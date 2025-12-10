累計出荷額1億円突破シリーズの最新作！「どこでも使える膝上テーブル」登場。車内でのランチや、机のない場所での会議もサッと快適に。

不二貿易株式会社

家具およびインテリア雑貨の卸売を行う不二貿易株式会社（本社：福岡県北九州市、代表取締役：田坂 良祐）は、人気商品「どこでも使えるミニテーブル」の姉妹モデルとなる新商品「どこでも使える膝上テーブル」を2025年12月5日（金）に発売いたしました。

シリーズ累計出荷額1億円を突破した「どこでも使える」シリーズから、より移動性が高く、軽量で扱いやすい膝上タイプ が新たに登場。ソファやベッドでくつろぎながら、書き物・読書・PC作業ができるほか、デスクがない場所でも姿勢を崩さず作業できるアイテムです。

シーン別に活躍！膝上テーブルの使い方

▪家の中の「好きな場所」が作業スペースに早変わり

ソファでのリラックスタイムや、ベッドの上での読書・PC作業・宿題など、その時いちばん居心地のよい場所にテーブルを用意できます。

▪車内が「自分だけのワーク＆リラックス空間」に

外回りの合間の事務作業から、周りを気にせず休憩したいランチタイムなど、車内を快適なパーソナルスペースに変えてくれます。

使用場所の角度や姿勢に合わせて、自分好みの向きでご使用いただけます。

▪外出先でも「臨時デスク」をつくりたい

テーブルのない場所でのミーティングや講演会など、作業環境が整わない場所でも、サッと手元にデスク代わりのスペースを確保でき、集中して作業ができます。

快適さを支える4つのポイント

▪PCがぴったり収まるサイズ感 ▪ズレ落ち防止ストッパー天板は 幅37×奥行26.5cm。主流サイズの 13.3型モバイルPCがジャストフィット し、ノートやタブレットと一緒に使いやすいバランスに。ストッパーがあるので、PC・本・タブレットが前に滑り落ちにくく、移動中のちょっとした作業でも安心して使えます。▪疲れにくい約12度の傾斜設計 ▪軽量で持ち運びスムーズ首や肩への負担を軽減し、長時間のタイピングや読書もラク。裏面の 程よい厚みのクッションが膝にフィット し、姿勢の崩れを防ぎます。約800gの軽量設計で、部屋の移動や外への持ち出しも気軽にできます。

商品概要

どこでも使える膝上テーブル

【サイズ】幅37×奥行26.5×高さ5cm

【JAN】4953980313447

本製品はインターネットや全国のホームセンターなどで販売しています。

会社説明

■気づけばそばに、不二貿易

気づけば、あなたの暮らしのすぐそばに。

不二貿易株式会社は、創業から60年以上にわたり、家具やインテリア雑貨を通じて人々の暮らしを彩ってきました。企画・輸入・販売のすべてを手がけることで、時代に合わせた多彩な商品を全国へお届けしています。

フィギュアを美しく飾るガラスコレクションケースは、大手通販サイトでも高いシェアを誇るロングセラー商品。15年以上ご支持をいただくカラーボックスをはじめ、暮らしの中で長く愛されるオリジナル商品を多数展開しています。

さらに、ぬいぐるみ雑貨やペット用品など、毎日の暮らしに寄り添う新ブランドも続々と展開中。デザイン、品質、価格のバランスを大切に、これからも「気づけばそばにある」存在であり続けます。

■会社概要

会社名：不二貿易株式会社

所在地：福岡県北九州市若松区大字安瀬64-36 (本社)

設立 ：1964年（昭和39年）8月

代表取締役：田坂 良祐

事業内容 ：家具・雑貨などの輸入および卸売

販売先 ：全国の家具店や量販店、インテリアショップやECサイトなど