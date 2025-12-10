【ボードゲーム】恋バナ弾む胸キュンパーティゲーム『恋のどっちーな』が新発売！

株式会社クラグラ

札幌市にあるボードゲーム・謎解きゲームのメーカーClaGla（株式会社クラグラ）は、『恋のどっちーな』を2025年12月10日(水)に発売いたしました。

『恋のどっちーな』は、YES/NOの質問に答えながら進む親プレイヤーがどこに辿り着くのか、他のプレイヤーが当てるゲーム『どっちーな』の恋愛バージョン！

「ゲーム工房 カコムタク」とのコラボ作品で、くすぐったくて甘酸っぱい、"恋"に関する質問をたくさん収録しています。友達どうしも初めましてどうしも相手の恋愛観がチョッピリわかる胸キュンパーティゲームです！

◼︎ 恋のどっちーな

発売日：2025年12月10日(水)

発売場所：ClaGlaウェブショップ（https://ClaGla.jp）、Amazon、その他全国取り扱い小売店

希望小売価格：1,760円(税込)

発売元：ClaGla

内容物：遊び方説明書 1部 / 質問カード 137枚 / 投票箱カード 3枚 / YES/NOカード 10枚

詳細：https://www.clagla.jp/view/item/000000000224

■ ショートPV

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=qkAM6H4Bwn8 ]

■『恋のどっちーな』の遊び方

親プレイヤーはピラミッド状に並べられた質問カードの頂上から質問に答えていきます。他のプレイヤーは最終的に親プレイヤーがどこにたどり着くのかを予想し、投票しましょう！

「恋人とは毎日連絡をとりたい」「好きな人に会いたくて走ったことがある」「男女の友情は成立すると思う」など、恋愛に関する質問が満載。修学旅行の夜を思いだす、胸キュンパーティゲームです！

詳細を見る :https://www.clagla.jp/view/item/000000000224

■人気ゲーム制作団体「ゲーム工房 カコムタク」とのコラボレーション

ボードゲーム『偏見プロフィール』『ピンキリ』『アルモンデ広告社』など、人気作を多く生み出す、ボードゲーム制作グループ「ゲーム工房 カコムタク」とClaGlaがコラボレーション！『恋のどっちーな』のディレクション・アートワークを担当していただきました。

カコムタクが厳選した胸キュンな質問は全部で137問。修学旅行の夜を思い出す、甘酸っぱい胸キュンゲームになりました！

ゲーム工房 カコムタク

みんなで机を囲んで談笑する、そんなシチュエーションをお手伝いできるアナログゲームをつくるボードゲーム制作グループ。メンバー全員が関西にルーツを持ち、TVディレクター、デザイナー、役者などそれぞれ異なる本業の傍ら活動している。

代表作：偏見プロフィール、ピンキリ、アルモンデ広告社 ほか

・Instagram：instagram.com/kakomutaku(https://www.instagram.com/kakomutaku/)

・X：x.com/kakomutaku(https://x.com/kakomutaku)

・HP：kakomutaku.studio.site(https://kakomutaku.studio.site/)

■ 混ぜて遊べる「どっちーなシリーズ」！

同シリーズには基本セットとなる『どっちーな』、アイドルに関する質問が収録された『アイドルのどっちーな』、324問収録のどっちーなエキスパート版『どっちぼーい』、アダルト&ブラックな質問が収録された『おとなのどっちぼーい』がラインナップ。

たくさん遊んで質問カードが足りなくなってしまっても、カードを増やす楽しみが待っています！

シリーズを見る :https://www.clagla.jp/board-game/docchina-series/

ClaGla（株式会社クラグラ）

【 Creative & Game Life Adventures!!! 】

ClaGlaは、北海道札幌市にあるボードゲーム・謎解きゲームのメーカーです。『ワクワク』を北海道から日本全国、そして世界へと拡げていくことがClaGlaの仕事です。

代表作『たった今考えたプロポーズの言葉を君に捧ぐよ。』は、おかげさまでシリーズ累計35万部を突破しました。



【ご購入特典や限定商品も！】

ClaGlaウェブショップ ▶︎ https://www.ClaGla.jp



【Follow me!!】

X ▶︎https://x.com/ClaGlaLtd

Instagram ▶︎https://www.instagram.com/claglaltd/