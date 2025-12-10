アレルギー対応＆グルテンフリー。ヴィーガンレストラン「MERCY Vegan Factory」のクリスマス限定ケーキをEC予約＆阪神百貨店梅田本店にて販売

イージーリンク株式会社

イージーリンク株式会社（所在地：奈良県斑鳩町、代表：欠端富見男）が運営するヴィーガンレストラン「MERCY Vegan Factory」（大阪市）は、2025年11月下旬より、卵・乳・小麦粉不使用でグルテンフリーのヴィーガンクリスマスケーキを、当社ECサイトにて販売開始いたしました。阪神百貨店梅田本店での期間限定販売も予定しているスペシャルなホリデーケーキを、ECで確実にお求めいただける機会です。

本商品は、アレルギーをお持ちの方や動物性食品を控えたい方、健康志向の方にも安心して楽しんでいただける、植物性素材のみで仕上げたホリデーケーキです。食の制限が理由で「家族や友人と同じケーキを一緒に食べられない」というシーンをなくしたいという思いから、味・食感ともに満足度の高いレシピを開発しました。

大切な人とのクリスマスに寄り添うやさしいスイーツです。

濃厚な味わいの「ガトーショコラ」、軽やかな口どけの「デコレーションチョコムース」、今年新登場の「デコレーションホワイトムース」の3種類に加え、食べ比べが楽しめるセット商品をご用意しております。

（※本商品は食物アレルギーを完全に排除するものではありません。原材料をご確認のうえ、お召し上がりください）

【公式ECサイト】https://shop.mercy-vegan.jp/(https://shop.mercy-vegan.jp/)

【クリスマスケーキ特集】https://shop.mercy-vegan.jp/collections/christmas2025/(https://shop.mercy-vegan.jp/collections/christmas2025/)

商品ラインアップ

ガトーショコラのクリスマスケーキ（4号）1.ガトーショコラのクリスマスケーキ（4号）

天然にがりで作った豆腐に高品質のヴィーガンチョコを加え、上品な口当たりに仕上げたガトーショコラを、植物性生クリームでデコレーション。軽い口あたりの特製生クリームは、胸焼けすることもなく、濃厚なガトーショコラによく合います。

詳細を見る :https://shop.mercy-vegan.jp/products/christmas_gateauchocolate

デコレーションチョコムースのクリスマスケーキ（4号）2.デコレーションチョコムースのクリスマスケーキ（4号）

リッチな味わいのヴィーガン・チョコレートムースのデコレーションケーキ。国産豆乳とオーガニックチョコレートを使ったなめらかで濃厚なムースに、フレッシュなフランボワーズの酸味がアクセント。昨年も大変好評をいただいたケーキを、さらにアップデートしています。

詳細を見る :https://shop.mercy-vegan.jp/products/christmas_chocolate_moose

デコレーションホワイトムースのクリスマスケーキ（4号）3.デコレーションホワイトムースのクリスマスケーキ（4号）

バニラが香る優しい口当たりのヴィーガン・ホワイトムースのデコレーションケーキ。国産豆乳を使ったなめらかで濃厚なムースに、フレッシュなフランボワーズの酸味が効いています。クリスマスらしいデコレーションも魅力。今年の新作です。

詳細を見る :https://shop.mercy-vegan.jp/products/christmas_white_moose

ガトーショコラ & デコレーションチョコムース セット4.ガトーショコラ & デコレーションチョコムース セット

1と2のセット商品です。小ぶりな4号サイズなので、食べ比べが楽しめます。

詳細を見る :https://shop.mercy-vegan.jp/products/christmas_set_choco

ガトーショコラ & デコレーションホワイトムース セット5.ガトーショコラ & デコレーションホワイトムース セット

1と3のセット商品です。小ぶりな4号サイズなので、食べ比べが楽しめます。

農林水産省ヴィーガンJAS認証取得。美味しくて安心なヴィーガン・ケーキ

詳細を見る :https://shop.mercy-vegan.jp/products/christmas_set_white

MERCY Vegan Factoryは、農林水産省ヴィーガンJAS認証取得店です。これは、国が認めた機関によって、施設、生産管理、品質管理、検査などの体制が十分であると認証された事業者のみに与えられるものです。そのため、安心して食べられるヴィーガン食をお探しの方にも高い評価をいただいています。

当店のクリスマスケーキをはじめとするスイーツは全て、パティシエが研究を重ねて完成させた自信作です。お客様からは「卵も乳も小麦粉も使っていないなんて信じられないほど美味しい！」「ヴィーガン食のイメージが変わった」という声を、多数いただいております。

動物性の食材や白砂糖、蜂蜜は不使用。さらに、グルテンフリー＆小麦・乳・卵を使っていないクリスマスケーキは、ヴィーガンの方だけでなく、アレルギー体質の方にも安心して召し上がっていただけます。

大切な人と一緒に美味しいケーキを囲んで、クリスマスの幸せなひとときをお過ごしください。

ご予約について

■ご予約受付期間

2025年12月15日（月）まで

■お届け期間

2025年12月15日（月）～24日（水）

※上記期間内でお選びいただけます。

阪神百貨店 梅田本店での店頭販売について

EC予約販売に加え、2025年12月23日（火）～25日（木）の期間限定で、阪神百貨店 梅田本店のクリスマス特設会場にて店頭販売を実施いたします。

店頭のみでお買い求めいただける限定商品もございますので、この機会にぜひお立ち寄りください。

※数量限定のため、無くなり次第終了となります。

■場所

阪神百貨店 梅田本店1階 クリスマス特設会場

■販売期間

2025年12月23日（火）～25日（木）

■販売商品について

・ガトーショコラのクリスマスケーキ（4号）

・デコレーションチョコムースのクリスマスケーキ（4号）

・デコレーションホワイトムースのクリスマスケーキ（4号）

・ホワイトクリスマスケーキ（4号）※店頭販売限定

■店頭限定商品 ホワイトクリスマスケーキ（4号）

ホワイトクリスマスケーキ（4号）※店頭限定商品

いちごを贅沢にあしらった、特別なクリスマスケーキ。もちろんグルテンフリー＆動物性食材不使用（ヴィーガン対応）で、やさしい味わいに仕上げました。

イージーリンク株式会社について

イージーリンク株式会社は、人と地球がともに健やかに生きる社会を目指して、動物性原料を一切使わない“ヴィーガン食品”の可能性を追求しています。プラットフォーム事業・産業支援＆フランチャイズ事業・研究開発事業の3領域を柱に、レストラン運営や商品開発、JAS認証の取得などの実績を重ねてきました。美味しさ、栄養、サステナビリティを兼ね備えた選択を、もっと気軽に楽しめるように。日々研究を重ね、自信を持ってサービスをお届けしています。

当社が運営する大阪・谷町九丁目のヴィーガンレストラン「MERCY Vegan Factory」は、世界中のヴィーガン対応レストラン検索サイト『Happy Cow』で大阪1位＆最高評価を獲得し、百貨店や駅ナカへの出店実績も多数。Googleの口コミでは星4.8の高評価をいただいています。

【会社概要】

社名：イージーリンク株式会社

本社所在地：奈良県生駒郡斑鳩町龍田北一丁目12番23号

代表取締役：欠端 富見男

設立：1997年9月16日

HP：https://www.ezl.co.jp/