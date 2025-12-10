【広島県主催】令和7年度 ひろしま里山グッドアワード 各賞が決定！

株式会社BPL

令和7年11月22日（土）和木地域ふれあい交流センター（旧和木小学校）にて「ひろしま里山グッドアワード」の表彰式を実施しました。

今年度は19件の応募があり、一般投票では合計3,490票が集まりました。

結果は以下の通りです。

【さとやま未来大賞】

限界集落発世界へ、小さな田舎から大きなおいしいを届ける挑戦

実施主体：農ライファーズ株式会社

https://good-award.jp/activity/2025-noulifers/

【未来のたね賞】

こどもをまんなかに、地域の未来を育む

実施主体：NPO法人むかいしまseeds

https://good-award.jp/activity/2025-mukaishimaseeds/

【入賞】

「おせっかい」を通じて人が減っていく地域から『温かさ』と『可能性』が増える地域へ

実施主体：地域法人おせっかいさん

https://good-award.jp/activity/2025-ossekkaisan/

鷺神社を中心とした人がつながる「心の寄せ合う」地方創生

実施主体：紡ぎ舎

https://good-award.jp/activity/2025-tumugisha/

未利用材から価値を創る！木と人をつなぐものづくり

実施主体：有限会社一場木工所

https://good-award.jp/activity/2025-ichibamokko/

【令和６年度 さとやま未来大賞 受賞団体の活動紹介】

また表彰式の中で昨年度、さとやま未来大賞を受賞した、コメサンタ株式会社の活動紹介をいたしました。

https://youtu.be/MB_oYHarU9A

【受賞者との座談会】

表彰式終了後には、受賞者と湯崎知事座談会を開催しました。

各地域で実践されている具体的な取組や、現場が抱える課題について率直な意見交換が行われ、受賞者それぞれの視点から、持続可能な地域づくりに向けた工夫や可能性が共有されました。

また、活動を継続していくための体制づくりや人材・資金の確保といったテーマについても話題に上がり、今後の地域づくりに向けた実践的なヒントが多く得られる時間となりました。