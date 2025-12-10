リーグワン「神奈川ダービー」開催を記念して、県庁をダイナボアーズカラーの緑にライトアップします！

神奈川県

県では、ラグビーワールドカップ2019(TM)日本大会以降、ラグビーの普及促進に取り組んでいます。今回、県内をホストエリアとする三菱重工相模原ダイナボアーズと横浜キヤノンイーグルスが対戦する「神奈川ダービー」開催をPRするため、県庁をダイナボアーズカラーの緑にライトアップします。

１ ライトアップの日時

令和７年12月17日（水曜日）から12月21日（日曜日）まで

17時00分から19時00分まで

２ ライトアップを行う庁舎

神奈川県庁本庁舎

３ ライトアップイメージ（ダイナボアーズカラーの緑）庁舎ライトアップイメージダイナボアーズロゴ＜参考1＞ 神奈川ダービーについて

日時 令和7年12月21日（日曜日）13時40分キックオフ

対戦 三菱重工相模原ダイナボアーズVS横浜キヤノンイーグルス

会場 相模原ギオンスタジアム（神奈川県相模原市南区下溝4169）

情報 https://dynaboars.jp/2025-2026/round2/（ダイナボアーズホームページ）

※試合やチケット、取材等については、三菱重工相模原ダイナボアーズへお問合せください。

三菱重工相模原ダイナボアーズ 電話 042-761-2686

神奈川ダービーポスター＜参考2＞ 横浜キヤノンイーグルスの開幕戦に関連した日産スタジアムのライトアップ

横浜キヤノンイーグルスの開幕戦に合わせ、イーグルスと日産スタジアムの連携によるスタジアムライトアップ（イーグルスカラーの赤）も実施されます。このライトアップは神奈川ダービー開催日まで実施されています。

令和7年12月7日（日曜日）から12月21日（日曜日）まで

日産スタジアム（横浜市港北区小机町3300）

※ライトアップ時間は、日没後から22時00分まで

日産スタジアムライトアップイメージ＜参考3＞ラグビーワールドカップ2019機運承継事業の概要

県では、ラグビーワールドカップ2019(TM)日本大会の成功を一過性のものとせず、ワールドカップで高まったラグビー機運を将来に向けてレガシーとして定着させるために、ジュニアラグビー世代への支援や、リーグワン等の試合と連携した普及促進を行っています。

問合せ先

神奈川県文化スポーツ観光局スポーツ課

競技スポーツグループ 電話 045-285-0797