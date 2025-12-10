関西初　神戸市に自動運転トラックの無人/有人運転を切り替える拠点を設置へ

株式会社T2

株式会社T2（東京都千代田区、代表取締役CEO：熊部 雅友、以下「T2」）は、2027年度からのレベル4*¹自動運転トラックによる幹線輸送*²サービスの開始に向けて、兵庫県神戸市の山陽自動車道・神戸西ICに近接する土地を活用し、高速道路における無人運転と、ICと顧客の各物流拠点を結ぶ一般道での有人運転を切り替える拠点（以下「切替拠点」）を関西で初めて*³設けます。

2025年11月に着工し、2026年2月に本拠点の完成を目指します。T2が国内の物流事業者として初めて*⁴設ける予定の神奈川県綾瀬市の「切替拠点」とあわせて、自動運転トラックによる関東ー関西間の幹線輸送体制の確立を図ります。

T2は、2027年度からのレベル4自動運転トラックによる幹線輸送サービスの開始を目指し、本年7月よりレベル2*⁵自動運転トラックによる商用運行*⁶を始めました。レベル4自動運転トラックによる幹線輸送サービスにおいては、高速道路における無人運転と、ICと顧客の各物流拠点を結ぶ一般道での有人運転を切り替えるためにドライバーがトラックに乗り降りする拠点が必要で、本年11月には、神奈川県綾瀬市の東名高速道路・綾瀬スマートICに近接する土地を活用し、物流事業者として国内で初めてとなる切替拠点に着工し、2026年2月の完成を目指しています*⁷。

神奈川県綾瀬市に設置予定の切替拠点の完成イメージ*⁸神奈川県綾瀬市に設置予定の切替拠点の完成イメージ*⁸

これに続いて、この度、T2が本年6月、上記の綾瀬スマートICから走破に成功*⁹した神戸市にある神戸西ICに近接する土地に、関西で初めてとなる切替拠点を設置する運びとなりました。本拠点は2026年2月に完成する予定です。

概要

切替拠点の位置づけ[表: https://prtimes.jp/data/corp/110471/table/67_1_8a22607990e159cae73a0988fa22104f.jpg?v=202512100256 ]

本拠点の設置後には、レベル4自動運転トラックによる幹線輸送サービスの開始に向けて神戸市と連携を強化し、本拠点と神戸西ICの出入口を結ぶ数百メートルの一般道まで自動走行できるよう実証に取り組む予定です。

「切替拠点」設置予定地（地図はGoogleマップ*¹⁰より）

*¹ 特定の走行環境条件を満たす限定された領域において、自動運行装置が運転操作の全部を代替する状態

（参照：https://www.mlit.go.jp/common/001226541.pdf）

*² 工場で生産された商品を全国の配送拠点に主要な輸送ネットワークを通じて効率的に運ぶこと

*³ 当社調べ（2025年12月時点）。日本国内で物流事業を営む企業として

*⁴ 当社調べ（2025年12月時点）。日本国内で物流事業を営む企業として

*⁵ ドライバーの監視のもとに行われる、特定条件下での高機能自動運転

*⁶ 本件に関するニュースリリース：https://t2.auto/news/2025/0701.pdf

*⁷ 本件に関するニュースリリース：https://t2.auto/news/2025/1030_c.pdf

*⁸ 株式会社三菱地所設計が作成

*⁹ 本件に関するニュースリリース：https://t2.auto/news/2025/0613.pdf

*¹⁰ Google LLCの商標または登録商標

