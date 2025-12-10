リーグワン「神奈川ダービー」開催を記念して、県庁をダイナボアーズカラーの緑にライトアップします！
県では、ラグビーワールドカップ2019(TM)日本大会以降、ラグビーの普及促進に取り組んでいます。今回、県内をホストエリアとする三菱重工相模原ダイナボアーズと横浜キヤノンイーグルスが対戦する「神奈川ダービー」開催をPRするため、県庁をダイナボアーズカラーの緑にライトアップします。
１ ライトアップの日時
令和７年12月17日（水曜日）から12月21日（日曜日）まで
17時00分から19時00分まで
２ ライトアップを行う庁舎
神奈川県庁本庁舎
３ ライトアップイメージ（ダイナボアーズカラーの緑）
庁舎ライトアップイメージ
ダイナボアーズロゴ
＜参考1＞ 神奈川ダービーについて
日時 令和7年12月21日（日曜日）13時40分キックオフ
対戦 三菱重工相模原ダイナボアーズVS横浜キヤノンイーグルス
会場 相模原ギオンスタジアム（神奈川県相模原市南区下溝4169）
情報 https://dynaboars.jp/2025-2026/round2/（ダイナボアーズホームページ）
※試合やチケット、取材等については、三菱重工相模原ダイナボアーズへお問合せください。
三菱重工相模原ダイナボアーズ 電話 042-761-2686
神奈川ダービーポスター
＜参考2＞ 横浜キヤノンイーグルスの開幕戦に関連した日産スタジアムのライトアップ
横浜キヤノンイーグルスの開幕戦に合わせ、イーグルスと日産スタジアムの連携によるスタジアムライトアップ（イーグルスカラーの赤）も実施されます。このライトアップは神奈川ダービー開催日まで実施されています。
令和7年12月7日（日曜日）から12月21日（日曜日）まで
日産スタジアム（横浜市港北区小机町3300）
※ライトアップ時間は、日没後から22時00分まで
日産スタジアムライトアップイメージ
＜参考3＞ラグビーワールドカップ2019機運承継事業の概要
県では、ラグビーワールドカップ2019(TM)日本大会の成功を一過性のものとせず、ワールドカップで高まったラグビー機運を将来に向けてレガシーとして定着させるために、ジュニアラグビー世代への支援や、リーグワン等の試合と連携した普及促進を行っています。
