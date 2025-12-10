povo、訪日外国人向けに「povo Data Oasis」を期間限定で提供

KDDI Digital Life株式会社

KDDI株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：松田 浩路、以下「KDDI」)と東日本旅客鉄道株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：喜㔟陽一、以下「JR東日本」)は、2025年12月11日から、訪日外国人旅行者向けeSIMサービス「Japan SIM」をご利用のお客さまを対象に、JR東日本の対象駅において、「povo Data Oasis」を期間限定で提供します。

「povo Data Oasis」は、特定の場所でお手持ちのスマートフォンから特設サイトにアクセスすると、もれなくpovo2.0で利用可能なデータが無料でもらえるプログラムです。Japan SIMご利用のお客さま向けに、JR東日本の対象駅で1日0.5GB、月最大5GB（計10回）までの通信容量をプレゼントします。

Japan SIMは、JR東日本が訪日外国人向けに提供する「Welcome Suica Mobile」アプリ（以下 本アプリ）の専用リンクからも購入が可能です。本サービスの提供を通じ、日本を訪れるお客さま一人ひとりが快適で豊かな滞在体験をお楽しみいただけるよう取り組んでいきます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/128076/table/204_1_77178bdd7b6fe304fccbf4d69f8cc29a.jpg?v=202512101057 ]

サービスの詳細：https://povo.jp/japan-sim/service/povo_data_oasis/

■対象者

Japan SIMをご利用のお客さま

■キャンペーン対象駅(JR東日本)

青森駅、秋田駅、盛岡駅、山形駅、仙台駅、福島駅、宇都宮駅、新潟駅、越後湯沢駅、ガーラ湯沢駅、飯山駅、長野駅、軽井沢駅、大月駅、鎌倉駅、水戸駅、空港第2ビル駅、成田空港駅、

高輪ゲートウェイ駅、東京駅、新宿駅

※ガーラ湯沢駅は、2025年12月13日より営業開始いたします。

※チャージ時の場所や通信状態、端末の位置情報の利用状況によっては、ご利用いただけない場合があります。

■ご利用手順

対象駅にてスマートフォンから特設サイトにアクセスすることで、データを受け取ることができます。

※歩きスマホは危険です。スマ―トフォンは安全な場所で立ち止まってご利用ください。

■「Japan SIM」について

povo2.0が提供する訪日外国人向けのサービスです。Japan SIMはpovo2.0と同様に安心のau回線を利用できるため、auの高速5Gネットワークがつながります。トッピングは、データ量が決まっているプランと使い放題プランの計10種類から、お客さま一人ひとりのニーズにあわせてお選びいただけます。

Japan SIMの詳細：https://povo.jp/japan-sim/en/agreement/

■「povo Data Oasis」について

povo2.0が提供するデータが無料でもらえるプログラムです。特定の場所でお手持ちのスマートフォンから特設サイトにアクセスするだけで簡単にご利用いただけます。

■「Welcome Suica Mobile」について

JR東日本が提供する、駅で窓口や券売機に立ち寄ることなく入国前後のアプリ操作のみで Suica 発行やチャージ等ができ、鉄道やバスをはじめとした交通機関やお買い物でご利用いただくことができるアプリです。

Welcome Suica Mobileホームページ：https://www.jreast.co.jp/multi/welcomesuicamobile/

※会社名、製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

※トピックスに記載された情報は、発表日現在のものです。