「多用途対応滑り止めシート」サンプル提供および試作品販売開始

株式会社ユポ・コーポレーション

株式会社ユポ・コーポレーション（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 内藤 勝弘、以下


「当社」）は、多用途対応滑り止めシート（ユポ防滑タイプ【開発品】）のサンプル提供および試作品


販売を開始しますので、以下の通りご案内申し上げます。


本製品は、耐水・耐久性のある「ユポ」をベースにした滑り止めシートで、屋内外を問わず、さまざまな場面で物品の滑り・転倒を防止します。(*)


安全性と利便性を両立し、現場の課題をスマートに解決します。




・想定用途：


　■ 輸送用荷崩れ防止シート
　■ 医療/介護現場での補助シート
　■ 工業用滑り止め養生シート



・製品仕様：


　サイズ：シート1,100mm × 1,100mm（包装枚数：100枚/包）
　　　　　ロール1,100ｍｍ×50ｍ


　　　　　その他サイズはご相談ください。


　素材：ユポ（ポリプロピレン製）


　カラー：ホワイト



・本件に関するお問い合わせ


　株式会社ユポ・コーポレーション


　営業本部　共創推進部


　電話：03-5281-0815


　当社HP内「サンプル請求お問合せ」よりお願いします。


　https://japan.yupo.com/



「ユポ」は株式会社ユポ・コーポレーションの登録商標です。


(*)JIS規格（紙および板紙の静摩擦および動摩擦係数を測定する方法：JIS P8147）に基づき、


50° 傾いた傾斜でも滑らないことを確認しています。