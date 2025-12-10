【日光】冬季限定「あったか煌めきフェア」開催！チーズフォンデュや鍋料理、イルミネーションで冬の温泉旅情を愉しむ宿泊プラン。クリスマス限定メニューも登場【鬼怒川温泉ホテル】

株式会社KANAYA RESORTS

金谷ホテル観光株式会社 (所在地：東京都渋谷区/代表取締役社長 金谷譲児)が運営する温泉旅館「鬼怒川温泉ホテル（所在地：栃木県日光市）」は、2025年12月8日(月)より2026年2月28日(土)までの期間、石窯ダイニング楽炎-rakuen-にて冬の味覚をテーマにしたブッフェフェア「あったか煌めきフェア」と、ロビーラウンジでの「冬季イルミネーション」を開催いたします。ブッフェではおひとり人様用の小鍋料理やチーズフォンデュなど、体も心も温まる冬季限定メニューをご用意いたします。また12月25日までの期間はクリスマス限定メニューも登場いたします。そしてロビーラウンジでは、PROPRE株式会社（栃木県那須町）プロデュースによる高さ4メートルの巨大ツリーや電飾などの「ロビーラウンジ・イルミネーション」をお楽しみいただけます。

”あったか煌めきブッフェ”

ブッフェに定評があり、ユーザーレビューはもとより、旅行会社など多数の受賞歴を持つ鬼怒川温泉ホテル。冬季限定の“あったか煌めく”ブッフェメニューの他、人気の「厚切りローストビーフ」「揚げたて天ぷら」「石窯ミニピッツァ」などの定番メニューもご用意しております。

チーズフォンデュ日替わり大鍋（豚肉）冬季限定メニューのご紹介

冬の味覚をふんだんに使用したホテルメイドの自慢のお料理をご紹介！

お好みの食材をたっぷりディップして楽しむ「チーズフォンデュ」。魚介の旨味が溶け込んだクリーミーな「シーフードチャウダーのパイ包み」。おひとり様分の「マイ小鍋」は牛すき焼きや鱈の味噌鍋からチョイス。同じく舞茸や蟹の「マイ釜飯」もお席で炊きたてを楽しめます。豚肉や鶏団子の旨味がスープに溶け出す塩出汁ベースの「日替り大鍋」や、脂がのった鰤と甘みを増した大根で炊き上げた「ブリ大根」、フライパンで煽るホテル自慢の「ビフテキピラフ」、彩り豊かな「ミニちらし寿司」など彩り豊かな冬料理をご用意いたします。

ホテルピラフ、ビフテキ添えブリ大根シーフードチャウダーのパイ包み日替わり大鍋（鶏団子）

12月25日までクリスマスフェアも同時開催！

12月5日から25日までの期間、クリスマス限定メニューも提供いたします。

「ローストチキン」や、骨付きの「チューリップから揚げ」といったクリスマス定番料理や、「ホワイト・ブッシュ・ド・ノエル」や「カップタルト」などの限定スイーツをぜひお楽しみください。

クリスマスフェア冬季を彩るロビーラウンジのイルミネーション

栃木県那須町にあるPROPRE株式会社プロデュースの元、高さ4メートルの巨大ツリーやホワイトツリーのイルミネーションでお客様をお迎えいたします。クリスマスムード満点のフォトスポットで、思い出に残る記念の1枚を撮影しよう！

■PROPRE株式会社■

キャンドル専門ショップの店舗運営や、キャンドル及びクリスマスグッズの輸入小売り販売を行う。工房では、キャンドル作り体験を随時受付。各種ノベルティ商品の企画及び販売も展開。また地域のものを取り入れた地域循環型の自社オリジナル商品の開発にも取り組んでいる。

※表示価格は全て税込です

※写真はイメージで実物と異なる場合がございます

※内容は変更する場合がございます

施設概要

名称：鬼怒川温泉ホテル

所在地：栃木県日光市鬼怒川温泉滝545

電話番号：予約 0120-01-2644

／代表 0288-77-0025

公式HP：kinugawaonsenhotel.com

開業日：1931年3月22日

アクセス：[電]東武鬼怒川温泉駅からダイヤルバスで約７分[車]日光宇都宮道路・今市ICより鬼怒川方面で約25分

部屋数：162室

料金：平日17,200円～

休前日22,700円～（1泊2食付）

金谷ホテル観光グループについて

1927(昭和2)年、浅草から日光まで東武鉄道の開通に伴い、鬼怒川の発展の端緒を開く形で日光金谷ホテルの鬼怒川支店として誕生。1931(昭和6)年、鬼怒川温泉ホテルが開業。その後、1953(昭和28)年に日光金谷ホテルから独立し、独自の発展を遂げ、現在では「鬼怒川温泉ホテル」「鬼怒川金谷ホテル」「KANAYA RESORT HAKONE」「THE KEY HIGHLAND NASU」「松楓楼松屋」の5つの宿泊施設に加え、「モダンジャパニーズレストラン 平河町かなや」、「ショコラトリー JOHN KANAYA」、「金谷菓子本舗」の保有・運営を行っております。