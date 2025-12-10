アドバンスト・メディア、公式noteを開設

株式会社アドバンスト・メディア

株式会社アドバンスト・メディア（本社：東京都豊島区、代表取締役会長兼社長：鈴木清幸 以下、アドバンスト・メディア）は、採用広報の強化を目的に公式note・X（旧Twitter）・Instagramを開設いたしました。

アドバンスト・メディアは、1997年12月10日の創業以来、AI音声認識AmiVoiceおよびAmiVoiceを活用したソリューションの開発・提供を行っています。

事業拡大に伴い従業員も増加し、2010年に開始した新卒採用は本年度で15年目を迎えました。

これまで新卒採用・キャリア採用を通じて多くの素晴らしい方々とお会いする機会を頂いてきましたが、当社で働く従業員一人ひとりの想いやカルチャーを詳しく発信する場が限られることが課題となっていました。

そのような中、創業28周年を迎える本日、採用広報の強化を目的とした公式noteを開設いたしました。

■AmiVoice 採用担当 公式note

公式noteでは、業務内容の紹介や従業員インタビュー、アドバンスト・メディアの文化・制度の解説など、幅広いテーマで情報をお届けしてまいります。

また、公式noteの開設に伴い、採用担当のX（旧Twitter）・Instagramアカウントも開設いたしました。公式noteの更新情報を中心に、採用関連の情報発信を行いますので、ご興味のある方はぜひフォローしていただけますと幸いです。

AmiVoice 採用担当 SNSアカウント一覧

アドバンスト・メディアは、今後も「#音声認識でつくりたい未来へ」というブランドメッセージのもと、開かれた情報発信を行い、志を共にする人材との新たなつながりの創出に努めてまいります。

