【小樽洋菓子舗ルタオ】大阪 ららぽーとEXPOCITY に 12 月 12 日(金)より、北海道のプレミアムギフトスイーツを期間限定でお届け。

株式会社ケイシイシイ

株式会社ケイシイシイ(本社:北海道千歲市)が展開する「小樽洋菓子舗ルタオ」は、2025 年 12 月 12 日(金)～12月 25 日(木)に、大阪府 ららぽーとEXPOCITY に期間限定出店いたします。ルタオ看板商品のチーズケーキ「ドゥーブルフロマージュ」やドゥーブルフロマージュの新フレーバー「みかんドゥーブル~温州みかん~」など、幅広くご用意いたします。この機会にぜひルタオのスイーツをお楽しみください。

【概要】

■ 出店期間：2025 年 12 月 12 日(金)～2025 年 12 月 25 日(木)

■ 営業時間：10時～20時

※土日・祝 10 時~21 時まで営業

※12 月 25 日(木)19 時閉店

■ 開催場所：ららぽーとEXPOCITY 1F 光の広場

■ 取扱商品（一例）

・ルタオの定番人気商品「ドゥーブルフロマージュ」、「ショコラドゥーブル」

・ルタオを代表するチーズケーキから新しいフレーバー「みかんドゥーブル～温州みかん～」

・3種のチーズの個性を活かしたチーズテリーヌ「パフェ ドゥ フロマージュ」

・人気のチーズラングドシャ「小樽色内通りフロマージュ」

・ルタオ定番のチョコレート「レアチョコレート ナイアガラ」「プチショコラ ストロベリー」

・ダージリン香る、チョコレートラングドシャ「テノワール」

・ラム薫るマロンとバニラの数量限定クリスマスケーキ「イヴォワール」

■ルタオ看板商品 「ドゥーブルフロマージュ」について

パフェドゥフロマージュ小樽色内通りフロマージュレアチョコレート ナイアガラテノワール

ベイクドチーズとレアチーズの2層仕立てのチーズケーキ。上層には、ミルク感が引き立つレアチーズ、下層にはしっかりとしたコクを感じるベイクドチーズが組み合わされ、口の中で一体となり、くちにした瞬間ふわっと広がる濃厚なミルク感と、とろけるようななめらかなくちどけの味わいが絶妙なバランスを生み出しています。

【商品名】ドゥーブルフロマージュ

【価 格】2,268円（税込）

【直 径】12cm

■看板商品の新フレーバー「みかんドゥーブル~温州みかん~」について

ドゥーブルフロマージュ

温州みかんの華やかな酸味と、チーズのコクやミルク感が一体になった期間限定のドゥーブルフロマージュ。下層のみかんベイクドチーズケーキには、温州みかんとマンダリンの2種の柑橘を使用して味わいに奥行きをプラスし、温州みかんの果肉をプラス。みかん本来の甘みと酸味を存分に感じられる仕上がりにいたしました。また、すっきりとしたミルク感のマスカルポーネムースが、みかんの爽やかな風味をより一層引き立てます。

【商品名】みかんドゥーブル~温州みかん~

【価 格】2,484 円(税込)

【直 径】12 cm

■ラム薫る大人のクリスマスケーキ「イヴォワール」について

みかんドゥーブル~温州みかん~

ムース層には、イタリア栗と和栗の 2 種を使用したなめらかなマロンムースをベースとし、その上にラム酒の風味豊かなバニララムムースを重ねました。層の間には、ラム酒の上品な香りをまとわせた和栗のマロンクリームを絞り込み、さらに奥深い風味と食感を楽しめるイタリア栗のダイスを忍ばせることで、2 種類の栗の贅沢なハーモニーを生み出しています。土台のショコラスポンジにはコーヒーを染み込ませました。天面には北海道産生クリームを絞り、華やかなクリスマスを演出します。

【商品名】イヴォワール

【価 格】3,456 円(税込)

【直 径】9 cm

【販売期間】2025 年 12 月 23(木)～

2025 年 12 月 25 日(木)

※数量限定商品につき完売している場合も

ございます。

■小樽洋菓子舗ルタオについて

イヴォワール

小樽洋菓子舗ルタオは、1998年に小樽観光の中心であるメルヘン交差点にオープン。

店名は、「親愛なる小樽の塔」という意味のフランス語「La Tour Amitie Otaru」の頭文字を小樽の地名に愛着を込めてアレンジし「ルタオ（LeTAO）」と名付けられました。

小樽の洋菓子舗として誕生して以来、北海道の素材にこだわり、また、世界中の厳選された素材と融合させる「Northern Sweets Manner」（北の国に生きる人々の、 お菓子を楽しむ流儀をお届けする）をテーマに、北の大地に根差したスイーツを創り続けております。

小樽洋菓子舗ルタオ公式HP：https://www.letao-brand.jp/

小樽洋菓子舗ルタオ公式インスタグラム：https://www.instagram.com/letao_official/

■会社概要

会社名：株式会社ケイシイシイ

代表者：代表取締役社長 上村 成門

本社所在地：北海道千歲市泉沢1007番地90

創業：1996年4月

資本金：8,000万円

事業内容：菓子製造事業、卸売事業、小売事業（店舗及びカフェの運営）、通信販売事業株式会社ケイシイシイは「喜びを創り喜びを提供する」を経営理念として掲げ、全従業員が、「今日一人熱狂的ファンを創る」ことを使命として日々取り組んでいます。