ピングーがいっぱい、愛がいっぱい、冬の“スイート”な水族館　特別企画展「PINGU(TM)×AOAO SAPPORO SWEET AQUARIUM　冬の、愛のすいぞくかん」詳細発表！

株式会社青々

札幌の都市型水族館『AOAO SAPPORO』（所在地：北海道札幌市中央区、館長：山内 將生）は、誕生45周年を迎えた世界で一番有名なペンギン「PINGU(TM)（ピングー）」（以下「ピングー」）とのコラボレーションイベントである、特別企画展「PINGU(TM)×AOAO SAPPORO SWEET AQUARIUM 冬の、愛のすいぞくかん」の詳細を決定しました。

【（左）ピングー45周年ロゴマーク、（中）スタンプラリーブック、（右）コラボフードメニュー】

冬はクリスマスやバレンタインなどのイベントが目白押しで、雪に包まれる札幌に愛があふれる季節です。AOAO SAPPOROでも、この季節に「キタイワトビペンギン」が求愛のシーズンを迎えるため、毎年「愛」にまつわるイベントを開催しています。

本特別企画展では、水族館の“いろいろな生物の愛のかたち“を楽しく学ぶことができる「SWEET AQUARIUM」を開催します。「ピングー」と一緒に冬の水族館で“スイート”な体験をお楽しみください。

館内には「ピングー」の仲間たちを紹介する展示や、「ピングー」たちと一緒にAOAO SAPPOROの“スイート”な生物たちを観察するための特別解説を展示します。

また、本特別企画展のタイトルでもある“スイート”に関連したコラボレーションコンテンツが登場します。

6F「シロクマベーカリー＆」では、「ピングー」とコラボレーションしたオリジナルメニューが登場するほか、4F「ミュージアムマルシェ」でもオリジナルグッズを順次発売開始いたします。

さらに、「家族愛」や「友情」などを含む幅広い「愛」と、“スイーツ”にまつわる名前や姿かたちをテーマに、生物たちの不思議な生態を学ぶことができるスタンプラリーを実施します。

家族や友人、パートナーとともに、この冬は心あたたまるスイートな水族館をお楽しみください。

後援：札幌市、札幌市教育委員会、ペンギン会議、moyuk SAPPORO 協力：アソビュー株式会社

特別企画展「PINGU(TM)×AOAO SAPPORO SWEET AQUARIUM 冬の、愛のすいぞくかん 」

本特別企画展では、「ピングー」たちとともに、AOAO SAPPOROの展示や、生物たちのさまざまな愛のヒミツを楽しみながら学ぶことができます。

○開催概要

開催期間：2025年12月19日（金）～2026年3月22日（日）

開催時間：10:00～22:00（最終入館～21:00）

【展示】「ピングー」と仲間たちの紹介 PINGU(TM) ROOM

開催期間：2025年12月19日（金）～2026年3月22日（日）

開催時間：10:00～22:00（最終入館～21:00）

開催場所：5F「LIBRARY AQUARIUM」

開催内容：「ピングー」の世界観を楽しむことができる展示です。「ピングー」の仲間たちを紹介するパネル展示や本棚などが登場。「ピングー」のあたたかでユーモア溢れる物語を知ることができます。

【 ピングーと仲間たち】【展示】AOAO SAPPOROの“スイート”な生物たち SWEET TWEET

開催期間：2025年12月19日（金）～2026年3月22日（日）

開催時間：10:00～22:00（最終入館～21:00）

開催場所：館内各所

開催内容：“スイート”に関連し、「家族愛」や「友情」などの幅広い「愛」と、“スイーツ”をテーマに、生物たちの不思議な生態を紹介します。

【AOAO SAPPOROの“スイート”な生物たち】【体験プログラム】「ピングー」スタンプラリー

開催期間：2025年12月19日（金）～2026年3月22日（日）

開催時間：10:00～22:00（最終入館～21:00）

開催場所：館内各所

参加料金：一般 300円（税込） ※別途入館料が必要

すいぞくかんクラブ会員 100円（税込）

開催内容：「ピングー」とコラボレーションしたスタンプラリーが登場します。生物たちの不思議な“愛”のヒミツを紐解きながら館内を巡ることができ、ゴール した方には限定ステッカーをプレゼントします。なお、限定ステッカーは昼と夜でデザインが異なります。

【スタンプラリーブック イメージ】【体験プログラム】グリーティングイベント「ピングー」撮影会

開催期間：12月は20日（土）、21日（日）、27日（土）、28日（日）

1月は2日（金）、3日（土）、4日（日）、10日（土）、11日（日）、12日（月・祝）

※以降は後日発表予定。また、予告なく変更する可能性がございます。

開催時間：14:00 / 19:00 ※開催時間は20分程度です。

開催場所：6F「PENGUINS」

開催内容：「ピングー」がAOAO SAPPOROに遊びにやってきます。記念撮影をして、冬の思い出を「ピングー」と一緒に作ることができます。

【グリーティング イメージ】【飲食】AOAO SAPPOROオリジナル「ピングー」コラボメニュー

販売期間：2025年12月19日（金）～2026年3月22日（日）

販売時間：10:00～22:00（L.O.～21:30）

販売場所：6F「シロクマベーカリー＆」

販売価格：

ピングーのエビカツバーガー 1,080円（税込）

ピングーのウインナーコーヒー 600円（税込）

ピングーのいちごミルクホイップ 600円（税込）

ピンガのいちごミルクパフェ ピスタチオ入り 990円（税込）

販売内容：「ピングー」とコラボレーションしたAOAO SAPPOROオリジナルメニューです。

【ピングーのエビカツバーガー】【物販】AOAO SAPPOROオリジナル「ピングー」コラボグッズ

販売期間：2025年12月19日（金）～2026年3月22日（日）※一部商品は順次販売予定

販売時間：10:00～22:00

販売場所：4F「ミュージアムマルシェ」

販売価格：

ステッカー 385円（税込）

アクリルキーホルダー 770円（税込）

缶バッジ（ブラインド全5種） 660円（税込）

アクリルチャーム（ブラインド全5種） 660円（税込）

A4クリアファイル 440円（税込）

プリントクッキー 1,320円（税込）※12/25（木）発売予定

販売内容：「ピングー」とコラボレーションしたAOAO SAPPOROオリジナルグッズが登場します。プリントクッキーやステッカーのほか、人気のブラインド商品として缶バッジとアクリルチャームなどを販売します。

【各種オリジナルグッズ】【物販】再登場！ぬいぐるみくじ「ピングーくじ」

販売期間：2025年12月19日（金）～2026年3月22日（日）

販売時間：10:00～22:00

販売場所：4F「ミュージアムマルシェ」

販売価格：1,500 円（税込）

販売内容：ハズレがない、「ピングー」のぬいぐるみが当たるくじです。 期間限定で登場します。

【ピングーくじ】【物販】ピングーが登場！AOAO SAPPORO限定プリントシール機

販売期間：2025年12月19日（金）～2026年3月22日（日）

販売時間：10:00～22:00

販売場所：4F「ミュージアムマルシェ」

販売価格：600 円（税込）

販売内容：通常のAOAO SAPPORO限定背景に加え、本特別企画展オリジナルの「ピングー」と一緒に撮影ができるプリクラが登場します。

【プリントシール イメージ】【チケット】セット購入でお得に楽しめるペアチケット

販売期間：2025年12月9日（火）～2026年3月22日（日）

販売時間：10:00～22:00

販売場所：アソビュー

https://www.asoview.com/channel/ticket/gp7XWNSlwa/ticket0000046563/

販売価格：

大人2名（高校生以上） 4,400円（税込）

大人1名＋子ども1名（小中学生） 3,300 円（税込）

大人1名＋幼児（3歳以上） 2,400円（税込）

販売内容： AOAO SAPPOROにペアで入館すると、生物たちのさまざまな愛をめぐる「ピングー」スタンプラリーが1冊無料でもらえるお得なチケットです。

【ペアで楽しむAOAO SAPPORO イメージ】【年間パスポート】期間限定「ピングー」デザインの年間パスポート

販売期間：2025年12月19日（金）～2026年3月22日（日）

販売時間：10:00～22:00

販売場所： 4F「インフォメーション」

販売価格： 下図参照

販売内容： 水族館に365日通い放題となる「すいぞくかんクラブ」に期間限定デザインとして「ピングー」が登場。すいぞくかんクラブに関する詳細は後述。

【年間パスポート イメージ】

(C)2025 JOKER.

ピングーについて

スイスの映像作家オットマー・グットマンによって誕生したストップモーション・アニメーション。1980年に「ピングー」の原型となるテストフィルムが制作されてから2025年で45周年を迎えました。1990年以降、TVシリーズは世界155以上の国と地域で放送され、ペンギンの男の子「ピングー」と仲間たちが繰り広げるあたたかでユーモアある物語は、世界中の人々に愛されています。

＊ピングー公式HP：https://www.pingu.jp/

＊ピングー公式Instagram(@pingu_jp)：https://www.instagram.com/pingu_jp/

＊ピングー公式X(@pingu_jpn)：https://x.com/pingu_jpn

＊ピングー公式TikTok(@pingu_jp)：https://www.tiktok.com/@pingu_jp

＊ピングー公式YouTube(@Pingu)：https://www.youtube.com/@Pingu

(C)2025 JOKER.

「すいぞくかんクラブ（年間パスポート）」について

【ピングー45周年ロゴマーク】

「すいぞくかんクラブ」は、水族館を日常的に楽しんでいただくための会員制度です。生物に関する体験プログラムや、イベントなどの優先参加、「シロクマベーカリー＆」の一部メニューの特典のほか、商業施設「moyuk SAPPORO」対象店舗での割引や特典などが受け取れます。会員になるとAOAO SAPPOROの年間パスポートが発行されるほか、有効期限前に更新手続きをすると、最大20%割引のお得な料金で継続できます。

＊すいぞくかんクラブについて：https://aoao-sapporo.blue/ticket/

AOAO SAPPORO（アオアオ サッポロ）/施設概要

【体験プログラム イメージ】

開業日 ：2023年7月20日（木）

所在地 ：札幌市中央区南2条西3丁目20番地 moyuk SAPPORO 4階

交通 ：札幌市営地下鉄南北線・東西線・東豊線「大通」駅徒歩 3 分、札幌市電「狸小路」停留場徒歩 1 分

営業時間：10:00～22:00（最終入館 21:00） ※時期によって変更する場合があります

休館日 ：年中無休 ※施設メンテナンス等により臨時休館する場合があります

運営会社：株式会社青々（https://aoao.blue/）

＊公式 HP：https://aoao-sapporo.blue

＊公式Instagram：https://www.instagram.com/aoao_sapporo

＊公式X：https://x.com/aoao_sapporo

【AOAO SAPPORO ロゴマーク】