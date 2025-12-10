『RFオンラインネクスト (RF ONLINE NEXT)』新規地域「パルレオス」の実装や「外惑星占領戦: アルヴェルンバトルゾーン」をオープンする大型アップデートを実施！

ネットマーブルジャパン株式会社

ネットマーブルは、MMOPRG『RFオンラインネクスト (RF ONLINE NEXT)』（開発：Netmarble N2 Inc.）において、本日12月10日（水）に、新規地域チャプター11「パルレオス」の実装や「外惑星占領戦: アルヴェルンバトルゾーン」をオープンする大型アップデートを実施いたしました。

■外惑星占領戦 - アルヴェルンバトルゾーン実装

「外惑星占領戦 - アルヴェルンバトルゾーン」は、『RFオンラインネクスト』最大級の対戦体験を提供する新コンテンツです。各ワールド内で3つのサーバーがマッチングされ、合計最大900名が週次の大規模戦闘に参加できます。各サーバーで300名の戦闘員を送り込み、複数のエリアの支配を巡って戦い、最も多くポイントを獲得したサーバーが勝利となります。

外惑星占領戦はPvP戦闘を行った後、PvE狩場に転換される仕様のコンテンツです。PvP戦闘は20分間行われ、時間内に多くの占領地を確保して最も多くの占領ポイントを獲得したチームが勝利します。

また、最終勝敗に関係なく占領したエリアの特典が維持されるように設計しており、PvP占領戦が終了すると、超重力デバフの最大段階が拡張されます。

■新規地域チャプター11「パルレオス」の追加

本アップデートでは、ノヴァスワールドのノースに位置している二つ目の雪原地域「パルレオス」が登場いたします。新規地域追加に伴って、ワールドマップ、探査マップ、ビューポイント、探査報告、 メモリチップ、収集品、スペシャル収集品、フィールドボス「オルクス」と「メカコラプター」の2種が登場し、クエスト及びミッションは次回アップデートで登場予定です。

■ イベントダンジョン 「サンタの物流倉庫」オープン

サンタの物流倉庫にて登場するユニークなモンスターを倒して様々な報酬が入手できるイベントダンジョンが登場いたします。アイテム交換と収集品登録も可能ですので、ぜひお見逃しなくご参加ください。

また、「冬の訪れ、ログインボーナスイベント」、「アーティファクト強化ミッションイベント」など、ホリデー時期を盛り上げるイベント多数も開催しています。

本アップデートの詳細は、公式フォーラムでご確認ください。

・『RFオンラインネクスト』 公式フォーラム：12月10日アップデートの詳細

https://forum.netmarble.com/rfonlinenext_jp/view/4/316

・『RFオンラインネクスト』 公式フォーラム：開催中のイベント

https://forum.netmarble.com/rfonlinenext_jp/list/10/1

『RFオンラインネクスト』の詳細については、公式フォーラムや公式サイト、X、YouTubeなどの公式チャンネルで最新情報を発信していきます。ぜひフォローしてください。

・『RFオンラインネクスト』 公式サイト

https://rfonlinenextgb.netmarble.com

・『RFオンラインネクスト』 公式X

https://x.com/RFONLINENEXT_JP

・『RFオンラインネクスト』 公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@RFONLINENEXT_JP

・『RFオンラインネクスト』ダウンロードページ

App Store

https://apps.apple.com/jp/app/id6740848451

Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.rfnext&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.rfnext&hl=ja)

公式サイト（PC）

https://rfonlinenextgb.netmarble.com/ja/preorder



◆『RFオンラインネクスト』とは◆

『RFオンラインネクスト』は、前作『RF Online』の正統続編として、広大な宇宙を舞台に展開されるMMORPGです。機械が人間の肉体を凌駕する未来世界を背景に、再育成の負担が発生しない自由なクラスチェンジ機能を備えており、6種のクラスを自在に切り替え可能な「バイオスーツ」システムを搭載しています。また、戦況を一変させる搭乗型「MAU」、出撃型「ランチャー」、圧倒的な大きさと性能を誇る最終神機「アニムス」などの兵器を召喚・駆使することで、高い戦略性を持つ戦闘を実現しています。さらに、自由な飛行アクションを取り入れることで、これまでにない立体的かつダイナミックな戦闘体験を提供します。



◆『RFオンラインネクスト』ついて◆

［ タイトル ］RFオンラインネクスト

［ ジャンル ］新次元メカMMORPG

［ 提供元 ］ Netmarble Corp.

［ 開発元 ］ Netmarble N2 Inc.

［対応OS］iOS ／ Android ／ PC ※クロスプレイ対応

［ 価格 ］ 基本無料（アプリ内課金あり）

［ サービス開始日 ］ 2025年9月30日

◆Netmarble Corp.（ネットマーブル）について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEとNCSOFTの主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件：ARISE』、『セブンナイツ ポケット』、『神之塔：NEW WORLD』、『リネージュ2 レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』、『二ノ国：Cross Worlds』、『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

※App StoreはApple Inc.のサービスマークです。Google Play、Android、YouTubeはGoogle LLCの商標または登録商標です。記載されている会社名・製品及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。



情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C) Netmarble Corp. & Netmarble N2 Inc. All Rights Reserved.



