Saze(株)、第12回 ホワイト企業アワード「福利厚生部門」で受賞

Saze株式会社

ITコンサルティング、システム開発に関わる業務全般を手がけるIT企業、Saze株式会社（呼び名：サージ、本社：東京都千代田区、代表取締役：伊藤 康浩、以下「当社」）は、2025年12月、一般財団法人 日本次世代企業普及機構（以下、ホワイト財団）が主催する「第12回ホワイト企業アワード 福利厚生部門」で受賞いたしました。

※2025年12月時点、ホワイト企業認定を受けている企業は621社

なお、本アワードの表彰式は 2025年12月4日（木）に東京・九段会館にて開催し、

会場参加とYouTube LIVEを併用したハイブリッド形式で実施いたします。

ホワイト企業アワードの詳細は、イベント公式サイト(https://jws-japan.or.jp/lp/award-12th/)にてご確認いただけます。

「福利厚生部門」の特徴とは？

本部門では、従業員が活用しやすい福利厚生制度を構築し従業員満足度向上に努めている企業を選出・表彰してます。

社員のライフステージや価値観の変化に合わせて柔軟に設計し、働きやすさや生活の質向上に直結する福利厚生として備えている企業を高く評価しています。

受賞理由（原文）

Saze株式会社様は、2016年の創業以来、平均年齢28歳・入社される方の約8割が20代という若く活気ある組織として成長を続けておられます。その根底にあるのは、「従業員の幸せを最優先にする」という明確な経営哲学です。

特徴的なのは、売上の一定割合を年収として社員に還元するという、成果と報酬が直結した給与面での制度導入に加え、従業員一人ひとりのニーズやライフスタイル、価値観に寄り添った、多様で柔軟な福利厚生制度を整備されている点です。

たとえば、実家暮らし・一人暮らしを問わず全従業員を対象に支給される家賃手当は、若手を中心とした生活支援策として大きな効果を発揮しています。また、毎年5日の特別休暇の付与や、従業員の希望を反映した国内外への社員旅行の実施など、単なる制度設計にとどまらず、社員の「想い」に寄り添った運用が行われている点も大きな特徴です。

こうした取り組みの数々は、「従業員の幸せを起点とした組織づくり」という理念が、制度としても、職場文化としても一貫して体現されている証であり、若手人材が自律的に活躍できる職場環境の好事例として高く評価いたしました。

Saze(株) 代表 伊藤 康浩”働く＝生きがい”な会社であり続けたい。定年退職まで働ける会社を一緒に創造しませんか

ホワイト企業認定 プラチナ取得、アワード受賞には社内で沢山の改革がありました。これは全社員の成果として非常に喜ばしい事です。

ただこれは終わりではなく、「社員の満足」の為、いつまでも時代に半歩先を行く形で時代に合わせて改革を続けます。これが弊社の存在意義です。

私達は今までもこれからも、社員の満足がお客様へのサービス提供の品質向上に繋がると信じています。

【会社概要】

会社名 ：Saze株式会社

所在地 ：東京都千代田区神田平河町1番地 第三東ビル８F

代表取締役：伊藤 康浩

事業内容 ：情報システム構築に関わる業務全般

URL ：https://saze.co.jp/

Instagram : https://www.instagram.com/saze_it/

YouTube ：隣のIT企業