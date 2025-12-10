バルテス、鉄道事業者初のコード決済サービス「Wesmo!」のソフトウェアテスト事例を公開

バルテス・ホールディングス株式会社

バルテス・ホールディングス株式会社のグループ会社で、ソフトウェアテストおよび品質向上支援をおこなうバルテス株式会社（本社：大阪市西区、東京都千代田区、代表取締役社長：田邊浩一、以下、バルテス）は、 西日本旅客鉄道株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：倉坂昇治、以下、JR西日本）が提供する、鉄道事業者初のコード決済サービス「Wesmo!（ウェスモ）」のテストフェーズ支援の事例を公開いたしました。

URL：https://service.valtes.co.jp/s-test/case/westjr/

■バルテスによる支援実績の背景

JR西日本グループは「人、まち、社会のつながりを進化させ、心を動かす。未来を動かす。」という志のもと、西日本エリアを中心に運送業、流通業、不動産業などを展開しています。同グループの中期経営計画においてはデジタル戦略強化が掲げられており、データやデジタル技術の活用を通じて、一人ひとりのお客さまに“WESTER体験”（*）という新たな価値を提供する取り組みを推進しています。

このようななか、取り組みの一環として、2025年5月に新しい決済サービス「Wesmo!（ウェスモ）」の提供を開始しました。事業者が気軽に導入でき、あらゆる場面でWESTERポイントが貯まり・使える体験を実現する同サービスでは、利用者に安心して使ってもらうためにも高品質であることが不可欠でした。

開発が佳境を迎えるなか、限られた時間で確実に品質を担保する必要があったため、JR西日本はテストフェーズのパートナーとしてバルテスを選定しました。ほかのプロジェクトでの支援を通じて、専門的な知見や実績を高く評価していただいていたこともあり、ご依頼に至りました。

*データとデジタル技術を活用し、お客様一人ひとりに合った便利さ・おトクさ・楽しさを提供する新しいサービス体験のこと。

■ご評価いただいたポイント

・第三者の客観的視点でプロセスを正してもらえた

「単に仕様書どおりのテストではなく、『サービスとしてこうあるべきでは？』という観点からのご指摘や、ミスが出やすい箇所の見極めなども非常に助かりました。」

・（バルテスさんと）一緒に仕事をする中で、品質に対する考え方が成長した

「テスト設計を意識した上流ドキュメント整備の重要性を再認識しました。」

「想定外の実利用にも耐えるよう『そこまでやるのか』というレベルの検証が必要だと学びました。」

・最後まで品質面で支えてくださった

「『Wesmo!』は、「安全確認できないものはローンチしない」という厳格な安全基準のもと進めていました。～～（中略）～～お客様の財産を扱うサービスですから、絶対にミスがあってはいけない。～～（中略）～～こういった常に大きなプレッシャーもある中でバルテスさんは最後まで伴走してくださり、本当に一緒に乗り越えてくれたと感じています。」

全文はこちら：https://service.valtes.co.jp/s-test/case/westjr/

■支援対象プロジェクト

Wesmo!

https://wester.jr-odekake.net/wesmo/

■サービス導入企業

西日本旅客鉄道株式会社（JR西日本）

https://www.westjr.co.jp/

JR西日本は「人、まち、社会のつながりを進化させ、心を動かす。未来を動かす。」という志のもと、西日本エリアを中心に運送業、流通業、不動産業などを展開しています。

■バルテスグループについて

バルテスグループは、ソフトウェアテストをメインとした品質向上支援サービスを提供している本業界のリーディングカンパニーです。上流工程における品質コンサルティング、体系的なテストエンジニアの教育プログラムに加え、生成AIテストツール開発・活用を通じた品質向上にも積極的に取り組んでおります。バルテス株式会社は、ソフトウェアテストに関する国際的な資格認定機関である「ISTQB」の最高位ランクである「Global Partner」に日本で初めて認定された企業です。

【バルテス株式会社】

企業名：バルテス株式会社

代表者：代表取締役会長 田中真史

代表取締役社長 田邊浩一

本社所在地：（大阪本社）大阪市西区阿波座1-3-15 関電不動産西本町ビル8F

（東京本社）東京都千代田区麹町1-6-4 住友不動産半蔵門駅前ビル11F

設立：2023年4月6日（2023年10月にバルテス分割準備株式会社から商号変更）

ウェブサイト：https://www.valtes.co.jp/