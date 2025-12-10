高槻市内の書店を巡り各書店一押しの本に出合えるキャンペーンが開催

高槻市

「書店にふらっと立ち寄って人生を変える本に巡り合う」、そんな書店文化を守りつなげ、その知的な空間で街に彩りを与えるため、高槻市内の4書店と高槻市のコラボ企画「BOTTOブックスキャンペーン」が令和8年3月15日（日曜日）まで開催。あなたが気になった、各書店オススメの“推し本”に投票し、オリジナルブックマーカーをゲットしよう。

本市では、「高槻市に行けば、好きなことに没頭できる」というテーマのもと、グルメ、歴史などから一つのジャンルを絞り、その分野が好きな人に対して深くPRする観光プロモーション「BOTTOたかつき」を展開。

今回、本市が街中心部に大型書店が複数揃っている「本のまち」であることから、没頭するテーマを「本」に設定。市内4書店とのコラボ企画「BOTTOブックスキャンペーン」を令和8年3月15日（日曜日）まで実施します。キャンペーン期間中は、参加書店がオススメする“推し本”と「たかつきが舞台のご当地本！」「芥川の全貌が明らかに…」など、各書店が本を推す理由が記載された告知POPを設置したコーナーを準備。高槻ゆかりの作家や高槻が舞台になっている物語など地元本をはじめ、人気漫画や絵本など、様々なジャンルの “推し本”たちがあなたを店頭でお待ちしています。「この本、好き！」「気になる！」と思ったあなたの“推し本”を店頭にあるQRコードから投票すると、抽選で10人に「BOTTOブックスオリジナルブックマーカー」をプレゼントします。

さらに、当キャンペーンを盛り上げるイベント「BOTTOブックトーク」の開催も決定。豪華ゲストが本や書店の魅力を語るトークイベントで、詳細は12月下旬に発表予定です。ぜひご注目ください。キャンペーン・イベントに参加して、「本のまち」高槻で本や書店の魅力にBOTTO（没頭）してみてください。

【キャンペーン概要】

実施期間：令和8年3月15日（日曜日）まで

参加書店：

ジュンク堂書店 松坂屋高槻店（紺屋町2番1号 松坂屋高槻店 4階）

紀伊国屋書店 高槻阪急スクエア店（白梅町4番1号 高槻阪急スクエア 5階）

未来屋書店 高槻店（萩之庄三丁目47番2号）

ブックファースト エミル高槻店（城北町二丁目1番18号 エミル高槻 2階）

参加方法：各書店店頭のキャンペーンブースに設置したQRコードから好きな本に投票

景品：抽選で10人に「BOTTOブックスオリジナルブックマーカー」プレゼント

【関連ホームページ】

BOTTOたかつきホームページ（高槻市ホームページ）

https://www.city.takatsuki.osaka.jp/botto/