大人もこどもも、学んで遊べる、鉄道ワンダーランド「小倉工場鉄道ランド」で楽しい時間を過ごしませんか？（2026年1月24日開催・1月18日予約締切）
※小倉工場鉄道ランドのイメージ
お子さまにも大人の方にも大好評の「小倉工場鉄道ランド」（小倉総合車両センター：北九州市小倉北区）は、特別ツアーでないと入場することのできない施設です。この「小倉工場鉄道ランド」へご案内する特別ツアーを発売いたします。
皆さまのお越しをお待ちしております！
※小倉工場鉄道ランドのイメージ
※小倉工場鉄道ランドのイメージ
１．概要
（１）出 発 日：2026年1月24日（土）※日帰り
（２）最少催行人員：1名
（３）発着駅：小倉駅
（４）旅行代金：
大人 6,000円（お一人様あたり/税込）
こども 2,500円（お一人様あたり/税込）※3歳～小学生
※幼児（3歳未満）で座席・食事が必要な場合は、こども旅行代金が必要です。
※3歳未満のお子さまは大人1名につき2名まで無料（座席・食事なし）でご参加いただけます。
（５）行程：
※団体臨時列車のため発着時刻が変更となる場合がございます。
２．ポイント
（１）鉄道ランド行きツアー専用列車で、小倉工場鉄道ランドへ直接乗り入れを体験！ 列車に乗ったまま、小倉総合車両センターへ入場します。
普段見ることのできない車窓からの景色に入場前からワクワク！ドキドキ！
※813系電車での運行を予定。（運行状況により、他車両での運行となる場合がございます。）
（２）「車内放送体験」や「制服試着体験」、「ミニトレイン乗車」など魅力的な体験メニューをご用意
「車内放送体験」では、実際の車両（キハ40形）を利用し、現役の乗務員が放送のお手伝いをしま
す。
※車内放送体験のイメージ
※制服試着体験のイメージ
（３）普段は入ることのできない、工場の見学へご案内します。
≪「工場見学」における車両見学≫
キハ185形、305系W-5編成、787系BO-109編成、817系VG-1601編成
※整備の工程上、見学車両が変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※工場見学のイメージ
※工場見学のイメージ
（４）1コイン（500円）で体験できるメニューをご用意！
「配線作業体験」・・・ドライバーを使って正しく配線を繋げて、ライトを点灯しよう！
その他にも技術体験メニューをご用意しております。
※配線作業体験のイメージ
（５）昼食は、現役の社員食堂「つばめ食堂」で召し上がれ♪
“カレー”と“うどん”をセットにしてご用意（お子さまはミニうどんとおにぎりのセットです。）
※つばめ食堂のイメージ
※大人用昼食のイメージ
３．予約方法
（１）予約開始日時：2025年12月10日（水) 9：30～
（２）インターネット予約（クレジットカード決済限定）
JTB-BÓKUN予約サイト
https://widgets.bokun.io/online-sales/9f45d152-5771-4466-8821-9a964830296c/experience/1113171
４．ツアーに関するお問合せ先
ＪＲ九州トラベルデスク TEL：092-482-1489
営業時間 9:30～12:30、13:30～16:00 ※土日祝日休業
※当ご案内からのお申し込みは承っておりません。予約サイトにて旅行内容ならびに条件書をご確認の上お申し込みをお願いいたします。