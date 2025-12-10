株式会社Bufff、YouTubeの楽曲を元にリズムゲームが作れるBufff「Groove Master」Toolを開発

株式会社Bufff

株式会社Bufff（本社：東京都港区、代表取締役/CEO：成瀬 兼人）は、YouTubeの楽曲を元にリズムゲームが作れるBufff「Groove master」Toolを開発いたしました。

・LINEミニアプリ『リズムマスター~いきものがかり~』URL：https://miniapp.line.me/2008415083-r9QKqZJ8(https://miniapp.line.me/2008415083-r9QKqZJ8)

Bufffは、ゲームを新しい時代のコミュニケーションツールと位置付け、遊びたいユーザー、プロモーションしたい企業、創作表現したいクリエイター、ビジネス展開したいインディーズの開発者、それらすべてを巻き込んだ "ゲームコミュニケーションワールド" という経済圏を作るべく活動しています。

今回、アーティストを対象とした「Groove Master」を開発いたしました。YouTubeで公開されている動画（ミュージックビデオなど）を見ながらリズムゲームをプレイすることができます。YouTube動画がそのままストリーミング再生される仕組みのため再生回数にも寄与するほか、アーティスト独自のゲーム画面を制作することも可能です。

楽曲別に難易度を選べ、ゲームをプレイしているユーザーの中でランキング順位を競うことも可能です。今後は、ステージ追加やその他モード追加も予定しております。

「Groove Master」リリースのタイミングではLINEミニアプリで利用できる機能とし、その第１弾として「いきものがかり」LINEエンタメアカウントに期間限定でリズムゲームを提供開始いたします。また、いきものがかりゲームリリースを記念して、ゲーム内で特定条件達成でオリジナルノベルティが当たるキャンペーンも開催されます。毎週更新される課題曲でスコアを達成することで、抽選に参加することができます。

⚪︎イメージ画像（「Groove Master」は、各アーティストのLINE公式アカウントからもお楽しみいただけます。）

■キャンペーン概要

LINEミニアプリ『リズムマスター~いきものがかり~』を遊んでSNSへシェア＆ご応募くださった方の中から抽選で各10名様に ”スペシャルフォトカード”をプレゼント！

【課題曲】

<第一弾> 12月10日(水) から 12月16日(火)まで 「じょいふる」

<第二弾> 12月17日(水) から 12月23日(火)まで 「生きて、燦々」

<第三弾> 12月24日(水) から 12月30日(火)まで 「ブルーバード」

【応募方法】

１.『リズムマスター~いきものがかり~』にて上記課題曲を遊ぶ

２.ゲーム終了画面をXにて投稿。その際に「＃いきものリズムゲーム」をつけて投稿ください。

３.投稿した方の中から、当選者にご連絡差し上げます。

４.課題曲ごとに各10名様に”スペシャルフォトカード”をプレゼント。

くわしくは https://www.sonymusic.co.jp/artist/Ikimonogakari/info/579333 をご覧ください。

「Groove Master」は今後もアーティストとの展開が決まっております。Bufff Game Toolシリーズとしても、今後も対象となるクリエイターやゲームの種類を拡大させていく予定です。Bufff「Groove Master」Toolの導入を検討される方は、ぜひお問い合わせください。

https://bufff.co.jp/contact/contact

Bufffは、今後も「ゲームで人を心を動かす」をミッションに、ゲーミフィケーションを推進してまいります。

【株式会社Bufff 概要】

社名：株式会社Bufff

代表者：代表取締役/CEO 成瀬 兼人

設立：2023年7月3日

所在地：東京都港区高輪2丁目21番地2号 THE LINKPILLAR 1 SOUTH 9階

https://bufff.co.jp/

「ゲームで人を心を動かす」をミッションに掲げ、社会やビジネスへの還元を視野に入れた事業を行っています。主力サービスとして、「誰でも簡単にゲームを作成できるUGCプラットフォーム」と「パーソナライズドゲームの受注制作」を展開しています。私たちはゲームを新しい時代のコミュニケーションツールと位置付け、遊びたいユーザー、プロモーションしたい企業、創作表現したいクリエイター、ビジネス展開したいインディーズの開発者、それらすべてを巻き込んだ "ゲームコミュニケーションワールド" という経済圏を作ります。