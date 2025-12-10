映画『迷宮のしおり』コラボデザイン　みなとみらい線一日乗車券を記念台紙付きで12月12日（金）から発売

横浜高速鉄道株式会社

横浜高速鉄道株式会社（横浜市中区、代表取締役社長 森 秀毅）は、12月12日（金）に東横線・みなとみらい線横浜駅地下２F南北連絡通路において開業する駅のオープンスペース「HAMA B2（ハマビーツー）」の開業記念として、同イベントスペースでコラボレーションする映画『迷宮のしおり』オリジナルデザインのみなとみらい線一日乗車券を記念台紙付きで発売します。

2026年１月１日（木・祝）公開予定の映画「迷宮のしおり」は、「マクロス」「アクエリオン」シリーズなどで知られる河森正治監督初のオリジナル長編アニメーションで、監督の出身地でもある“横浜”を舞台に物語が展開。劇中にはみなとみらい線沿線の施設も登場します。

今回、「HAMA B2（ハマビーツー）」のイベントスペースでは、主人公の前澤 栞がスマホの中に広がる異世界の横浜に閉じ込められてしまうストーリーにちなみ、スマホの中に閉じ込められた写真が撮れるフォトスポットや、河森監督が手掛けたメカデザインの設定資料や絵コンテ素材など、アニメの世界観を楽しむことができるパネルを期間限定で展示します。また、12月12日（金）11時から開催するオープニングセレモニーでは、河森監督によるトークショーを予定しており、公開に向けて本作品を一層盛り上げます。

みなとみらい線に乗って、作品との所縁が深い横浜の街をお楽しみください。

『迷宮のしおり』コラボみなとみらい線一日乗車券（記念台紙付き）発売概要

乗車券イメージ台紙イメージ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51860/table/15_1_80e67641478f66d68c3df82dae5f1abd.jpg?v=202512100527 ]