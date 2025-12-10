【テレビ出演】EEFULホールディングス代表が語る 「できる喜びを生きる力に！介護の常識を変える」

株式会社EEFULホールディングスMBS毎日放送のドキュメンタリー番組、「NEXT JAPAN ～熱き求道者～」にEEFULホールディングスの代表 森山 穂貴が出演

株式会社EEFULホールディングス（読み：イーフルホールディングス、 本社：東京都港区、代表取締役：森山 穂貴）は、MBS毎日放送のドキュメンタリー番組、「NEXT JAPAN ～熱き求道者～」に、弊社代表取締役の森山 穂貴が出演しましたことをお知らせいたします。

書籍「未来をつくる介護」を上梓し、「PIVOT」出演でも話題の弊社代表・森山が、自社で運営する介護施設でインタビューに応えました。介護との出会い、介護事業所運営にかける想い、そして、レクリエーション動画事業について、お話しさせていただきました。

現在は、TVerにて無料配信中ですので、ぜひご覧ください。

＜TVer視聴URL＞

https://tver.jp/episodes/epsca8uwa7

■ 本編動画の見どころ

- 介護事業との出会いとその時感じたこと- 介護事業省運営に対する思い- レクリエーション動画配信サービス「シニアカレッジ」の着想とコンセプト- 「シニアカレッジ」を楽しむ利用者様- 未来の介護に対する想い

＜番組概要＞

・番組名：「NEXT JAPAN ～熱き求道者～」（MBS毎日放送）

・公開日：2025年11月29日（日）放送

・テーマ：「できる喜びを生きる力に！介護の常識を変える」

・出演：株式会社EEFULホールディングス 代表取締役 森山 穂貴

・TVer視聴URL（無料配信中）： https://tver.jp/episodes/epsca8uwa7

※配信期間は1週間程度となりますので、お見逃しなくご覧ください。

■ 出演者プロフィール

森山穂貴（もりやま ほだか）

株式会社EEFULホールディングス 代表取締役

2002年生まれ。東京大学社会心理学研究室在籍。LINE株式会社（現：LINEヤフー株式会社）にて、プロダクトマネジメントに従事し、トークタブ上部コンテンツの企画・実装に携わる。高校時代からのミッションである「エフィカシーに溢れる世界を創る」を達成するため、2023年に株式会社emomeを創立、代表取締役に就任。次世代レクリエーション「シニアカレッジ」などの介護事業所向けのSaaS事業や、介護事業運営を手がける。2025年11月に株式会社EEFULホールディングスに社名変更。

■＜参考＞書籍概要

「未来をつくる介護 」書影

・書名：『未来をつくる介護 ― 高齢化時代の新しいライフスタイル開発』

・著者：森山 穂貴

・発売日：2025年11月14日

・出版社：クロスメディア・パブリッシング

・価格：1,980円（税込）

・仕様：四六判／ソフトカバー

・ISBN：978-4295411550

・Amazonリンク：

https://www.amazon.co.jp/dp/4295411558

株式会社EEFULホールディングスについて

超高齢社会を支える持続可能なケアシステムの創造を目指し、前身である株式会社emomeを2023年に設立。介護事業の運営・プロデュースに加え、映像を活用したレクリエーション事業「シニアカレッジ」など、介護事業所の魅力を高める取り組みを二本柱として展開。基幹戦略「CCRCC（Continuing Caring Retirement Communal City）」は、「既存の街を壊さず、足りない部分だけをソフトサービスで補い、高齢期になっても暮らし慣れた地域で安心して生き続けられる環境を整える」という発想から生まれた“未来都市”構想です。この戦略の実現に向け、エリアドミナント戦略とクロスセル戦略を組み合わせ、介護事業所のM&Aやロールアップを推進。さらに、介護前のアクティブシニア層を対象としたコミュニティ事業も視野に入れ、地域に根ざした包括的なケアインフラの構築を目指す。2025年11月に株式会社EEFULホールディングスに社名変更し、「介護を、未来を支える次の産業へ」というビジョンの実現を加速させてまいります。

- 「EEFULホールディングス」 ホームページ： https://eeful-hd.com- 介護レクリエーションクラウド「シニアカレッジ」 ホームページ： https://senior-college.jp- 福利厚生アプリ「福利厚生くん」ホームページ： https://fukurikosei.eeful-db.com- 介護情報検索サイト「EEFUL DB」ホームページ：https://www.eeful-db.com

本件に関するお問い合わせ先

株式会社EEFULホールディングス 広報担当

メール：pr@eeful-hd.com