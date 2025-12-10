Ballista、27年売上25億円に向けた計画を実行フェーズへ

株式会社Ballista

株式会社Ballista（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中川 貴登、以下 Ballista）は、社内にて推進する「坂本龍馬プロジェクト」が最終フェーズへ移行したことをお知らせします。これに伴い、創業期の最後を担うコアメンバーの採用を本格的に開始し、社会変革の志を共有する仲間を募集いたします。

坂本龍馬プロジェクトとは：ビジョンと行動力を持つプロフェッショナルが集い、次世代の日本を創る

坂本龍馬プロジェクトとは、日本に新しい時代をもたらした坂本龍馬の精神になぞらえ、ビジョンと行動力を兼ね備えたプロフェッショナルが結集するプロフェッショナルギルドを実現し、日本に再び希望をもたらすことを目指した取り組みです。

創業からわずか3年で売上高を0.8億円→5.6億円→9.2億円へと急拡大させたBallistaは、これまでの成長スピードを維持しながら、いよいよ創業期の集大成へと踏み出します。

創業3年間の振返りと今後の見通し：ノンエクイティで売上10倍の成長を更に加速する

Ballistaは2022年8月にわずか7名で創業し、半年足らずでメンバー数を約5倍へと拡大しました。以降も順調に組織規模と業績を拡大し、創業3期目には売上高9.2億円（前年同期比+64%）を達成。第4期までに売上高16.2億円規模に成長し、2026年の第5期には25.0億円に到達する見通しです。

社員数も1期目の7名から5期目には150名規模へと拡大を計画しており、2025年11月現在で正社員52名が在籍しています。これほどの急成長はコンサルティング業界内でも異例であり、Ballistaならではの独自戦略と実行力の成果です。また、当社は創業以来ノンエクイティー(外資資本ゼロ)で持続可能かつスケーラブルな成長を実現してきており、堅実な経営基盤のもと、更なる飛躍に向けた体制を整えています。

AI時代のコンサルティングの在り方：顧客と共に本質的な価値の追求する

社会の本質的課題に向き合い、顧客企業と共に変革を実現するという強い使命感のもと、 “プロフェッショナルギルド” として持続可能な成長を追求してきました。

この プロフェッショナルギルド とは、各分野のプロフェッショナル人材が集結し大きな社会課題に挑む組織モデルであり、Ballistaが目指す次世代の働き方です。当社は「モノ売りではない社会の本質的課題に挑む人材と組織を増やし、日本企業全体の競争力を高める」という理念の下で事業を推進しており、短期的な利益にとらわれない持続可能なビジネスモデルを構築しています。

今後3年のロードマップ：売上50億円の実現と事業領域の拡張を目指す

Ballistaは今後3年間で、更なる事業拡大と社会へのインパクト創出を目指したロードマップを描いています。第6期までに売上高50億円規模への成長を実現すると共に、専門人材のネットワークを拡充し、サービス提供領域をAIソリューション開発やグローバル展開、周辺事業にも広げていく計画です。これにより、日本発の次世代コンサルティングファーム（プロフェッショナルファーム）として業界をリードし、人材や企業の挑戦支援を行うとともに、社会課題解決に一人称”で向き合う存在となることを目指します。

「最後の創業メンバー」募集について

現在Ballistaでは、創業期を締めくくるコアメンバー(コンサルタント/ビジネスデベロップメントメンバー)の採用を開始しています。

これらのポジションは、

- 成長戦略の中心を担う役割- クライアント企業へのコンサルティング提供/新規事業開拓/アライアンス推進

など幅広い役割を通じて事業拡大に貢献していただきます。困難を乗り越え新時代を切り拓く意志と覚悟を持った人材を求めています。Ballistaのミッション「個人と企業の挑戦に寄り添い、世界を変える」に共感し、社会課題の解決に情熱を注げる方にとって、創業期のフィナーレを共に創り上げる唯一無二の機会です。

代表中川のコメント：弛まぬ努力と挑戦心を忘れず、希望に満ちた社会を創る礎となるために

Ballistaは外部資本ゼロの状態から、本質を追求した戦略と人材の力、そして諦めない挑戦心によってここまで急成長してきており、今まさにその集大成のフェーズを迎えています。社会を変革する志を共有できる仲間を迎え入れ、共に走り抜きたいと考えています。

選考応募フォーム

Ballistaのミッション「個人と企業の挑戦に寄り添い、世界を変える」に共感し、ともに未来を創る仲間を募集しています。

▼エントリーはこちらから（選考応募フォーム）

https://www.ballista.co.jp/entry?job=senior

＜株式会社Ballistaとは＞

株式会社Ballistaは「個人と企業の挑戦に寄り添い世界を変える」をMissionに、コンサルティング、フリーランス向けサービス、事業開発の3つの事業を展開するプロフェッショナルファームです。

コンサルティングでは、コンサルタントの在り方を再定義し、新時代のコンサルティングとして企業や社会の課題解決を支援します。フリーランス向けサービスでは、旧来の商習慣や業界構造を打破し、プロフェッショナルが働きやすい社会に向けたサービスを展開します。事業開発では、特定領域の専門家や経験者を集め、明日の経営者を生み出すエコシステムを創ります。



所在地：東京都千代田区鍛冶町2丁目7番14号 CIRCLES神田駅前ビル 6階

代表：代表取締役社長/CEO 中川 貴登

URL：https://ballista.co.jp/

事業内容：コンサルティング（プロジェクト型支援）、プロフェッショナル人材活用、自社プロダクト開発

お問い合わせ先

広報担当：土田・境

Mail：prmember@ballista.co.jp

お問い合わせフォーム：https://ballista.co.jp/contact