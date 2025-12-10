首元も着方も変えられる4WAY。女性のための細見えヒートベスト
1. 女性ユーザーの、電熱ベストの一般的な不満
電熱ベストを試してみたけど、恥ずかしいと感じたこと、ありませんか？
・ごつくなるから重ね着するのがいや…
・ださいから寒いの我慢するほうがマシ…
・着ぶくれする…
・オフィスで浮く…
これらの悩みは、当然なんです。
ヒートベストはもともとが屋外作業、バイク、作業着向けのコンセプトばかり。
”女性の日常使い”にちょっと抵抗があるのは、当たり前でした。
Alice Intelligenceが提供する新型ヒートベストは、これらの悩みの解決をコンセプトに作られた、新しい機能を備えた電熱ベストです。
2. 4WAYの使い分け
「首元も着方も変えられる“本物の4WAY”」
Uネック ↔ Vネック（変形ギミック）
インナー使い（ジャケット/コートの中）
アウター使い（オフィスで1枚羽織り）
首元変形で、コーデの“きちんと感”を最適化!
3. シルエットを重視したデザイン
「“細見え”の理由は、シルエット設計にある」
縦ラインを強調するキルティング
お腹・腰回りはふんわりカバー
ウエスト上部の絞り設計
4. 電熱の暖かさ
電熱ヒーター仕様
3段階温熱
低温：約8時間 中温：約5時間 高温：約3時間 ※10000mAhモバイルバッテリーでの目安
5. 電熱商品の落とし穴 バッテリーの危険性
スタイル以外にも、電熱ベストのよくある不安があります。
それは、バッテリーによる事故への懸念。
"身に付けるガジェット"だから、安全性への不安は解消しておきたいですよね。
当社は推奨モバイルバッテリーをセットで販売いたします。
経済産業省管轄の厳しい検査を受けて認可を得た、日本企業によるモバイルバッテリーです。
6. 使用シーン
「通勤も、オフィスも、家も。1枚で冬の正解」
洗濯OK
首元変形
電熱ボタン裏面配置
ウエストドローコード
オフィス/通勤/在宅ワーク/旅行/オフィスカジュアル/通学・送迎/買物・街歩き/車移動/etc.
7. 商品概要
商品名 Grace Lady レディースヒートベスト
価格 7800円
発売日 2025/12/5
サイズ：S～XL
カラー：ブラック/グレー/ホワイト
販売チャネル：楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/alice00/11rdv3001/) Yahoo!ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/alicemall/00rdv2a001.html?sc_i=shopping-pc-web-result-storesch-rsltlst-img) 公式サイト(https://alice00int.base.shop/items/127892135)
会社概要
会社名：株式会社Alice Intelligence
代表者：代表取締役社長 谷口由利子
所在地：大阪府
事業内容：海外ブランド商品の輸入販売、アートライセンス商品の正規代理店事業、EC事業
公式サイト：https://alice-int.jp/