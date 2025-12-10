高槻市

朝日新聞社と公益社団法人日本将棋連盟が主催する将棋の公式戦「朝日杯将棋オープン戦」の決勝・準決勝が、令和8年2月11日（水曜日・祝日）に高槻市の高槻城公園芸術文化劇場で開催。対局に合わせて開催される前夜祭、対局観戦（高槻市民対象の先行販売）、対局当日の指導対局とトークショーの参加申し込みを令和7年12月12日（金曜日）から開始します。

朝日杯とは、日本将棋連盟所属の全現役棋士をはじめ、女流棋士やアマチュアも参加し行われるトーナメント戦。タイトル戦とは異なり、決勝・準決勝は、観客の目の前に対局席が設けられ、一手を指す棋士たちの表情やしぐさを近くで見て熱戦を体感できるのが特徴です。毎年2月に行われる決勝・準決勝は、これまで東京都で行われていましたが、東京都以外では初となる本市での開催が決定しました。これを記念し、高槻市では、対局を盛り上げる様々な関連イベントなどを企画。令和8年2月10日（火曜日）に開催される前夜祭には、朝日杯で対局する4人の棋士に加え、朝日杯当日の関連イベントに参加する棋士など総勢10名以上の棋士が参加する予定です。たくさんの方のご参加をお待ちしています。

【関連イベントなどの概要】

1前夜祭

開催日時：令和8年2月10日（火曜日）18時から20時まで ※17時30分開場

会場：ホテルアベストグランデ高槻（高槻市芥川町一丁目14番1号）

定員：50人（WEB申込・抽選）

対象者：中学生以上

内容：4人の対局者らを迎え、前夜祭を開催します。コース料理（フリードリンク）、限定土産付き。

参加費：12000円

2 対局観戦（高槻市民限定先行販売）

開催日時：令和8年2月11日(水曜日・祝日) 10時から

会場：高槻城公園芸術文化劇場南館サンユレックホール（高槻市野見町6番8号）

定員：15人（WEB申込・抽選）

対象者：小学生以上の高槻市民

内容：決勝・準決勝の対局を生観戦。優勝者が決まる瞬間に立ち会えます。記念扇子付き

参加費：S席12000円

3 ぐるぐる将棋

開催日時：令和8年2月11日（水曜日・祝日) 10時30分から11時30分まで

会場：高槻城公園芸術文化劇場南館1階ロビー（高槻市野見町6番8号）

定員：20人（WEB申込・抽選）

対象者：小中学生

内容：棋士・女流棋士による子どもたちのための指導対局

参加費：無料

※参加者には大盤解説会の入場チケットをプレゼント

4 トークショー

開催日時：令和8年2月11日（水曜日・祝日) 13時から13時50分まで

会場：高槻城公園芸術文化劇場南館太陽ファルマテックホール（高槻市野見町6番8号）

定員：200人（WEB申込・抽選）

対象者：小学生以上

内容：棋士・女流棋士が参加するトークショー

※参加者には大盤解説会の入場チケット（決勝戦のみ観戦可）をプレゼント

【申込方法】

高槻市観光協会ホームページからWEB申し込み。

https://www.takatsuki-kankou.org/info/3495/

受付期間：令和7年12月12日(金曜日)10時から令和8年1月4日(日曜日)まで

【本件に関するお問い合わせ先】

公益社団法人 高槻市観光協会

電話：072-675-0081

※9時から17時まで（土日祝及び年末年始を除く）