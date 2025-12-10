写真家・青山裕企氏に師事する若手写真家の二人展「SCHOOL GIRL…」を新宿 北村写真機店で開催“制服”をテーマに作家性に富む作品を展示

株式会社カメラのキタムラ

株式会社カメラのキタムラ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：山崎 智彦）が運営する新宿 北村写真機店では、2025年12月15日(月)～2025年12月21日(日)の期間、地下1F 「ベースメントギャラリー」にて、キョジン中嶌＆七々御ふみ 二人展『SCHOOL GIRL…』を開催いたします。本展示では、ともに写真家・青山裕企氏に師事した経験を持つ、写真家 キョジン中嶌氏と七々御ふみ氏の2名の作品を展示いたします。今回は、共通のテーマ“制服”を二人で設定し、制作を進めた作品を同一空間に展示いたします。

■共通のテーマ”制服”を通して表現

キョジン中嶌氏と七々御ふみ氏の2名は、ともに師事した写真家 青山裕企氏の代表作でもある『スクールガール・コンプレックス』シリーズの制作に立ち会う中で、制服の持つ力に大きく影響を受けてきました。今回は、青山氏の作品への向き合い方を踏襲しつつ、若手写真家である二人ならではの視点とアプローチで”制服”の魅力と可能性を表現しています。

キョジン中嶌氏は、夜の東京をテーマにした「#東京夜像」から

派生した新作「幻想夜像」を展示します。物語の中心にいるのは、玄（くろ）と朱（あか）という二人の少女。交わらない運命を背負う彼女たちを通して、制服が持つ匿名性や象徴性を、光と影の中に描き出します。

七々御ふみ氏は、撮影過程で生まれる“選ばれなかった写真”に価値を与える多重露出シリーズ

「昇華 -sublimation-」を発表します。制服を纏った被写体を通じて、写真が選ばれる裏側にある感情や記憶の揺らぎを見つめ、作品として立ち上げます。

二人の視点は異なりながらも、制服という記号を手がかりに、「写真がまだ捉えきれていない物語を掘り起こす」という共通の姿勢が、本展を通して共鳴します。制服の新しい見え方や感情の気配を、会場でお楽しみください。

■キョジン中嶌作品ステートメント｜ 作品タイトル：幻想夜像 ｜玄のこと／朱のこと

「幻想夜像」は、「#東京夜像」のスピンアウト作品です。「#東京夜像」は、夜の東京を舞台に現実と虚構の間を夜の地明かりのみで撮影している作品群ですが、「幻想夜像」ではよりファンタジーな設定を組み込みアニメや漫画の世界観を持った作品です。主人公は玄(くろ)と朱(あか)という２人の女の子。２人は交わらないけど、同じ運命を背負った女の子です。その運命とはなんなのでしょうか？

■七々御ふみ作品ステートメント｜『昇華-sublimation-』

本作は、「選ばれなかった写真たち」に再び光を当て、その存在に新たな価値と意味を見出す試みです。《昇華》は、写真が上手くなれない自分への憂いや焦燥から生まれました。あなたは、たった1枚の写真を選ぶのに、何枚の写真を撮りましたか？50枚、100枚――その中から選ばれた1枚は、きっととても良い写真だと思います。では、残りの写真はどうなったのでしょう。多くは誰の目にも触れず、価値のないものとして扱われてしまいます。《sublimation》は、そうした「選ばれなかった写真」に焦点を当てた作品です。使われなかった写真に新たな価値を見いだし、アート作品として昇華させました。

■写真家プロフィール

キョジン中嶌

滋賀県出身。東京都在住。名前は身体の大きさから来ており、推し活の中で覚えやすさ重視で名乗っていた名前をそのまま使っている。2022年にアイドルの撮影会に参加したことをきっかけに突如として写真に目覚める。以来、虚構と現実の狭間を写真で表現するため写真作家活動を行う。幼少期からアニメや漫画といったポップカルチャーの影響を強く受けており、作風にも影響を与えている。シリーズ作品に「#東京夜像」「どこかの道」がある。2023年より青山裕企氏に師事。2026年卒業予定。

七々御ふみ（ななななみ ふみ）

写真家

北海道生まれ。東京都在住。美容師として活動する傍ら、催眠術師、バーテンダーなどの職種も経験。2018年、写真の学校/東京写真学園プロコース入校。2019年修了。2021年に美容室を退職し同年、青山裕企氏に師事。2025年独立。ライブ、宣材などの撮影経験、青山裕企氏の元での経験を経て現在は、主に「個性」を大事にした写真作品の制作に力を入れている。

2025年7月、初の個展を開催。主な作品に「昇華-sublimation-」。

instagram:@77323_com x:@77323_com

■ベースメントギャラリーとは

新宿 北村写真機店 地下1Fにある写真ギャラリー。2024年6月に同館６Fより移転してリニューアルオープン。『地下から写真文化の発信』をコンセプトに誕生したベースメントギャラリーは、写真を愛するすべての人へ写真の魅力を発信し続けるスペースです。各業界で活躍するフォトグラファーの写真展をはじめ、メーカーとのコラボ企画など、写真やカメラにまつわるイベントをお楽しみいただけます。

■新宿 北村写真機店とは

カメラの聖地新宿に、写真とカメラにまつわるライフスタイル提案を行う新しい専門店として2020年7月にオープンしました。地下から地上まで全フロアで構成される店内では、新品・中古カメラ売場、ライカを中心としたヴィンテージサロン、修理や日々のメンテナンスまでサポートするサービスカウンター、写真展示などを行うイベントスペースなど、様々な写真のニーズにお応えするコンテンツを揃えます。2024年6月には６Fにライカブティックもオープンし、写真とカメラを愛する方からカメラ初心者の方まで、全ての方へ、豊かなフォトライフを提案していきます。

(C)Jun UDAGAWA

【店舗概要】

営業時間：10:00~21:00

アクセス：JR 新宿駅東口から徒歩4分、東京メトロ丸の内線 新宿駅 A6出口 徒歩1分

東京メトロ副都心線 新宿三丁目駅 A6出口 徒歩1分

都営大江戸線 新宿西口駅 A5出口 徒歩4分

西武新宿線 西武新宿駅 正面口 徒歩7分

HP：https://www.kitamuracamera.jp/ja

電話番号：03-5361-8300