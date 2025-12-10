Spincoaster、3店舗目となるミュージックバーを神楽坂にオープン

株式会社Spincoaster


Spincoaster Music Barについて


Spincoaster Music Barは、音楽メディア「Spincoaster」が展開するミュージックバーです。2014年に南新宿、2022年に恵比寿へと拡大し、音楽ファン、アーティスト、クリエイターが集うミュージックバーとして親しまれてきました。各店舗ではハイエンドなリスニング環境を整え、良質な音楽体験を提供しています。



新店舗「Spincoaster Music Bar Kagurazaka」について


神楽坂の落ち着いた空気感の中で、良質な音が静かに潜む隠れ家ミュージックバーです。


【特徴】


・AlphaThetaのハイエンドミキサー「euphonia」を使用：繊細な質感まで描き出す最新機材で、より深いリスニング体験を実現。


・高音質スピーカー「ムジーク」を使用 : 「原音忠実再生」がコンセプトのドイツの名ブランド「ムジーク（musikelectronic geithain RL904）」を使用。


・カセットテープの再生にも対応：大江戸テクニカ製のカセットテープDJ装置を導入し、温かみのあるテープサウンドも楽しめるようにしています。


・高解像度のリスニング体験：アナログ／デジタルを問わず、アナログレコードやCD、カセットテープなどを通じて上質なサウンドを楽しめるオーディオシステムを完備。


・デザインコンセプトは“静けさと余白”：洗練された内装と抜け感のあるレイアウトにより、音へ自然と意識が向かう空間を演出。





グランドオープン日


2025年12月15日（月）



プレオープン実施中！（先着予約制）


2025年12月10日（水）- 11（木）
予約フォーム：https://forms.gle/jrNv8yydTzgMzFW36
※グランドオープン以降は予約不要です



店舗情報


店舗名：Spincoaster Music Bar Kagurazaka


住所：東京都新宿区津久戸町4-1 Arch Building, 1F


営業時間：18:00～24:00（予定）


定休日：なし


席数：20席（スタンディング含む）


SNS：instagram @spincoastermusicbarkagurazaka


Google Map : https://share.google/696OENGPmeF4xw95n



Spincoasterについて


”音楽を通じて人生を豊かに”を経営理念として掲げ、
音楽情報メディアの運営やイベント企画・制作、アプリ開発、レーベル運営、ミュージックバー運営などの事業を展開


コーポレイトサイト : https://spincoaster.co.jp/



本件に関するお問い合わせ


Spincoaster 広報担当


Email：info@spincoaster.com


画像素材 :


https://drive.google.com/drive/folders/1rhj8gIN2zmhBRD9o_Q1xocTtvVKN9IGB?usp=drive_link