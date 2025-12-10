リーグワン「神奈川ダービー」開催を記念して、県庁をダイナボアーズカラーの緑にライトアップします！

写真拡大 (全4枚)

神奈川県

県では、ラグビーワールドカップ2019(TM)日本大会以降、ラグビーの普及促進に取り組んでいます。今回、県内をホストエリアとする三菱重工相模原ダイナボアーズと横浜キヤノンイーグルスが対戦する「神奈川ダービー」開催をPRするため、県庁をダイナボアーズカラーの緑にライトアップします。



１　ライトアップの日時

　令和７年12月17日（水曜日）から12月21日（日曜日）まで


　17時00分から19時00分まで


２　ライトアップを行う庁舎

　神奈川県庁本庁舎


３　ライトアップイメージ（ダイナボアーズカラーの緑）

庁舎ライトアップイメージ

ダイナボアーズロゴ

＜参考1＞　神奈川ダービーについて

　日時　令和7年12月21日（日曜日）13時40分キックオフ


　対戦　三菱重工相模原ダイナボアーズVS横浜キヤノンイーグルス


　会場　相模原ギオンスタジアム（神奈川県相模原市南区下溝4169）


　情報　https://dynaboars.jp/2025-2026/round2/（ダイナボアーズホームページ）


　※試合やチケット、取材等については、三菱重工相模原ダイナボアーズへお問合せください。


　三菱重工相模原ダイナボアーズ　電話　042-761-2686



神奈川ダービーポスター

＜参考2＞　横浜キヤノンイーグルスの開幕戦に関連した日産スタジアムのライトアップ

　横浜キヤノンイーグルスの開幕戦に合わせ、イーグルスと日産スタジアムの連携によるスタジアムライトアップ（イーグルスカラーの赤）も実施されます。このライトアップは神奈川ダービー開催日まで実施されています。


　令和7年12月7日（日曜日）から12月21日（日曜日）まで


　日産スタジアム（横浜市港北区小机町3300）


　※ライトアップ時間は、日没後から22時00分まで



日産スタジアムライトアップイメージ

＜参考3＞ラグビーワールドカップ2019機運承継事業の概要

　県では、ラグビーワールドカップ2019(TM)日本大会の成功を一過性のものとせず、ワールドカップで高まったラグビー機運を将来に向けてレガシーとして定着させるために、ジュニアラグビー世代への支援や、リーグワン等の試合と連携した普及促進を行っています。



問合せ先

神奈川県文化スポーツ観光局スポーツ課


競技スポーツグループ　電話　045-285-0797