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：瀧本陽介、以下 ヘルスケアシステムズ）と株式会社バイオシスラボ（本社：愛知県豊明市、代表取締役社長：栃尾巧、以下 バイオシスラボ）は、臨床研究事業の基盤強化と研究開発の高度化を目的とした業務提携を締結しました。

名古屋大学発ベンチャーのヘルスケアシステムズと藤田医科大学発ベンチャーのバイオシスラボは、いずれも愛知県内に本社を置く”大学発ベンチャー”として、地域発イノベーションの創出に取り組んできました。今回の提携により、両社が培ってきた研究企画力、臨床研究の実行体制、測定・解析技術を融合し、より効率的かつ質の高い臨床研究を提供してまいります。

背景と目的

大学発ベンチャーは、先端研究を社会実装につなげる重要な役割を担っています。一方で、臨床研究を企画からモニタリング、測定、解析、データ活用までを一貫して実施するには、人的・技術的リソースの制約が課題となる場合があります。

本提携では、こうした課題を、両社の専門性を掛け合わせ、ヘルスケア領域における実行力の高い研究開発体制を構築することを目的としたものです。ヘルスケアシステムズは、研究運営、測定技術、データ解析、システマティックレビュー、学術発表支援の強みを持ち、バイオシスラボはプレバイオティクス／プロバイオティクスに関する知見、研究企画、研究シーズの開発、産学連携に強みを持っています。

本連携により、食品・医療・ヘルスケア企業や大学、自治体などが実施する臨床研究の幅を広げ、科学的根拠に基づく新製品開発やヘルスケアサービス創出の加速を目指します。

【各社のコメント】

株式会社ヘルスケアシステムズ

大学発ベンチャーとして培った研究技術を、バイオシスラボ様の研究企画力と統合できることを大変うれしく思います。両社の連携により、愛知県から全国・世界に向けて、臨床研究イノベーションを発信していきたいと考えています。



株式会社バイオシスラボ

研究の企画並びにアクセラレーションに強みを持つ当社と、測定・解析技術を有するヘルスケアシステムズ様との協業により、研究者や企業の皆様がより高品質な臨床研究を実現できる体制が整うと確信しています。地域の大学発ベンチャー同士だからこそできる価値創造を進めてまいります。

会社概要

ヘルスケアシステムズ

本社所在地：466-0058 愛知県名古屋市昭和区白金一丁目14番18号

事業内容：郵送検査事業/バイオマーカー、検体検査技術の研究開発・受託分析/機能性食品の臨床研究・研究開発/機能性表示食品の取得サポート

設立：2009年3月31日

HP：https://hc-sys.com/



株式会社バイオシスラボ

本社所在地：愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪1-98 藤田医科大学内

事業内容：「プレプロバイオティクス」を用いた腸活プロジェクトのサポート支援

設立：2023年10月

HP：https://biosislab.co.jp/