すし連携協定による新たな商品がついに発売！サンタも登場！？ ～北九州市で「すし会談（第２弾）」開催～
令和７年８月26日(火曜日)に富山県・北九州市・JR 西日本の三者による「すし連携協定」を締結したところです。
この度、12月19日(金曜日)に、北九州市小倉城庭園にて、「すし会談（第２弾）」を行いますのでお知らせします。あわせて、JR 西日本より、両地域の寿司を活用した新たな商品を発表します。
6月12日 すし会談（富山県庁で開催）の様子
8月26日 すし連携協定（KITTE大阪で開催）の様子
さらに、当日は、サンタクロースの格好に扮した両首長からイベント会場来場者へのクリスマスプレゼントを企画しています。また、メリークリスマス（鱒）にちなんで、富山県のご当地寿司「ます寿し」の試食のプレゼントも行います。
※新田知事の北九州市訪問は、知事就任以降はじめての訪問です。
イベント概要日時
令和７年12月19日(金曜日) 12時30分～13時30分
場所
小倉城庭園（福岡県北九州市小倉北区城内 1-2）及び歴史の道（小倉城庭園前通路）
出席者
富山県知事 新田 八朗
北九州市長 武内 和久氏
西日本旅客鉄道株式会社 執行役員 金沢支社長 石原 利信氏
西日本旅客鉄道株式会社 山陽新幹線統括本部 福岡支社長 山内 崇氏
概要
■ 新田知事と武内市長の「すし会談（第２弾）」
■ JR 西日本による「富山県と北九州市の寿司に関する新商品発表」
■ 北九州市小倉城庭園前通路（歴史の道）でのイベント来場者向けクリスマス（鱒）プレゼント
・富山県のご当地寿司 PR のため、先着 100 名様に「ます寿し」の試食を提供
・クリスマスにちなみサンタクロースの格好に扮した両首長がロゴ入りグッズをプレゼント
スケジュール ※どの時間帯からでも取材いただけます。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/171373/table/6_1_1e0d06d35e1aab206faab9dce95f7cc5.jpg?v=202512100256 ]
※両首長の書院棟入り前に（12:15 頃～）、武内市長がすし会談でふるまう寿司・新田知事が持参するお土産を撮影用に展示していますので、個別に撮影ください。
※寿司の撮影時は、マスクの着用をお願いします。
※イベント終了後、すし会談でふるまう寿司をマスコミの方に召し上がっていただく予定です。
取材のお申込みについて
取材を希望される方は、12月16日（火曜日）17時までに下記フォームよりお申込みください。（北九州市申請フォーム）
■申込フォーム https://ttzk.graffer.jp/city-kitakyushu/smart-apply/apply-procedure-alias/1219
■申込フォームに関する問い合わせ先
北九州市都市ブランド創造局すしの都課
（電話番号）093-482-1950