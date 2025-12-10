【大阪・心斎橋】ミシュラン掲載店出身、23歳の若き鮨大将が握る鮨を50組100名様に無料ご招待

鮨滉心

881グループが仕掛ける予約困難店の新店舗！感謝の無料招待

株式会社881グループは、2025年12月22日～30日の期間限定で、新店舗「鮨 滉心（すし こうしん）」のプレオープン記念で無料招待を実施します。

【特別無料ご招待】

プレオープン期間中、下記の特別コースを完全無料でご提供

本格鮨15品コース 〆の特製ラーメン食べ放題 （その日の魚介出汁をふんだんに使用）

予約困難店を手掛ける881グループの新たな挑戦を、 ぜひこの機会にご体験ください。

■飲食経験17年！？幼い頃から厨房に立ち続けた23歳の若き鮨大将・滉心

6歳から石垣島の実家「すっぽん料理店」で厨房に立ち、17年間料理と向き合ってきた23歳の若き大将。 父から受け継いだすっぽん料理の技術と、ミシュラン掲載店で修行した鮨の技法を融合させた、唯一無二の料理をご提供します。

「父親を超える最高の料理人になります」

■大阪・1号店は予約困難店

修行中の大将 滉心鮨大和の大将 大和

881グループは、2024年6月にオープンした予約半年待ちの寿司屋「鮨大和」を皮切りに東京と大阪で

今回の新店舗を合わせると現在8店舗を展開しています。

■大将の“挑戦”が、日本の未来を握る。

伝統を学び、今を感じ、これからを切り拓く

そんな大将たちが、881グループから続々と誕生しています。

彼らが握るのは、ただの寿司じゃない。

技と遊び心、そして本気が詰まった、エンタメ鮨。日本文化の継承と進化を、まっすぐに体現する存在です。

味で感動させ、空間で驚かせ、人でまた来たくなる。そのすべてを背負って、大将は今日もカウンターに立ちます。

【キャンペーン内容】

人の挑戦を、寿司という文化で応援する。これが881グループの、次の一貫です。

■応募期間 2025年12月22日～12月30日まで

■店舗 鮨滉心

■対象 50組100名様

■内容 本格鮨コースを限定無料ご招待

■条件 12月10日～12月15日までにInstagramをフォローし対象の投稿に【まーさん】

とコメントする。

キャンペーン対象の投稿はこちら

https://www.instagram.com/p/DSEfJvdjHcn/

■スケジュール

・12月10日～12月15日 投稿にコメントでキャンペーン参加

・12月16日22時半～ 抽選インスタライブ

・12月22日～12月30日 無料対象期間

当選者には専用予約フォームが届きますのでそちらからご予約ください。

▶注意事項

・期間中、おひとり様1回のみ応募が可能です。

一般の予約はこちらからご予約ください。

https://www.tablecheck.com/ja/shops/sushi-koshin/reserve

【店舗情報】

📍 店名：鮨滉心（すしこうしん）

📍 住所：大阪府大阪市中央区東心斎橋1丁目17-5 東心斎橋ブルースタービル3階

📍 営業時間：

* 第一部 17:30～19:30

* 第二部 20:00～22:00

※完全予約制（2部制）

📍 定休日：不定休

📍 アクセス：大阪メトロ御堂筋線 心斎橋駅 徒歩5分

📍 料金：本格鮨コース 4,000円（税込4,400円）→無料

📍 ドリンク代：別途

【店主の想い】

はじめまして、滉心（こうしん）です。

私は現在23歳、石垣島のすっぽん料理屋の息子として生まれ、

6歳から17年間厨房に立ち続けてきた料理人です。

父から受け継いだすっぽん料理の技術に、 ミシュラン掲載店などで2年間必死に学んだ鮨の技法を重ねて、どこにもない、新しい体験をお届けします。

23歳という若さで自分の店を任せていただけるこの機会は、

人生最大のチャンスだと思っています。

不安もありますが、それ以上にワクワクが止まりません。

全身全霊をかけて、皆様の期待に応えます。

カウンター越しのお客様の笑顔が、私の原動力。

皆様と一緒に成長していく店にしたい。

一期一会の心を込めて、握らせていただきます。

大将 芝 滉心

公式Instagram：

https://www.instagram.com/sushi.koshin/