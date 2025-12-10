ピッコマで今年最も読まれた年間ランキング『ピッコマ BEST OF 2025』発表！

株式会社カカオピッコマ

株式会社カカオピッコマ（本社：東京都港区、代表取締役社長：金在龍）が運営する電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」は、同社が運営する電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」において、2025年に最も読まれた作品の年間ランキング『ピッコマ BEST OF 2025』を発表しました。

『ピッコマ BEST OF 2025』とは

『ピッコマ BEST OF 2025』は、この一年間、ピッコマユーザーに最も愛され、読まれた作品を振り返る、１年間の締めくくりとなる企画です。

本ランキングには、アニメ化や実写化で世間的な話題を呼んだ作品はもちろん、ピッコマで長きにわたり人気を誇る「ピッコマの名作」も多数ランクインしています。皆様には、ランキングを通じてまだ読んだことのない作品、隠れた名作と出会う機会として、ぜひチェックしていただきたいと考えています。

『ピッコマ BEST OF 2025』ランキング概要

本ランキングは、ピッコマで配信されている全作品を対象に、2025年1月1日から2025年11月30日までの期間で最も読まれた作品を部門別に集計し、以下の形式で発表します。

- 対象部門：1. マンガ部門2. SMARTOON部門3. ノベル部門

- 発表ランキング：

・総合ランキング（全作品対象）：各部門TOP30

・新作ランキング（2025年に配信開始した作品対象）：各部門TOP30

イベントページはこちら :https://piccoma.com/web/event_detail/22533

ピッコマは、長期休暇となる年末年始に合わせ皆様に楽しんでいただくための特別イベントを多数ご用意しております。この機会に、『ピッコマ BEST OF 2025』に選出された作品をぜひお楽しみください。今後も、ピッコマは作品とユーザーを繋ぐ環境作りに尽力してまいります。

ここからは、「総合TOP30ランキング」および「新作TOP30ランキング」より、ランクイン作品の一部をご紹介します。

1位から順に：(C)青色まろ (C)赤池宗／オーバーラップ、(C) 西修（秋田書店）、(C)大前貴史・明鏡シスイ・ｔｅｆ/講談社

■「総合ランキング」マンガ部門TOP3

1位：「お気楽領主の楽しい領地防衛」青色まろ 赤池宗 転（オーバーラップ）

https://piccoma.com/web/product/87405?etype=episode(https://piccoma.com/web/product/87405?etype=episode)

2位：「魔入りました！入間くん」西修（秋田書店）

https://piccoma.com/web/product/3077?etype=episode

3位：「信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル９９９９の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ！』します！」大前貴史 明鏡シスイ tef（講談社）

https://piccoma.com/web/product/70109?etype=episode

1位から順に：(C) JIN(REDICE STUDIO), Daul, Brix(REDICE STUDIO)2024/ D&C MEDIA、(C) HWANGZE PENGUIN / Fansia、(C)Changpan Warrior・faloo/Kuaikan Comics

■「総合ランキング」SMATOON(R)部門TOP3

1位：「俺だけレベルアップな件～ラグナロク～」JIN(REDICE STUDIO), Daul, Brix(REDICE STUDIO)（D&C MEDIA）

https://piccoma.com/web/product/169737

2位：「剣術名家の末息子」Azi COBY Mr. BIG HWANGZE PENGUIN（Fansia）

https://piccoma.com/web/product/112347?etype=episode

3位：「アクセス：1万年後の未来に」Changpan Warrior faloo（Kuaikan Comics）

https://piccoma.com/web/product/146616

1位から順に：(C) トール／アルファポリス Illustration:ノズ、(C)Matsuri Isora, Nanna Fujimi イラスト：藤実 なんな、(C)日向夏／イマジカインフォス イラスト：しのとうこ

■「総合ランキング」ノベル部門TOP3

1位：「継母の心得」トール ノズ（アルファポリス）

https://piccoma.com/web/product/138166?etype=episode

2位：「サイレント・ウィッチ」依空まつり 藤実なんな（KADOKAWA）

https://piccoma.com/web/product/66117?etype=episode

3位：「薬屋のひとりごと（ノベル）」日向夏 しのとうこ（発行：イマジカインフォス、発売：主婦の友社）https://piccoma.com/web/product/51412?etype=episode

■「新作ランキング」マンガ部門TOP3

1位：「出ていけ、と言われたので出ていきます」布袋花果 枝豆ずんだ アオイ冬子（SBCr/Tugikuru Comics）https://piccoma.com/web/product/184257

2位：「隣国から来た嫁が可愛すぎてどうしよう（コミック）」あざらし県 さくら青嵐 桑島黎音（主婦と生活社）https://piccoma.com/web/product/181409?etype=episode

3位：「ノミの心臓のおっさん、竜の心臓を手に入れる。」９太郎 Zoo COMIC ROOM（コミックルーム）https://piccoma.com/web/product/186951?etype=episode

■「新作ランキング」SMATOON(R)部門TOP3

１位：「ラグナール～回帰の剣士～」NEXT LEVEL Studio Bread squirrel（NEXT LEVEL Studio）

https://piccoma.com/web/product/174237

2位：「クロヒョウ家のユキヒョウお嬢様」chero kotavi kimnorang（Daoncreative）

https://piccoma.com/web/product/177163?etype=episode

3位：「最強ジョブ暗殺者のやり直し」Sanyuanyizhi fanqienovel Ashless Sea Studio（Kuaikan Comics）https://piccoma.com/web/product/183523

■「新作ランキング」ノベル部門TOP3

1位：「身代わり悪女の契約結婚 一年で離縁されましたが、元夫がなぜか私を探しているようです」

櫻井みこと チドリアシ（Jパブリッシング）

https://piccoma.com/web/product/177336?etype=episode

2位：「お飾りの妻だったのに、冷徹な辺境伯を絶倫にしたところ溺愛妻になりました」季邑えり 花恋

（アルファポリス）https://piccoma.com/web/product/190646?etype=episode

3位：「悪役令息イアン・ラッセルは婚約破棄したい」小山有 タオ（アルファポリス）

https://piccoma.com/web/product/192791?etype=episode

ピッコマについて

話題の人気マンガやノベル、オリジナル作品を、毎日待つだけで1作品につき1話を無料で読むことができる電子マンガ・ノベルサービスです。アプリ版「ピッコマ」は2016年4月20日のサービスリリース以来、累計5,000万ダウンロードを突破しております。※累計ダウンロード数は 2025年3月時点の iOS/Android の合算です。



●「ピッコマ」サービス概要

サービス名:ピッコマ

プラットホーム:iOS / Android / Web

利用料金:無料(一部サービス内課金あり)

アプリダウンロード:http://piccoma.com/web/redir/853

公式サイト:https://piccoma.com/web

公式 X（旧Twitter）:https://twitter.com/piccoma_jp

運営:株式会社カカオピッコマ