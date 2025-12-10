【大阪・心斎橋】ミシュラン掲載店出身、23歳の若き鮨大将が握る鮨を50組100名様に無料ご招待

鮨滉心




881グループが仕掛ける予約困難店の新店舗！感謝の無料招待

株式会社881グループは、2025年12月22日～30日の期間限定で、新店舗「鮨 滉心（すし こうしん）」のプレオープン記念で無料招待を実施します。



【特別無料ご招待】


プレオープン期間中、下記の特別コースを完全無料でご提供


本格鮨15品コース 〆の特製ラーメン食べ放題 　（その日の魚介出汁をふんだんに使用）


予約困難店を手掛ける881グループの新たな挑戦を、 ぜひこの機会にご体験ください。




■飲食経験17年！？幼い頃から厨房に立ち続けた23歳の若き鮨大将・滉心

6歳から石垣島の実家「すっぽん料理店」で厨房に立ち、17年間料理と向き合ってきた23歳の若き大将。 父から受け継いだすっぽん料理の技術と、ミシュラン掲載店で修行した鮨の技法を融合させた、唯一無二の料理をご提供します。


「父親を超える最高の料理人になります」



修行中の大将 滉心


■大阪・1号店は予約困難店


鮨大和の大将 大和

881グループは、2024年6月にオープンした予約半年待ちの寿司屋「鮨大和」を皮切りに東京と大阪で


今回の新店舗を合わせると現在8店舗を展開しています。


■大将の“挑戦”が、日本の未来を握る。

伝統を学び、今を感じ、これからを切り拓く
そんな大将たちが、881グループから続々と誕生しています。


彼らが握るのは、ただの寿司じゃない。
技と遊び心、そして本気が詰まった、エンタメ鮨。日本文化の継承と進化を、まっすぐに体現する存在です。


味で感動させ、空間で驚かせ、人でまた来たくなる。そのすべてを背負って、大将は今日もカウンターに立ちます。


人の挑戦を、寿司という文化で応援する。これが881グループの、次の一貫です。

【キャンペーン内容】

■応募期間　2025年12月22日～12月30日まで


■店舗　鮨滉心


■対象　50組100名様


■内容　本格鮨コースを限定無料ご招待


■条件　12月10日～12月15日までにInstagramをフォローし対象の投稿に【まーさん】


とコメントする。



キャンペーン対象の投稿はこちら


https://www.instagram.com/p/DSEfJvdjHcn/



■スケジュール


・12月10日～12月15日　投稿にコメントでキャンペーン参加


・12月16日22時半～　抽選インスタライブ


・12月22日～12月30日　無料対象期間


当選者には専用予約フォームが届きますのでそちらからご予約ください。



▶注意事項


・期間中、おひとり様1回のみ応募が可能です。



一般の予約はこちらからご予約ください。


https://www.tablecheck.com/ja/shops/sushi-koshin/reserve




【店舗情報】


📍 店名：鮨滉心（すしこうしん）


📍 住所：大阪府大阪市中央区東心斎橋1丁目17-5 東心斎橋ブルースタービル3階


📍 営業時間：


* 第一部 17:30～19:30


* 第二部 20:00～22:00


※完全予約制（2部制）


📍 定休日：不定休


📍 アクセス：大阪メトロ御堂筋線 心斎橋駅　徒歩5分


📍 料金：本格鮨コース 4,000円（税込4,400円）→無料


📍 ドリンク代：別途



【店主の想い】


はじめまして、滉心（こうしん）です。


私は現在23歳、石垣島のすっぽん料理屋の息子として生まれ、


6歳から17年間厨房に立ち続けてきた料理人です。



父から受け継いだすっぽん料理の技術に、 ミシュラン掲載店などで2年間必死に学んだ鮨の技法を重ねて、どこにもない、新しい体験をお届けします。



23歳という若さで自分の店を任せていただけるこの機会は、


人生最大のチャンスだと思っています。


不安もありますが、それ以上にワクワクが止まりません。


全身全霊をかけて、皆様の期待に応えます。



カウンター越しのお客様の笑顔が、私の原動力。


皆様と一緒に成長していく店にしたい。



一期一会の心を込めて、握らせていただきます。



大将　芝 滉心



公式Instagram：


https://www.instagram.com/sushi.koshin/