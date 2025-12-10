首元も着方も変えられる4WAY。女性のための細見えヒートベスト

写真拡大 (全12枚)

株式会社Alice Intelligence

1. 女性ユーザーの、電熱ベストの一般的な不満

電熱ベストを試してみたけど、恥ずかしいと感じたこと、ありませんか？



・ごつくなるから重ね着するのがいや…


・ださいから寒いの我慢するほうがマシ…


・着ぶくれする…


・オフィスで浮く…



これらの悩みは、当然なんです。



ヒートベストはもともとが屋外作業、バイク、作業着向けのコンセプトばかり。


”女性の日常使い”にちょっと抵抗があるのは、当たり前でした。




Alice Intelligenceが提供する新型ヒートベストは、これらの悩みの解決をコンセプトに作られた、新しい機能を備えた電熱ベストです。




2. 4WAYの使い分け


「首元も着方も変えられる“本物の4WAY”」





Uネック ↔ Vネック（変形ギミック）



インナー使い（ジャケット/コートの中）



アウター使い（オフィスで1枚羽織り）



首元変形で、コーデの“きちんと感”を最適化!





3. シルエットを重視したデザイン



「“細見え”の理由は、シルエット設計にある」


縦ラインを強調するキルティング



お腹・腰回りはふんわりカバー



ウエスト上部の絞り設計








4. 電熱の暖かさ

電熱ヒーター仕様



3段階温熱


低温：約8時間　中温：約5時間 高温：約3時間　※10000mAhモバイルバッテリーでの目安






5. 電熱商品の落とし穴 バッテリーの危険性

スタイル以外にも、電熱ベストのよくある不安があります。


それは、バッテリーによる事故への懸念。



"身に付けるガジェット"だから、安全性への不安は解消しておきたいですよね。


当社は推奨モバイルバッテリーをセットで販売いたします。



経済産業省管轄の厳しい検査を受けて認可を得た、日本企業によるモバイルバッテリーです。



6. 使用シーン



「通勤も、オフィスも、家も。1枚で冬の正解」

　洗濯OK



　首元変形



　電熱ボタン裏面配置



　ウエストドローコード



　オフィス/通勤/在宅ワーク/旅行/オフィスカジュアル/通学・送迎/買物・街歩き/車移動/etc.






7. 商品概要

商品名 Grace Lady レディースヒートベスト


価格 7800円


発売日 2025/12/5


サイズ：S～XL


カラー：ブラック/グレー/ホワイト


販売チャネル：楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/alice00/11rdv3001/) Yahoo!ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/alicemall/00rdv2a001.html?sc_i=shopping-pc-web-result-storesch-rsltlst-img) 公式サイト(https://alice00int.base.shop/items/127892135)


会社概要

会社名：株式会社Alice Intelligence
代表者：代表取締役社長　谷口由利子
所在地：大阪府
事業内容：海外ブランド商品の輸入販売、アートライセンス商品の正規代理店事業、EC事業


公式サイト：https://alice-int.jp/