じげんが運営する、実名制レビューが特徴のツール・サービスレビューメディア『ミナオシ』が、SNS動画を活用した購買促進をテーマに無料オンラインセミナーを開催

株式会社じげん（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員CEO：平尾丈、東証プライム：3679）が運営する、実名制レビューが特徴のツール・サービスレビューメディア『ミナオシ』（https://3naoshi.com/）は、2025年12月16日（火）に無料のオンラインセミナー『【売上直結】 EC・小売業のためのSNS動画活用術 ～成功事例から学ぶ、購買意欲を高めるポイント～』を開催します。

「単に動画を投稿するだけでは売上が伸びない」――競争が激化するEC・小売業界において、SNS動画を真に「購買意欲」を刺激し、売上に変えるための戦略とノウハウが求められています。

この課題に応えるべく、EC・小売業界の成功企業が実践する「売上直結のSNS動画活用術」に焦点を当てた無料オンラインセミナーを開催します。

本セミナーでは、単なる「いいね」や「インプレッション」稼ぎに終わらない、明確な「型」と「購買プロセスへの設計」に基づいた動画戦略を、具体的な成功事例と共に徹底解説。フォロワー増加からECサイトへの送客・購買を最大化する導線設計や、競合に埋もれない動画の構成ポイントなど、明日から実践できるノウハウを提供し、「動画を売上に変える」具体的な一歩を支援します。

■セミナー概要

・ライブ配信日時：2025年12月16日(火) 11:00～12:00

・オンデマンド配信日時：2025年12月17日(水) ～2025年12月23日(火)

・実施形式：オンライン

・参加費：無料

・定員数：300名

・申し込み方法：

下記詳細URLよりお申込みください。

https://posts.3naoshi.com/event_20251216?organizationId=1786

※視聴URLは、お申し込みいただいたメールアドレス宛にお送りします。

届かない場合は、3naoshi-webinar@zigexn.co.jpにお問い合わせくださいませ。

主催：株式会社じげん

■タイムテーブル

11:00~11:05 オープニング（株式会社じげん）

11:05~11:20 第一想起を取り、売上につなげるSNS活用方法とは（株式会社フラッグシップオーケストラ）

11:20~11:35 ユーザーの購買意欲を高めるためのSNSメディア戦略（むかしむかし株式会社）

11:35~11:50 売上に直結するインフルエンサー施策：ECグロースの新常識（株式会社WAND）

11:50~12:00 クロージング（株式会社じげん）

※詳細は、変更となる可能性がございます。予めご了承ください。

※途中入退室は自由です。

※カメラ・マイクオフでご参加いただけます。

■このような方にオススメ

・作成した動画コンテンツが「見られるだけ」で終わり、ECサイトへの送客や売上アップに結びついていない方。

・動画コンテンツを始めたいが、制作リソースやノウハウが不足しており、何から手をつけていいか分からない方。

・競合他社との差別化が難しく、商品やブランドの魅力を効果的に伝えきれていないと感じている方。

・「いいね」や「フォロワー数」ではなく、売上やCVRといった事業成果に直結するSNS動画の戦略と成功事例を知りたい方。

『ミナオシ』では、定期的に、自社主催のオンラインイベントを開催しております。マーケティングやリード獲得に関する膨大なノウハウが存在する中、『ミナオシ』は、成功事例や実践的な知見を共有する場の創出を続け、より多くの方々が自分の理想やニーズに合った最適なサービス・リード獲得手段を見つけるサポートをしてまいります。

■「ミナオシ」サービス概要

ミナオシは、法人向けのツールやプロダクト、システム、サービスを、利用者のレビューをもとに比較・検討・情報収集できるメディアです。一般的なBtoBサービス比較サイトが匿名レビューを主流とする中、ミナオシでは「実名レビュー」のみを掲載し、ユーザーは同じ業種や部門のレビュアーによる評価を基に、自社に合った最適なサービスを選べることが特徴です。高い信頼性とマッチング精度により、サービス掲載企業様にとって有効なリード創出が期待でき、効率的なtoBマーケティングツールとしてご活用いただけます。

URL：https://3naoshi.com/

■じげんグループについて

当社グループは、企業の存在意義であるパーパスとして「Update Your Story ― あなたを、未来に。」を掲げ、ライフイベント領域（求人・住まい・車・旅行など）において、人生の岐路に立つすべての人の未来をUpdate する40以上のサービスを提供しています。2013年に東証マザーズに上場し、2018年には東証一部へ市場変更、2022年にプライム市場へ移行いたしました。上場後は、M&Aによる事業領域の拡張へ積極的に取り組み、非連続の成長を続けています。