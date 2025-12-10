【グローバルECの推進・海外での雇用創出】株式会社ワサビ、ミャンマー法人「WASABI COMPANY LIMITED」を設立

株式会社ワサビ

株式会社ワサビ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：大久保裕史）は、ミャンマー法人「WASABI COMPANY LIMITED」を設立したことをお知らせします。

当社は、この新法人を通じて、ミャンマー出身のエンジニアやマネージャーと協力し、システム開発体制を拡大していく予定です。

■設立背景：グローバル人材の活躍を促進するワサビの取り組み

ワサビは、海外販売向けコンサルティングを始めとした越境EC向けソリューション事業を展開しており、日本が扱う質の良い商品を海外で効率的に販売できる国内外EC管理システムを開発、運用しています。





このような事業の性質上、ワサビは以前よりグローバルな人材活用を積極的に推進しており、現在、従業員の約20％が外国籍です。このグローバルな人材が最大限に能力を発揮できる環境づくりのため、ワサビは2024年12月より、多様性を重視した人事評価制度を制定、導入を開始しました。この新制度は、国籍を問わず全スタッフのキャリア発展を支援することを強化しています。

■ミャンマーを選んだ背景

ミャンマー法人を設立した理由は、急成長する新興市場での事業拡大を目指すとともに、越境ビジネスのさらなる開発を進めるためです。



ミャンマーは、アジア地域の中でも高い成長ポテンシャルを持つ市場であり、現地の労働力や資源を最大限に活用できるため、事業運営において大きな可能性を秘めています。

また、越境ビジネスの拠点としても理想的であり、ワサビのグローバルな展開を加速させることができます。ミャンマー市場の成長を支えながら、現地社会への貢献やサステナブルなビジネスモデルの実現を目指し、ワサビの越境ビジネスを一層強化していくことができると考えています。

■今後の展望

ワサビのミャンマー法人設立における今後の展望として、1年以内に100人以上の雇用創出を目指し、現地の人材を積極的に活用する計画です。これにより、地域経済に貢献し、雇用の安定性を提供することを重要視しています。さらに、ミャンマー市場における事業基盤を確立し、アジア全体への展開を視野に入れた拡大を進めることで、グローバルな競争力を強化します。



また、現地の技術者や職人との連携を強化し、技術移転やスキルアップを通じて、長期的な成長を支える人材育成を進めていきます。加えて、ミャンマーを拠点にしたサプライチェーンの構築や、環境に配慮した製品ラインの拡充を目指し、持続可能な成長を実現するための活動も強化していきます。

詳しくはこちらから :https://wasabi-inc.biz/myanmar/?utm_source=Google&utm_medium=prtimes

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/42554/table/157_1_449cc48881f98241a0457c9a9cdf6a3a.jpg?v=202512100256 ]

■株式会社ワサビについて

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/42554/table/157_2_967f0cf933a53b3360599780fd04b235.jpg?v=202512100256 ]

海外販売向けコンサルティングを始めとした越境EC向けECソリューション事業を展開。日本が扱う質の良い商品を、海外で効率的に販売できる国内外EC管理システムを開発、運用しています。

リユース業界のさらなる発展を促し、リユース・リサイクルビジネスを通じて、環境・経済共に持続可能な社会を目指すイベント「リユースフェス」の事務局を務めるなど、イベント運営にも力を入れています。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/42554/table/157_3_e4bbe069ea2b75a8847b5cd08e64274c.jpg?v=202512100256 ]



