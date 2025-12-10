THREE公式タイアップ特集をNOWHが公開。世界観を紐解く記事が話題、読者企画は12/12(金)まで受付中

ゆらぎ世代の女性に寄り添うウェルビーイングメディアとして

CLYR株式会社

30代・40代のゆらぎ世代女性に向けて、美容・健康・キャリアなど“等身大の選択”を支えるウェルビーイングメディア「NOWH（ナウ）」では、THREEと公式にタイアップし、ホリデーコレクション2025の魅力を深く掘り下げた特集記事「THREE（スリー）」の精油へ込めた想いとHOLIDAY COLLECTION “WHISPERING HOPE & LOVE”を紹介 を掲載しています。

THREEホリデーコレクションの世界観と哲学を丁寧に紐解く

本特集では、THREEが大切にしてきたホリデーコレクションの世界観や、色づくりに込められた意図、ブランド哲学に基づくクリエイションの背景を編集部が丁寧に紹介。

プロダクトの“選ばれる理由”を読者が自然に理解できる内容となっています。

THREEの世界観や制作意図を多角的に紐解く編集構成が読者から評価されており、単なる商品紹介にとどまらず、ブランドが大切にしてきた思想や背景まで理解できる記事として受け止められています。

“なぜこのコレクションが生まれたのか”を丁寧に描くことで、ゆらぎ世代が共感しやすい読み物として支持が広がっています。

THREE バランシング クレンジング オイル Ｎ『THREE バランシング クレンジング オイル Ｎ』に使われている成分10月にOPENした精油蒸留所「THREE Aroma Distillery」特集記事はこちらから :https://www.nowh.media/articles/three-holiday-collection-2025

読者が参加できるプレゼント企画も実施中

また、記事と連動した読者参加型のプレゼント企画も展開しており、応募期間は12/12（金）まで。

THREEの世界観に触れながら楽しめる体験型の取り組みとして、多くの応募が寄せられています。

NOWHでは今後も、ゆらぎ世代が自分らしく生きるための“選ぶ理由”を丁寧に紐解く編集コンテンツを継続して発信し、美容・ウェルネス・キャリアなど多面的な視点から、読者の生活に寄り添う情報を届けていきます。

NOWH（ナウ）について

30代・40代のゆらぎ世代女性のためのウェルビーイングメディア。

美容・健康・ライフスタイル・キャリアにまつわる“等身大の情報”を、専門性のあるライターが丁寧に解説します。揺らぎやすい世代の選択に寄り添い、ブランドやサービスの背景・思想まで深く理解できる体験を提供しています。

運営会社について

会社名：CLYR株式会社

設立年月：2018年9月

所在地：〒153-0044 東京都目黒区大橋1-5-1 2009

代表取締役：安藤 公樹、高田 晃太郎

HP： https://www.clyr.co.jp/

お問い合わせ先： https://www.nowh.media/contact

メールアドレス：sales@clyr.co.jp