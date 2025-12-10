ストリングスホテル東京インターコンチネンタル「World Luxury Awards 2025」にてホテル部門・レストラン部門において2年連続受賞

ストリングスホテル東京インターコンチネンタル

ストリングスホテル東京インターコンチネンタルは、このたび「2025 World Luxury Hotel Awards（2025ワールドラグジュアリーホテルアワード）」において、ホテル部門で3つ、レストラン部門で3つ、合計6つの賞を受賞いたしました。

昨年に続き、2年連続での受賞となります。

受賞内容は以下の通りです。

＜ホテル授賞＞ ストリングスホテル東京インターコンチネンタル

Best Luxury Scenic View Hotel in Asia

ベストラグジュアリースカニックビューホテル（アジア）

Best Luxury City Hotel in Japan

ベストラグジュアリーシティホテル（日本）

Best Luxury Hotel in Japan

ベストラグジュアリーホテル（日本）

＜レストラン授賞＞ 中国料理「チャイナシャドー」

Best Chinese Cuisine in Japan

ベストチャイニーズキュイジーヌ（日本）

Best Panoramic Views in East Asia

ベストパノラミックビュー（東アジア）

Best Innovative Cuisine in East Asia

ベストイノベーティブキュイジーヌ（東アジア）

＜World Luxury Hotel Awardsとは＞

2006年に創設されたワールドラグジュアリーホテルアワードは、ゲストや旅行会社などの業界関係者による投票で受賞ホテルを選出し、毎年約30万人が投票に参加します。受賞ホテルは、独自のサービスや施設の提供が評価され、世界中の旅行者に広く知られています。「旅行業界のアカデミー賞」とも称され、ラグジュアリーホテルの最高峰の賞として国際的に高く評価されています。

＜World Luxury Restaurant Awardsとは＞

ワールドラグジュアリーレストランアワードは2015年に創設され、一般投票によって選ばれた世界各国のレストランを様々なカテゴリーで表彰する、ラグジュアリーレストラン業界最高峰の賞です。毎年10万人以上の旅行客や業界関係者によって4週間にわたる評価や投票が行われ、選出されます。

ストリングスホテル東京インターコンチネンタルについて :

東京・品川駅港南口直結のラグジュアリーホテル。インターコンチネンタルホテルズ＆リゾーツのひとつとして、お客さまひとりひとりに合わせたきめ細かなサービスにと心のこもったおもてなしで、他にはない優雅で心地よいホテル体験をご提供します。利便性が高くエレガントな194の客室、活気溢れる4つのレストランとカフェ&バー、東京屈指の眺望を誇るクラブインターコンチネンタルラウンジ、様々な用途にご利用いただける宴会施設など充実した施設を備えています。「Tokyo, personally orchestrated. 一人ひとりのゲストに奏でる、東京という音色」のホテルコンセプトのもと、洗練されたトラベラーたちが集い、都会の旋律に心地よく身をゆだねる場所として、多くのゲストをお迎えしています。

チャイナシャドーについて

クラシックかつトラディショナルな中国料理の中に唯一無二のセンスが光る、美しい調べを響かせるハーモニーのような存在である、中国料理「チャイナシャドー」。熟練の技によってクリエイティブで洗練されたお料理を提供いたします。点心師が一つひとつ丁寧につくりあげる繊細な点心や、伝統と斬新さが織りなす可憐なチャイニーズスイーツなど、ビジネスでのご会食やワインペアリングと楽しむフォーマルディナーだけでなく、女子会やママ友会などのコミュニティの場としてもふさわしいレストラン。心のこもったお料理と温かいおもてなしで、皆さまをお迎えいたします。

ホテルの詳細・最新情報は公式サイト、そしてSNSにてご紹介しています。

公式サイト：https://intercontinental-strings.jp/jp

Instagram 公式アカウント：https://www.instagram.com/stringsintercontinentaltokyo/

Facebook 公式アカウント：https://www.facebook.com/STRINGSICTOKYO/

X 公式アカウント：https://x.com/STRINGSICTOKYO

インターコンチネンタル(R)ホテルズ&リゾーツについて：

インターコンチネンタル ホテルズ＆リゾーツは、世界70カ国に73,500室以上、220以上のホテルを展開する世界初にして最大級のラグジュアリーホテルブランドです。1946年、パンアメリカン航空創立者のファン・トリッペが創業したインターコンチネンタルは、旅には人の視野を広げ、文化をつなぐ力があると信じています。「魅惑的な世界へと続く扉を開く」インターコンチネンタルは、モダンラグジュアリートラベラーを中心に据え、ラグジュアリートラベル体験を進化させてまいります。自由と親しみやすさの調和のとれたバランスを追求しながらも、ラグジュアリートラベルの旗手としての伝統を受け継ぎ、充実した文化的な体験や知識へのお客様の熱望を満たす洗練されたひとときをお届けします。

詳細は、ブランド公式サイト https://www.intercontinental.com その他SNS https://www.facebook.com/intercontinental https://www.instagram.com/intercontinental をご覧ください。

IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて：

IHG ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihgplc.com/en) [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。下記の20ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に6,600軒超のホテルを有し、2,200軒超のホテルを開発中です。また、IHGワンリワーズ(https://www.ihg.com/onerewards/content/jp/ja/home)は、1億4,500万人の会員を有する世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。

・ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ（https://jp.sixsenses.com/ ）, リージェント ホテルズ&リゾーツ（https://www.ihg.com/regent/hotels/jp/ja/reservation ）, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ（https://www.intercontinental.com/hotels/jp/ja/reservation ）, ヴィニェット コレクション（https://www.vignettecollectionhotels.com/hotels/jp/ja/reservation ）, キンプトン ホテルズ&レストランツ（https://www.ihg.com/kimptonhotels/hotels/jp/ja/reservation ）, ホテルインディゴ（https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/jp/ja/reservation ）

・プレミアム: voco（https://www.ihg.com/voco/hotels/jp/ja/reservation ）, Ruby（https://www.ruby-hotels.com/）, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ（https://www.ihg.com/hualuxe/hotels/gb/en/reservation ）, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ（https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/jp/ja/reservation ）, EVEN ホテルズ（https://www.ihg.com/evenhotels/hotels/us/en/reservation ）

・エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ（https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/jp/ja/reservation ）, ホリデイ・イン エクスプレス（https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/jp/ja/reservation ）, ガーナー（https://www.ihg.com/garner-hotels/hotels/us/en/reservation ）, avid ホテルズ（https://www.ihg.com/avidhotels/hotels/us/en/reservation ）

・スイーツ: Atwell スイーツ（https://www.atwellsuites.com/ ）, ステイブリッジ スイーツ（https://www.ihg.com/staybridge/hotels/gb/en/reservation ）, ホリデイ・イン クラブバケーションズ（https://www.ihg.com/holidayinnclubvacations/hotels/us/en/reservation ）, キャンドルウッド スイーツ（https://www.ihg.com/candlewood/hotels/us/en/reservation ）

・エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ（https://www.ihg.com/content/us/en/iberostar-beachfront-resorts ）

InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGの ホテルとコーポレートオフィスには、約385,000人のスタッフがおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。 ※2025年３月31日現在

IHGグローバルサイト: https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation

IHGニュースルームサイト: https://www.ihgplc.com/en/

IHGワンリワーズアプリ: https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298

IHGワンリワーズアプリ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/)

IHG・ANA・ホテルズグループジャパン公式サイト: https://www.ihg.com/japanhotels