クリスマスのギフトや年末年始のおうち時間にも！　ミニチュアみたいにかわいい「バズ折り紙本」、重版10刷・累計３万部の大ヒット！！　作り方動画つきで、お子さんにもおすすめ！！

株式会社飛鳥新社


株式会社飛鳥新社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：土井尚久）より、2024年8月２日に発売となりました書籍『大人も子どももキュンとする オルキルラボの 小さくてかわいいおりがみBOOK』（オルキルラボクラフト著）の10刷重版が決定し、累計３万部となりました。



著者は、TikTokを中心に人気爆発中のオルキルラボクラフトさん。海外でも人気を集め、SNS総フォロワー数は170万人超！　動画再生回数100万回を連発するなど、今、一番バズっているおりがみインフルエンサーです。






本書には、ミニバッグやミニティッシュボックス、ミニノートなど、SNSでも大人気のミニチュア的アイテムをはじめ、かわいくて実用性のある作品が満載。子どもはもちろん、大人のハートも一瞬で掴むような作品で溢れています。


初公開となる新作もたっぷり紹介！





そして、すべての作品には、本書限定・オルキルラボさんの作り方解説動画つき！　ページに掲載されたQRコードから、リンクへと飛ぶことができます。


発売以来、「動画つきなので子どもにもわかりやすかった」といった声がたくさん届いています。「ハンドメイドには自信がない」「図を見るのが苦手」といった方にもぜひおすすめしたい書籍です。







小さなお菓子や文具、シールなどのラッピングに活用できる折り方もたくさん紹介していますので、これからのイベントシーズンにぴったりです。もちろん、年末年始の工作にもおすすめ！
親子の時間にも、おひとり時間にも、そっと彩りを添えてくれる一冊です。





【内容紹介】



●Part1 　Flowers ＆ Animals


・うさぎ


・くま


・チューリップ　　ほか



●Part2 Items


・ドレス


・プッシュポップ・リップ


・ミニくつした


・ミニノート　　　ほか



●Part3 Foods Tableware


・いちご


・ケーキ


・コップ　　ほか



●Part4 Bags ＆ Boxes


・ミニバッグ


・ミニ紙ぶくろ


・ミニティッシュボックス


・ふたつきミニボックス


・アクセサリーケース　　ほか



●Part5 Gifts ＆ Rapping


・ミニレター２種


・お菓子風ラッピング3種　ほか





【著者プロフィール】


オルキルラボクラフト



おりがみ、紙工作、DIYの楽しみ方を日々研究・発信するインフルエンサー。


「『かわいい』と『すごい』を作る」「老若男女問わず、たくさんの方々に楽しんでもらう」をコンセプトに活動している。


キュートで遊び心あふれるアイテムづくりに定評がある。おりがみ作品では特に、ミニバッグ、ミニボックスなどの小さくてかわいいアイテムが視聴者の心をつかみ、TikTok登録者数130万人超、Instagram登録者数25万人超（いずれも2024年７月現在）。


日本だけでなく、メキシコ、台湾をはじめとする海外にも大勢のファンがいる。


LINE VOOM Creator Contest 2023 Summerにて、新人賞「Rising Star賞」受賞。



【書誌情報】


『大人も子どももキュンとする オルキルラボの 小さくてかわいいおりがみBOOK』


オルキルラボクラフト・著　


本体価格1,500円＋税（定価1,650円）


2024年8月2日発売



