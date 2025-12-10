首元も着方も変えられる4WAY。女性のための細見えヒートベスト

1. 女性ユーザーの、電熱ベストの一般的な不満

電熱ベストを試してみたけど、恥ずかしいと感じたこと、ありませんか？

・ごつくなるから重ね着するのがいや…

・ださいから寒いの我慢するほうがマシ…

・着ぶくれする…

・オフィスで浮く…

これらの悩みは、当然なんです。

ヒートベストはもともとが屋外作業、バイク、作業着向けのコンセプトばかり。

”女性の日常使い”にちょっと抵抗があるのは、当たり前でした。



Alice Intelligenceが提供する新型ヒートベストは、これらの悩みの解決をコンセプトに作られた、新しい機能を備えた電熱ベストです。

2. 4WAYの使い分け

「首元も着方も変えられる“本物の4WAY”」

Uネック ↔ Vネック（変形ギミック）

インナー使い（ジャケット/コートの中）

アウター使い（オフィスで1枚羽織り）

首元変形で、コーデの“きちんと感”を最適化!

3. シルエットを重視したデザイン

「“細見え”の理由は、シルエット設計にある」

縦ラインを強調するキルティング

お腹・腰回りはふんわりカバー

ウエスト上部の絞り設計

4. 電熱の暖かさ

電熱ヒーター仕様

3段階温熱

低温：約8時間 中温：約5時間 高温：約3時間 ※10000mAhモバイルバッテリーでの目安

5. 電熱商品の落とし穴 バッテリーの危険性

スタイル以外にも、電熱ベストのよくある不安があります。

それは、バッテリーによる事故への懸念。

"身に付けるガジェット"だから、安全性への不安は解消しておきたいですよね。

当社は推奨モバイルバッテリーをセットで販売いたします。

経済産業省管轄の厳しい検査を受けて認可を得た、日本企業によるモバイルバッテリーです。

6. 使用シーン

「通勤も、オフィスも、家も。1枚で冬の正解」

洗濯OK

首元変形

電熱ボタン裏面配置

ウエストドローコード

オフィス/通勤/在宅ワーク/旅行/オフィスカジュアル/通学・送迎/買物・街歩き/車移動/etc.

7. 商品概要

商品名 Grace Lady レディースヒートベスト

価格 7800円

発売日 2025/12/5

サイズ：S～XL

カラー：ブラック/グレー/ホワイト

販売チャネル：楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/alice00/11rdv3001/) Yahoo!ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/alicemall/00rdv2a001.html?sc_i=shopping-pc-web-result-storesch-rsltlst-img) 公式サイト(https://alice00int.base.shop/items/127892135)

会社概要

会社名：株式会社Alice Intelligence

代表者：代表取締役社長 谷口由利子

所在地：大阪府

事業内容：海外ブランド商品の輸入販売、アートライセンス商品の正規代理店事業、EC事業

公式サイト：https://alice-int.jp/