2025年12月19日（金）～21日（日）： ミッションを通じて、未来を変えるVR体験「ただいまループハウス」を実施

介護を「個人の課題」から、「みんなの話題」へ-。 大塚製薬株式会社（本社：東京都）は、年末の帰省を控えたこの時期、家族で“もしもの時”に備えた介護の話をするきっかけを提供するため、VR（バーチャルリアリティ）を活用した体験イベント「ただいまループハウス」を開催します。

実施期間は12月19日（金）から21日（日）。 疑似家族への没入体験を通じて、家庭内で自然に介護について語り合えるきっかけを創出します。

■ 「ただいまループハウス」 Story

母の誕生日を祝うために、実家に帰った私。久しぶりに母、父、姉、そして自分の4人家族が集った。 突然現れた未来人が告げるのは、認知症という現実と、その先にある家族の形。そして今が、家族にとっての重要な「分岐点」であると。未来人から与えられた、未来を変えるためのミッションとは？

■イベント実施概要

・ 開催期間： 2025年12月19日(金)～2025年12月21日(日)

・ 開催時間： 11時～18時 （12月19日のみ、10時に開始します）

・ 開催場所： サナギ新宿

新宿区新宿3-35-6 国道20号線（甲州街道） 高架下

（JR新宿駅 東南口改札 徒歩1分、都営新宿線 新宿三丁目駅 徒歩2分）

https://sanagi.tokyo/

・ 所要時間： 約15分

・ 参加費用: 無料

■ VRプログラム 「FACEDUO（フェイスデュオ）」について

大塚製薬と株式会社ジョリーグッドの共同事業である「FACEDUO」は、人とテクノロジーで社会課題に対する解決策を提案するVRトレーニングプログラムです。

認知症の方のご家族が介護を行う際の具体的な対応を学ぶための「認知症ケア支援VR」や、フレイルの兆候をVRで疑似体験することで、早期の気づきを促し、健康維持と介護予防を支援する「フレイル予防支援VR」などがあります。

詳しくは https://www.faceduo.jp/ をご覧ください。

本企画は、介護というテーマをよりオープンにし、誰もが介護について話しやすい社会の実現を目指す取り組みを支援する、経済産業省「OPEN CARE CHALLENGE 2025」公募事業の一環として実施されます。大塚製薬のVRトレーニングプログラム「FACEDUO（フェイスデュオ）」は当事業に採択され、10月から経済産業省、株式会社日本総合研究所、株式会社GO、株式会社Blanketの伴走支援を受けながら、企画の実現に取り組んできました。本イベントは、より多くの方に介護や認知症を身近に感じてもらい、「自分ごと」として向き合うきっかけを提供することを目的としています。

OPEN CARE CHALLENGE の詳細は、以下をご参照ください。

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kaigo/opencareproject/challenge2025/index.html

日本が超高齢社会に突入する中、認知症はご本人だけでなく、ご家族や介護者にとっても深刻な課題です。大塚製薬では認知症に関する取り組みや啓発活動に注力しており、当日はブースにて、こうした取り組みもご紹介します。