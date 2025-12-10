「楽天ブックス」、クリスマスに向けて「子どものクリスマスプレゼントに関する調査」結果を発表

楽天グループ株式会社

楽天グループ株式会社が運営するオンライン書店「楽天ブックス」は、クリスマスに向けて「楽天ブックス」ユーザー1,503名を対象に実施した「子どものクリスマスプレゼントに関する調査」結果を発表しました。

「楽天ブックス」では、クリスマスに向けて児童書やゲーム、おもちゃを対象にした「クリスマスフェア」を2025年12月26日（金）9:59まで実施中です。児童書を対象にした「クリスマス児童書・学習書フェア」では、キャンペーンにエントリーのうえ条件を達成すると、進呈する「楽天ポイント」が3倍または10倍になります。「ゲーム クリスマスフェア」では、エントリーすると対象商品のポイントが5倍または10倍になるほか、キャンペーン対象者の中から抽選で50名に「ファミ通ブックエンド」をプレゼントします。さらに「おもちゃのクリスマスフェア」では、「楽天ブックス」公式Xをフォローのうえ条件を達成すると、人気のおもちゃが当たるキャンペーンを実施しています。





■□ 調査結果サマリー □■

・今年のクリスマスに子どもにプレゼントを贈る予定が「ある」と回答した人は9割以上！人気のプレゼントは0～2歳「知育玩具」、3～8歳「キャラクターグッズ」、9歳以上は「ゲームソフト」がトップ

・「親が贈りたいプレゼント」1位は「知育玩具」。一方で「子どもが欲しいプレゼント」1位は「キャラクターグッズ」。特に「ゲーム機」では、親子で順位に大きな違いも

・親が子どものクリスマスプレゼントを決める際に重視することの上位は「子どもの希望」「価格・予算」「子どもの年齢・発達段階に合っているか」。予算は「10,000円～30,000円」が最多

・普段子どもに与えるおもちゃを選ぶ際重視するポイントは「子どもの興味・関心を引くか」が1位。期待する効果は「創造力・想像力の発達」がトップ

■□ 調査結果概要 □■

■今年のクリスマスに子どもにプレゼントを贈る予定が「ある」と回答した人は9割以上！人気のプレゼントは0～2歳「知育玩具」、3～8歳「キャラクターグッズ」、9歳以上は「ゲームソフト」がトップ

現在子育て中の「楽天ブックス」ユーザーに、「今年のクリスマスに子どもへプレゼントを贈る予定があるか」を聞いたところ、9割以上のユーザーが「はい」と回答しました。また、「子どもがクリスマスプレゼントに欲しがっている、または普段の様子から欲しがっているおもちゃのジャンル」を年齢別で聞いたところ、0～2歳では「知育玩具」、3～8歳では「キャラクターグッズ」、9歳以上では「ゲームソフト」がそれぞれ1位という結果になりました。





■「親が贈りたいプレゼント」1位は「知育玩具」。一方で「子どもが欲しいプレゼント」1位は「キャラクターグッズ」。特に「ゲーム機」では、親子で順位に大きな違いも

クリスマスに「親が贈りたいプレゼント」と「子どもが欲しいプレゼント」のジャンルを調査したところ、「親が贈りたいプレゼント」では1位が「知育玩具」（41.7%）、2位が「キャラクターグッズ」（29.8%）、3位が「図鑑・伝記などの学習書籍」（24.4％）となりました。一方で、「子どもが欲しいプレゼント」は1位が「キャラクターグッズ」（37.0%）、2位が「ゲームソフト」（27.9%）、3位が「知育玩具」（22.0%）という結果でした。「キャラクターグッズ」や「知育玩具」など、親子ともに上位にランクインしたジャンルもある一方で、「ゲーム機」については、親のランキングでは16位（5.6%）だったのに対して子どものランキングでは4位（15.4%）と、両者の間で大きな違いがみられる結果となりました。





■親が子どものクリスマスプレゼントを決める際に重視することの上位は「子どもの希望」「価格・予算」「子どもの年齢・発達段階に合っているか」。予算は「10,000円～30,000円」が最多

「子どものクリスマスプレゼントを決める際に重視すること」を聞いたところ、1位は「子どもの希望」（89.1%）という結果になり、子どもが欲しいものを与えたいと考える親の割合が多いことがわかりました。2位は「価格・予算」（44.5%）、3位は「子どもの年齢・発達段階に合っているか」（41.2%）が続きました。また、「今年のクリスマスプレゼントの予算」を聞いたところ、「5,000円～10,000円」（54.8%）が最も多く、10,000円以上と答えた人の割合は約2割でした。「昨年と比べて、今年のクリスマスプレゼントの予算はどのように変化したか」という質問には、約7割が「変わらない」と回答し、「かなり増えた」（5.2%）、「少し増えた」（19.0%）と回答した人は合わせて約4人に1人という結果となりました。





■普段子どもに与えるおもちゃを選ぶ際重視するポイントは「子どもの興味・関心を引くか」が1位。期待する効果は「創造力・想像力の発達」がトップ

「普段子どもに与えるおもちゃを選ぶ際に重視するポイント」を聞いたところ、1位が「子どもの興味・関心を引くか」（69.1%）、2位が「子どもの年齢・発達段階に合っているか」（53.6%）、3位が「価格」（32.7%）となりました。また、「おもちゃやゲームなどで遊ぶことを通して期待する効果」については、「創造力・想像力の発達」（63.5%）が1位になりました。

「楽天ブックス」は本やCD、DVD、ゲームなどの販売を通じて、今後もユーザーの利便性向上を目的にサービスの拡充に努めてまいります。





■調査概要

調査エリア： 全国

調査対象者： 「楽天ブックス」ユーザー

回収サンプルサイズ： 1,503サンプル

調査期間： 2025年11月21日（金）～2025年11月24日（月）

調査実施機関： 「楽天ブックス」

※本レポートでは小数点第2位以下を四捨五入しているため、合計値は必ずしも100％とならない場合があります。





■「『楽天ブックス』クリスマス児童書・学習書フェア」概要

特集ページ： https://books.rakuten.co.jp/event/book/child/christmas/

期間： 2025年11月4日（火）10:00～2025年12月26日（金）9:59

概要： キャンペーンページよりエントリーのうえ対象商品を1冊購入すると、進呈する「楽天ポイント」が3倍に、2冊以上購入するとポイントが10倍になるキャンペーン

※進呈するキャンペーンポイントは期間限定ポイントです。





■「『楽天ブックス』ゲームクリスマスフェア」概要

特集ページ： https://books.rakuten.co.jp/event/game/christmas/

期間： 2025年11月1日（土）10:00～2025年12月26日（金）9:59

概要： キャンペーンページよりエントリーのうえ対象商品を購入すると、進呈する「楽天ポイント」が5倍または10倍になるキャンペーン。さらに、キャンペーン対象者の中から抽選で50名に「ファミ通ブックエンド」をプレゼント

※進呈するキャンペーンポイントは期間限定ポイントです。





■「2025年『楽天ブックス』おもちゃのクリスマスフェア」概要

特集ページ： https://books.rakuten.co.jp/event/game/christmas/toy/

期間： 2025年11月4日（火）10:00～2025年12月26日（金）9:59

概要： 「楽天ブックス」公式Xをフォローのうえ対象のキャンペーン投稿から欲しいプレゼントのハッシュタグを投稿すると、「マテルゲーム（Mattel Game） ウノ（UNO） ウノ ハンパねぇ！」や「レゴ（LEGO） ワンピース 海賊船 ゴーイングメリー号」などの人気のおもちゃを合計で35名にプレゼント





■「楽天ブックス」について https://books.rakuten.co.jp/(https://books.rakuten.co.jp/)

本や雑誌をはじめ、DVD、ブルーレイ、CD、ゲームなど、170万点以上の商品（※2025年1月時点）を取り揃える、楽天グループ株式会社が運営するオンライン書店です。「楽天ブックス」で購入することで、「楽天ポイント」を貯めることができるとともに、支払い時に貯まったポイントを利用することも可能です。また、すべての商品を送料無料で配送します。なお、「楽天ブックス」は「楽天市場」でお得にお買い物ができる「SPU（スーパーポイントアッププログラム）」の対象サービスです。「楽天ブックス」で取り扱っている一部の対象商品については、午前中に注文いただくと翌日に届くサービスや、通常より配達日数が長くなる代わりに、「楽天ポイント」を進呈する「待っトク便」を実施しています。

・「推し楽」： 「推し」に関するあらゆる情報を発信する総合エンタメメディア

URL： https://fan.books.rakuten.co.jp/

・「エンタメTIMES」： キャンペーン情報の告知や発信情報のアーカイブ

URL： https://news.books.rakuten.net/

・「楽天ブックス 今の注目はコレ！！」： 話題の商品などの注目商品を紹介

URL： https://books.rakuten.co.jp/event/trend-news/

