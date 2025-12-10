就職・転職の悩み相談してみませんか？　キズキビジネスカレッジ（KBC）西船橋校開校記念！「転職・就職相談会」開催【無料／オンライン】

株式会社キズキ

キズキビジネスカレッジ（KBC）西船橋校が2026年1月に開校します。その開校記念として、就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ（KBC）西船橋校では、参加無料・オンラインの「就職・転職相談会」を開催します。

「転職を繰り返して将来が不安」「自分に向いている仕事がわからない」「メンタルや生活のことも含めて相談したい」。転職や就職に不安を抱える方から、そんな声をよく耳にします。

特に、うつ・適応障害・発達障害のある方にとって、「自分の強みや特性を活かせる仕事をどうやって見つけるか」「自分に合った仕事への就職をどうやって実現するか」という悩みは大きな課題です。

キズキビジネスカレッジ（KBC）は、うつ・適応障害・発達障害などで働きづらさを抱える人のためのキャリアを支援するビジネスカレッジです。

転職・就職相談会に参加する :https://b-book.run/@kbc-reserve-nishifunabashi

就職・転職相談会の3つの安心ポイント

ポイント１.メンタル×キャリアのプロが個別に対応

「なんとなく相談したい」「気になったから、ちょっと相談してみよう」──そんな気軽さで参加できます。メンタル×キャリアのプロが、あなたの状況に合わせて丁寧にお話を伺います。安心してご相談いただけます。

ポイント２.就職・転職・メンタルなど...幅広く相談可能

就職・転職活動の進め方や適職診断、自己理解の深め方だけでなく、メンタル面の不安や生活に関する悩みなどについてもご相談可能です。幅広いテーマに対応できるのが大きな特徴です。

ポイント３.名前・顔出し不要

名前・顔出しは不要です。もちろんカメラはオフで構いません。ぜひご自宅などご都合のあう環境で、ご参加いただければ十分です。

就職・転職の悩みを相談する :https://b-book.run/@kbc-reserve-nishifunabashi

相談を対応するスタッフからのメッセージ

宮田一生（みやた・いっせい）

キズキビジネスカレッジ（KBC）関東エリアマネージャー

キズキビジネスカレッジ（KBC）は「何度でもやり直せる社会」の実現を目指して、西船橋校を開設することとなりました。

精神障害や発達障害の診断を受けているから、また、ひきこもりや短期離職の経験があるからといって、あなたのキャリアやライフプランをあきらめる必要はありません。

実際に、自分をより深く理解し、専門スキルを高め、強みをいかすための準備を整えることで、たくさんの卒業生が社会で活躍されています。

キズキビジネスカレッジ（KBC）では、あなたが「自分らしく」キャリアを歩んでいくために、画一的な支援は行いません。あなたがあなたらしくキャリアを自己選択・自己決定できるよう支援を行います。

まずは、今困っていること、不安に感じていること、考えていることを相談してみませんか？

キズキビジネスカレッジ（KBC）はあなたに伴走し、離職中の時間を未来のための準備期間として、ポジティブな時間に変えていくためのサポートをさせていただきます。

ご相談をお待ちしております！

伊藤みな美（いとう・みなみ）

キズキビジネスカレッジ（KBC）マネージャー

このたび、キズキビジネスカレッジ（KBC）西船橋校を開校することになりました。

メンタルの不調や発達特性などにより、これからの働き方や、就職・転職について、ひとりで悩んでいませんか。

離職中で次の一歩に迷っている方、働いているものの、このままでよいのか不安な方も、どなたでもご参加いただけます。

- 「またうまくいかなかったらどうしよう」- 「働きたい気持ちはあるけれど、動くのが怖い」

──そんな思いを抱えながら、日々を過ごしている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この相談会は、あなたの今の気持ちや考えを、安心して話せる時間になればと思っています。

キャリアの話に限らず、「毎日がしんどい」「この先どうしたらいいかわからない」といった気持ちも、遠慮なくお話しください。

「こんなことで相談していいのかな」と思うようなことでも、 遠慮なくお話しいただけたらと思います。

注意点

※面談の担当者につきましては、コメントに記載の者とは別の者が対応させていただく場合もございます。何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。

※相談をお受けするのは、数多くのうつ・適応障害・発達障害のある人の就職・転職を成功に導いてきたキズキビジネスカレッジ（KBC）の支援のプロたちです。安心してご相談ください。

参加方法

以下のボタンをクリックすると、面談日時を選択できるカレンダーに移動します。

面談日時を選択できるカレンダーから、ご都合の合う開始日時を選択してください。

※ご相談はオンライン（Google Meet）でのみ実施いたします。

転職・就職相談会に参加する :https://b-book.run/@kbc-reserve-nishifunabashi

まずは「話してみる」ことから始めてみませんか？

校舎情報

- キズキビジネスカレッジ（KBC）西船橋校- 住所：千葉県船橋市印内町638-1 ビューエクセレント2-7- アクセス：JR・東京メトロ・東葉高速線「西船橋駅」から徒歩3分- 校舎詳細：https://kizuki-corp.com/kbc/facility/nishifunabashi/

こんな方におすすめ

- 転職や就職活動に悩んでいる方- 「本当に向いている仕事がわからない」と感じる方- うつ病・発達障害・休職経験などで働きづらさを抱えている方- 生活やメンタル面も含めて相談したい方- 一歩踏み出すきっかけを探している方

株式会社キズキについて

◆各種事業について

「何度でもやり直せる社会をつくる」というビジョンを持つキズキでは、その実現のために、様々な「困難」を経験した方向けに、様々な事業を展開中です。

本社所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-29-7 ドルミ御苑202号

会社設立日：2015年7月13日

代表：安田祐輔（代表取締役社長）

従業員数：役員3名、正社員：123名、契約社員・アルバイト：1,256名（2025年2月）

株式会社キズキウェブサイト：https://kizuki-corp.com/(https://kizuki-corp.com/)

○キズキビジネスカレッジ（KBC）（就労支援事業）

東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県にて、就労移行支援事業所「キズキビジネスカレッジ」を運営。

うつ病などの精神疾患や発達障害のために退職した方、また、それらの疾患や障がいのために就労できずにいる方などのために、「一人ひとりに適した就職」のための支援を実施。

ズキビジネスカレッジ（KBC）ウェブサイト：https://kizuki-corp.com/kbc/

○キズキ共育塾（学習支援事業）

一人ひとりの困りごとに寄り添い、自分に合った学び方を見つけていくことをコンセプトにした学習塾。不登校や中退をはじめ、人間関係の不安、体調の心配、学習への苦手意識など、お受けするご相談の種類は多岐に渡る。埼玉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県に、全16校舎（2025年3月）。オンライン授業は全国対応。

キズキ共育塾ウェブサイト：https://kizuki.or.jp/

○キズキ家学（学習支援事業）

「家庭教師キズキ家学」を運営。不登校やひきこもりの方々のために、関東・関西で、勉強のみならずカウンセリングや外出同行も含めた支援を実施。

キズキ家学ウェブサイト：https://tokyo-yagaku.jp/

○公民連携事業

全国各地の自治体から委託を受けて、低所得世帯の子どもたちの学習支援などを実施（東京都足立区・渋谷区・八王子市、大阪府吹田市、大阪市大正区・住吉区、兵庫県西宮市、愛知県名古屋市など。（2025年1月現在、累計で42自治体等から48案件を受託）。

○不登校オンライン（メディア事業）

不登校のお子さんがいる保護者の方向けのwebメディア。不登校にまつわる保護者さんの体験談、お子さんの気持ち、著名人のインタビュー、不登校からの勉強法などの記事を掲載。「地に足のついた確かな情報」でお悩みに寄り添い、 「次の一歩」に進むための方法を紹介しています。

不登校オンラインウェブサイト：https://futoko-online.jp/

○親コミュ（メディア事業）

不登校のお子さんがいる保護者さまのためのオンラインコミュニティ。

「不登校が特別ではない環境」で、チャットを通じて、不登校の親同士で、悩みを解決し合ったり、雑談したりできます。また、有識者を招いたオンライン講演会も提供しています。

親コミュウェブサイト：https://kizuki.or.jp/oya-community-lp/

今後もキズキは、創業から11年間での1万2千人を超える方々への相談・支援経験を活かし、既存事業の発展及び新規事業の積極的展開を通じ、様々な理由でつまづいた方々が「何度でもやり直せる社会」の実現に向けて邁進いたします。