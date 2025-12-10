「多用途対応滑り止めシート」サンプル提供および試作品販売開始

株式会社ユポ・コーポレーション

株式会社ユポ・コーポレーション（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 内藤 勝弘、以下

「当社」）は、多用途対応滑り止めシート（ユポ防滑タイプ【開発品】）のサンプル提供および試作品

販売を開始しますので、以下の通りご案内申し上げます。

本製品は、耐水・耐久性のある「ユポ」をベースにした滑り止めシートで、屋内外を問わず、さまざまな場面で物品の滑り・転倒を防止します。(*)

安全性と利便性を両立し、現場の課題をスマートに解決します。

・想定用途：

■ 輸送用荷崩れ防止シート

■ 医療/介護現場での補助シート

■ 工業用滑り止め養生シート

・製品仕様：

サイズ：シート1,100mm × 1,100mm（包装枚数：100枚/包）

ロール1,100ｍｍ×50ｍ

その他サイズはご相談ください。

素材：ユポ（ポリプロピレン製）

カラー：ホワイト

・本件に関するお問い合わせ

株式会社ユポ・コーポレーション

営業本部 共創推進部

電話：03-5281-0815

当社HP内「サンプル請求お問合せ」よりお願いします。

https://japan.yupo.com/

「ユポ」は株式会社ユポ・コーポレーションの登録商標です。

(*)JIS規格（紙および板紙の静摩擦および動摩擦係数を測定する方法：JIS P8147）に基づき、

50° 傾いた傾斜でも滑らないことを確認しています。