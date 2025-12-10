3年ぶりに復活！「第36回としま能の会 -妖怪と精霊-」

公益財団法人としま未来文化財団

公益財団法人としま未来文化財団（所在地：東京都豊島区、理事長：合場直人）は、財団設立40周年記念事業として「第36回としま能の会 -妖怪と精霊-」を開催します。

1988年から2022年まで毎年開催してきた「としま能の会」が3年ぶりに復活。豊島区を飛び出し、国指定登録有形文化財の矢来能楽堂での開催となります。

今回は、「妖怪と精霊」をテーマに番組を構成。

狂言には扮装と動きがユーモラスな“蚊の精”と“蟹の精”、能には伝説・逸話に基づく“玉藻前”と“鞍馬の大天狗”が登場。昼の部の「殺生石」は〈白頭〉の小書（特殊演出）で上演するほか、夜の部の「鞍馬天狗」では稽古を重ねた豊島区内在住・在学の小学生も出演し、舞台に華を添えます。

様々な妖怪と精霊を一度にお楽しみいただける公演となります。ぜひご覧ください。

としま未来文化財団ホームページ

https://www.toshima-mirai.or.jp/tabid216.html?pdid1=3411

【概要】

公益財団法人としま未来文化財団 設立40周年記念事業「第36回としま能の会 -妖怪と精霊-」

日程：

2026年3月1日（日）

昼の部…13:00開演（12:30開場）

夜の部…17:00開演（16:30開場）

会場：

矢来能楽堂（東京都新宿区矢来町60）

演目：

昼の部…狂言「蚊相撲」、能「殺生石 白頭」

夜の部…狂言「蟹山伏」、能「鞍馬天狗」

※昼夜とも演目解説あり

出演：

観世喜正、福王和幸、野口能弘、野村万蔵、野村万之丞 ほか

※昼夜で出演者が異なります

チケット情報

(全席指定／昼夜入替制) 発売中

S席…正面席／A席…中正面席・脇正面席

S席…一般4,800円、豊島区民割引4,500円、学生2,000円、昼夜通し…8,800円

A席…一般4,300円、豊島区民割引4,000円、学生1,500円、昼夜通し…7,800円

※未就学児入場不可

※学生券は公演当日25歳以下の方対象（要学生証提示）

※豊島区民割引券・昼夜通し券は、としまチケットセンターでのみ取扱い

●としまチケットセンター

【電話】0570-056-777（10:00～17:00/臨時休業あり）

【WEB】https://www.s2.e-get.jp/tsm-mirai/pt/(24時間受付）

【窓口】としま区民センター1F（10:00～19:00/臨時休業あり）（豊島区東池袋1-20-10）

●イープラス

【WEB】https://eplus.jp/sf/detail/4433130001-P0030001

【店頭】ファミリーマート

主催：

公益財団法人としま未来文化財団・豊島区

本リリースに関するお問合せ先

公益財団法人としま未来文化財団 事業企画グループ

TEL：03-3590-7118（平日10:00～17:00）